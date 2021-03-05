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驚蟄到！「5生肖」財運大噴發 命理專家教5招避小人、轉好運

聯合新聞網 / 綜合報導
今（5）日是24節氣中的「驚蟄」，象徵春雷初響、萬物更新。示意圖／ingimage
今（5）日是24節氣中的「驚蟄」，象徵春雷初響、萬物更新。示意圖／ingimage

今（5）日是24節氣中的第3個節氣「驚蟄」，象徵春雷初響，萬物萌發、生氣蓬勃的景象，也是運勢翻轉的關鍵時機，命理專家雨揚老師就透露「5生肖」即將財運大噴發。

雨揚老師透過粉專《雨揚樂活家族》表示，生肖屬兔、龍、羊、狗、豬的朋友在牛年容易犯小人，但只要落實5招轉運小妙招，就可以「趕走小人，強運起跑，財運更旺！」

生肖屬兔

今年有「天狗」星代表易犯小人，做事要步步為營，小心落井下石的狀況。不過，屬兔朋友有「天解」星來幫助化解難關、遇難呈祥，只要保持正向心態，把本分做好就能在職場上獲得幫助。

生肖屬龍

由於屬龍朋友的工作能力優秀，導致人紅是非多，鋒芒畢露容易招人眼紅，因此謹記「耐煩」2字，要展開笑顏，用智慧化解危機，避免得理不饒人的情況。

生肖屬羊

羊朋友在今年正沖太歲，導致常會面臨突如其來的人事變化，也較容易無所適從，因此在這種情況下就要懂得「轉念、釋懷」，把危機當成轉機，保持樂觀、訓練EQ！

生肖屬狗

屬狗的朋友在今年女性貴人運頗佳，但「亂事」小人特別多，要懂得與人保持舒適距離，看清對方人品再決定是否深交，千萬別被情緒勒索了。

生肖屬豬

屬豬的朋友個性溫暖、喜助人，但今年要評估自己的負擔，記得適時開口說「不」，別被拜託就全盤答應，小心累垮又沒得到諒解。

生肖運勢

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