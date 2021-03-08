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唐綺陽星座運勢週報：巨蟹需要紓解壓力 水瓶有女性貴人

聯合新聞網 / 唐綺陽
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供

唐綺陽星座運勢週報3/8-3/14】

重要星象：火雙子與水瓶三分相

火星雙子與水瓶座三分相，有很多聚會交流的機會，充滿刺激性的溝通能量，容易把內心的說出來，用樂觀的角度來看待表面爭執，也是一種解決問題的過程，可多安排旅行、看展覽等活動，有助於活絡思緒、緩解焦慮感。

工作注意：金牛、獅子、天蠍、水瓶

金牛：有海外相關契機，跨國合作的機會

獅子：適合創新、創業，往新方向前進

天蠍：把握老字號或文化相關等機會

水瓶：要主動去爭取，有女性貴人運

桃花注意：白羊、雙子、天秤、射手

白羊：感情來自朋友圈，互動很愉快

雙子：有神祕感，反能桃花朵朵開

天秤：戀情被看好，或收到告白

射手：容易擺錯重點，搞不懂對方的心意

財運注意：處女、魔羯

處女：忙於籌備資源，處理金錢問題

魔羯：謹慎處理事情，當心掉錢或搞烏龍

健康注意：巨蟹、雙魚

巨蟹：身體莫名不適，需要紓解壓力

雙魚：做事不要太衝，當心跌打損傷或職災

周運影片連結：YT唐綺陽官方專屬頻道

星座運勢 唐綺陽 告白 火星 職災

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