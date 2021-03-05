快訊

1500萬在北市找什麼房？ 一表看民眾買房多委屈

老爸匯300多萬給在美讀醫學院兒 一毛錢贈與稅也不用繳

聽新聞
test
0:00 / 0:00

善於偽裝！看似乖巧實際反差極大的5星座女 天蠍座的福原愛也上榜

聯合新聞網 / 安妞‧星座
原本乖巧的女孩可能突然火爆登場，讓人分不清真正的她是哪種模樣。圖片來源／ingimage
原本乖巧的女孩可能突然火爆登場，讓人分不清真正的她是哪種模樣。圖片來源／ingimage

世界有光明與黑暗，地球有陰陽兩極，人性也有正反兩面。人際關係的相處，表面的態度，和內心的想法，都有一定程度的差距，誰也不知道對方真正的心思，原本的乖巧，突然火爆登場，讓人傻眼，完全分不清真正的她是哪種模樣。那麼有哪些星座女的內外反差非常大呢？！

第五名：天秤座女

天秤座女生的社交十分活躍，交友廣闊，也很重視和諧，不會去破壞一段關係，表面呈現一片和樂，讓人會想與她們當朋友。事實上她們頭腦好，知道所有的事情，包含別人的黑暗面，只是非常善於裝傻隱瞞，「鷸蚌相爭，漁人得利」就是在說天秤座，不費吹灰之力贏得最後。

天秤座女生陷入愛情當中的時候，一切的理性都消失了，只有美麗的和諧與優雅的浪漫。在愛情的陰暗面，理性控制了腦袋，又因為了解人性，所以擅常分析對方，再決定以什麼方式「回復」對方，是屬於比較有智慧的。當你的愛人是天秤座女生，請多用點心思愛她，以免你自己慘遭不測。

第四名：射手女

射手座女生，標準的偽裝成乖乖女的樣子，聽爸媽的話，表現得十分順從。臉上總是洋溢著自信的笑容，喜歡交朋友，說話也非常講道理、有邏輯，讓人聽了就覺得很舒服。但她們內心很有主見的，會計算你這個人值不值得交往，更別提對朋友掏心掏肺了，還有可能看不起你，簡單說「就是不想讓你們知道我的想法」。

射手座的女生，她們對愛情的專一及認真程度，超過了其他星座。戀愛中的射手女生，會以對方為主，讓另一半決定，萬事成全對方，百依百順。但她們可是非常有原則的，若觸及她們的底線，「會咬的狗不會叫」就是在稱呼她們，完全沒預料到她們會怎麼行動。切記愛上了射手女，疼愛她們，是你們一生的功課。

第三名：天蠍座女

天蠍座女生，外表冷豔，看起來是個女王，善於隱藏自己的情緒，好勝心強，個性強悍不妥協，不斷的要求自我；在內心深處，她會是個心思細膩的小女人，性格內向，溫順又明理，附帶優雅的氣質及神祕的微笑，深深的吸引你。

當真愛來臨時，絕對是個乖乖女，溫馴得像個小白兔，但若傷了她的心，蠍子的螯夾住你、尾巴的針剌向你，新仇舊恨全都饒不了你，就算耗費所有氣力也要與你玉石俱焚，所以請好好的疼愛你的女友，就當是為自己好。

第二名：雙魚座女

雙魚座女生的外表，光看就覺得十分溫柔乖巧，惹人愛，乖乖女的代表。表現不強勢、不喜歡爭辯、有涵養又善解人意。但外表不代表一切，實際上的她們不喜歡輸的感覺，所以競爭力也很強，很有上進心，真實的有幹勁且強勢，在事業上常有一番成就。

遇見愛情的雙魚女，浪漫情結，柔情似水，為了愛，可以赴湯蹈火也不在乎，前提是沒有受到傷害。若是對她們絕情，雙魚女孩們也沒在客氣的，溫水煮青蛙，會溫柔且慢慢的報復折磨你們，讓你們身心疲倦、不斷的受煎熬，直到她們內心的恨宣洩完畢為止。

第一名：巨蟹座女

巨蟹座女生，外表給人賢妻良母的印象，表現很含蓄，像似小鳥依人、乖乖女的行為，讓人忍不住想呵護她們。而真實的內心，卻是十分的幹練、非常有主見，各種堅持的態度，會想辦法利用手段，迂迴的達到目的，而且不會讓你知道。

在愛情裡的巨蟹座女，對另一半溫柔體貼，可說是照顧得無微不至，但偏偏受到傷害時，反撲力道卻是最猛烈的，敏感的心思，夾帶著悲觀的負面想法，會爆衝得讓你無法招架，正所謂君子報仇，十年不晚，所以愛她就別傷害她。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

星座 愛情 福原愛

延伸閱讀

12星座失戀的反應：牡羊恐會暴怒 處女口是心非

受不了！男生最不想交往的5星座：射手主觀意識太強、天蠍愛控制人

江宏傑曬照替福原愛母慶生 網驚呼：人質在手上

福原愛婚變因「怪獸大姑」？ 她嘆：丈夫不能都偏袒夫家

相關新聞

善於偽裝！看似乖巧實際反差極大的5星座女 天蠍座的福原愛也上榜

原本的乖巧，突然火爆登場，讓人傻眼，完全分不清真正的她是哪種模樣。那麼有哪些星座女的內外反差非常大呢？！

3月星座塔羅運勢：天秤偏財不斷，處女內心求穩

3月的腳步跟隨著春風如期而至，暖陽和煦、大地回春。告別春節期間熱鬧滾滾的氣氛，生活回歸平靜，春意盎然的這個月，各星座的運勢會有怎樣的發展？馬上跟著科技紫微網一起來看看吧！

12星座的他踏入婚姻後 未來會成為什麼類型的丈夫呢？

親愛的，你對未來的丈夫有著期許與憧憬嗎？無論是單身，還是正處於一段穩固關係的你，相信都曾想過：不知那個最終留在身邊的伴侶會是誰，會不會是自己的暗戀對象，還是身邊的那個他呢？當然，雖然在觀念開放的今天，結婚與否並不代表就能永恆。但一旦踏入婚姻之後，便是新的里程碑，一定要慎重且步步為營的經營啊。而 12 星座男踏入婚姻後，都是怎樣的丈夫呢？

今天是節氣驚蟄！石破天驚「5生肖」開始發光發熱

節氣「驚蟄」的到來，代表春天的氣息日漸濃厚，偶有春雷乍響，「驚」動了原本還在冬眠「蟄」伏的昆蟲。唐朝元稹曾用詩句「人間務生事，耕種滿田疇」形容此時的農耕景緻，充滿春季的活力。不只如此，科技紫微網還要告訴你，有五大生肖就在此時發光發熱，準備躍上好運的大舞台！快來看看誰上榜？

每日星座運勢／牡羊能量累積靠休息 今日適合規劃

2021-03-5 牡羊座 能量的累積要靠休息。 整體運：★★★★☆ 今天的你特別細心，懂得設身處地為他人著想，極易感動對方；熟悉市場與理財產品，投資方能有的放矢，投資收益才會多；

小孟塔羅：春天來了，測近期什麼事情會讓我心花開？

春神來了怎知道，梅花黃鶯報到，梅花開頭先含笑，黃鶯接著唱新調，歡迎春神試身手，快把世界改造。還記得春神來了這首童謠嗎？過冬後迎來第一道暖風，世間萬物漸漸甦醒過來，你準備好大展身手了嗎？現在，請憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，春天來了，測近期什麼事情會讓我心花開？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。