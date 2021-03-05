善於偽裝！看似乖巧實際反差極大的5星座女 天蠍座的福原愛也上榜

世界有光明與黑暗，地球有陰陽兩極，人性也有正反兩面。人際關係的相處，表面的態度，和內心的想法，都有一定程度的差距，誰也不知道對方真正的心思，原本的乖巧，突然火爆登場，讓人傻眼，完全分不清真正的她是哪種模樣。那麼有哪些星座女的內外反差非常大呢？！

第五名：天秤座女

天秤座女生的社交十分活躍，交友廣闊，也很重視和諧，不會去破壞一段關係，表面呈現一片和樂，讓人會想與她們當朋友。事實上她們頭腦好，知道所有的事情，包含別人的黑暗面，只是非常善於裝傻隱瞞，「鷸蚌相爭，漁人得利」就是在說天秤座，不費吹灰之力贏得最後。

天秤座女生陷入愛情當中的時候，一切的理性都消失了，只有美麗的和諧與優雅的浪漫。在愛情的陰暗面，理性控制了腦袋，又因為了解人性，所以擅常分析對方，再決定以什麼方式「回復」對方，是屬於比較有智慧的。當你的愛人是天秤座女生，請多用點心思愛她，以免你自己慘遭不測。

第四名：射手女

射手座女生，標準的偽裝成乖乖女的樣子，聽爸媽的話，表現得十分順從。臉上總是洋溢著自信的笑容，喜歡交朋友，說話也非常講道理、有邏輯，讓人聽了就覺得很舒服。但她們內心很有主見的，會計算你這個人值不值得交往，更別提對朋友掏心掏肺了，還有可能看不起你，簡單說「就是不想讓你們知道我的想法」。

射手座的女生，她們對愛情的專一及認真程度，超過了其他星座。戀愛中的射手女生，會以對方為主，讓另一半決定，萬事成全對方，百依百順。但她們可是非常有原則的，若觸及她們的底線，「會咬的狗不會叫」就是在稱呼她們，完全沒預料到她們會怎麼行動。切記愛上了射手女，疼愛她們，是你們一生的功課。

第三名：天蠍座女

天蠍座女生，外表冷豔，看起來是個女王，善於隱藏自己的情緒，好勝心強，個性強悍不妥協，不斷的要求自我；在內心深處，她會是個心思細膩的小女人，性格內向，溫順又明理，附帶優雅的氣質及神祕的微笑，深深的吸引你。

當真愛來臨時，絕對是個乖乖女，溫馴得像個小白兔，但若傷了她的心，蠍子的螯夾住你、尾巴的針剌向你，新仇舊恨全都饒不了你，就算耗費所有氣力也要與你玉石俱焚，所以請好好的疼愛你的女友，就當是為自己好。

第二名：雙魚座女

雙魚座女生的外表，光看就覺得十分溫柔乖巧，惹人愛，乖乖女的代表。表現不強勢、不喜歡爭辯、有涵養又善解人意。但外表不代表一切，實際上的她們不喜歡輸的感覺，所以競爭力也很強，很有上進心，真實的有幹勁且強勢，在事業上常有一番成就。

遇見愛情的雙魚女，浪漫情結，柔情似水，為了愛，可以赴湯蹈火也不在乎，前提是沒有受到傷害。若是對她們絕情，雙魚女孩們也沒在客氣的，溫水煮青蛙，會溫柔且慢慢的報復折磨你們，讓你們身心疲倦、不斷的受煎熬，直到她們內心的恨宣洩完畢為止。

第一名：巨蟹座女

巨蟹座女生，外表給人賢妻良母的印象，表現很含蓄，像似小鳥依人、乖乖女的行為，讓人忍不住想呵護她們。而真實的內心，卻是十分的幹練、非常有主見，各種堅持的態度，會想辦法利用手段，迂迴的達到目的，而且不會讓你知道。

在愛情裡的巨蟹座女，對另一半溫柔體貼，可說是照顧得無微不至，但偏偏受到傷害時，反撲力道卻是最猛烈的，敏感的心思，夾帶著悲觀的負面想法，會爆衝得讓你無法招架，正所謂君子報仇，十年不晚，所以愛她就別傷害她。

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