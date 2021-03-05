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今天是節氣驚蟄！石破天驚「5生肖」開始發光發熱

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
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【文‧科技紫微網

　

節氣「驚蟄」的到來，代表春天的氣息日漸濃厚，偶有春雷乍響，「驚」動了原本還在冬眠「蟄」伏的昆蟲。唐朝元稹曾用詩句「人間務生事，耕種滿田疇」形容此時的農耕景緻，充滿春季的活力。不只如此，科技紫微網還要告訴你，有五大生肖就在此時發光發熱，準備躍上好運的大舞台！快來看看誰上榜？

　

＃氣勢磅礡

說到二十四節氣裡最具有氣勢的節氣，就是驚蟄！驚蟄時節，萬物復甦，春暖花開，春雷聲起，驚醒了蟄伏冬眠的萬物，也驚醒了沉睡的春天。

不論是植物、動物，還是自然景觀，都在此注入新的活力，呈現出欣欣向榮的景象。氣溫回升，雨水增多，又到了桃花盛開的季節。氣勢磅礡的驚蟄，總會帶著它獨有的風格乘風破浪而來，不容小覷！

　

＃化解是非

關於驚蟄，有一個民間傳說是這樣說的：據說白虎是口舌、是非之神，每年都會在驚蟄這天出來覓食，開口噬人。如若冒犯了白虎，則會在這年之內，常遭邪惡小人，並阻撓你的前程發展。

於是，百姓為了自保，便選擇在驚蟄這天祭白虎。人們用紙繪製的白老虎加以祭拜，還會用豬血喂之，並把生豬肉抹在紙老虎的嘴上，使其吃飽後不再出口傷人，說人是非。因此，祭白虎也成了驚蟄日最具特色的習俗之談，這天也被人當成是化解是非之日！

　

＃喚醒好運

驚蟄之日萬物醒，同樣被喚醒的還有好運！接下來的這五個生肖，將一躍成為驚蟄前後好運最大的受益者。

　

生肖鼠：財庫豐盈

雖然辛苦忙碌，但財富的光芒耀眼，這是越勤勞、賺得越多的時期，只要不偷懶懈怠，以往的投資會在此時期獲得收益，財庫迅速豐盈。

　

生肖虎：偏財運

驚蟄來到，財路通暢，尤其是在投資領域，腦力充沛，靈光閃現，直覺準確，抓住時機，可大賺一筆，就連中獎機率也是意外地高！

　

生肖羊：事業高漲

高漲的事業企圖心最有機會在此時期得到實現，只要你用心經營，無論是轉職還是跳槽、創業，都是屬於你的好時機。

　

生肖雞：衝破瓶頸

驚蟄至，事業高峰也會在此時期到來，若能把握得當，此時期有望衝破事業瓶頸，獲得肯定。若有跳槽、創業，或是開展副業者，趕快開始行動吧！

　

生肖狗：喜迎財神

對錢財的管理更加得心應手，有效活用閒置資金，擺脫漏財危機。手裡的現金、戶頭裡的數字明顯增加，財富積累的速度令人羨慕。

　

在春風的吹拂之下，大多會在驚蟄時感受到氣溫明顯回升，準備告別冬日的慵懶寧靜，迎向仲春的鳥語花香。想要跟著春雷一樣磅礡登場嗎？上榜的你一定要趁此機會善加利用，可別辜負你的好運喔！

　

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