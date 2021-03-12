快訊

評／醫護現場的恐懼：台灣為何常發生「醫療暴力」？

與趙少康結盟分拚主席、總統？江啟臣回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

心難定！這些生肖遇到麻煩就想換工作？

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
圖片來源／Shutterstock

【文‧科技紫微網

　

上班是一項相當考驗人心的事，尤其工作上的壓力與茫然，總讓人不停想要掙脫、重新尋覓。不過，有人能吃苦當吃補，也有人能把眼光放遠，熬過眼前的辛勞。不過，有些生肖容易抱著「下一份工作會更好」的期待，究竟這是安慰自己，還是相信自己的潛力呢？科技紫微網就帶你一起來探討。

　

生肖猴

你的職場企圖心強烈，但也要求工作成果和合理收穫，若是一再突破不了現狀，就會想另起爐灶，因為在新環境中對新目標的憧憬能快速撫平你原本受的委屈。你不贊同「在那跌倒就在哪站起來」的說法，就像電玩遊戲有個不順利的開始時，與其浪費時間扭轉戰局，不如砍掉重練。從好的方面來看，快速轉換戰場，能豐富自己歷練；但若屢敗不起，將嚴重打擊信心。

建議你，如果出現了讓你心煩意亂、難以靜心工作的困擾，首要動作並非先走為快，不妨先原地觀察兩到三個月，若只是一時差錯造成的麻煩，往往也很快會雨過天青，或者不了了之；即使處理上有些難度，也算是主管檢驗你的好機會。除非這件事會形成尾大不掉的長期陰影，才需要考慮另謀出路。

　

生肖羊

基本上羊兒的職場配合度頗高，不會在小地方跟公司計較。但若發現未得到應有的尊重，也等不到期待的機會時，很可能就會因一時負氣而豬羊變色，不惜裸辭出走。不過，為了賭氣而做自己的代價恐怕不小，雖然新地方可能有新氣象，卻也需要長期耕耘才能累積實力，做決定之前，得先算一算會不會虧太多。

如果在原職沒有太大的勝算，至少應該且戰且走、騎驢找馬，絕不要將自己推到更茫然焦慮的情況中。也不要小看了怨氣與失落，這些感受正是一種強大的刺激，相比之下，一帆風順反而容易讓人因循守舊。只要激勵振作起來、充電學習，讓原本看不起你的人見識到你的轉變與成長，即使不換工作，也能找到新希望。

　

生肖兔

生肖兔個性溫和，熱愛團隊共事，也有犧牲奉獻的精神。但未經歷練之前，會較畏懼承擔壓力，此時的兔子寧可暫時後退觀望，而不願意被貼上工作績效不佳的標籤。由於求好心切而生出了患得患失的心態，又少了些獨立作戰的勇氣，一旦面臨突如其來的工作爆量，或是難以招架的客訴，難免會出現暫避風頭的念頭。

這時候不妨轉念，想想自己還在年輕時就遇上麻煩，反而是好事，能趁機練就將來刀槍不入的本領。尤其是生肖兔在環境適應方面的可塑性很大，就像是新車的引擎，要刻意讓他承受高速高溫的打磨過程，否則一旦定型，格局就難以擴展。為了長遠發展，眼前實在不需為一點小事而逃避。

　

生肖蛇

做事認真細膩，對環境敏感性高，但是很期待身旁有人給予鼓勵和溫暖。若是發覺自己經常必須獨力承擔工作，遭遇困難時即使求援也無人相助，就會心灰意冷，認為這個工作環境無視他的存在，不如另闢蹊徑，找個能善待自己的地方。

社會必然有其現實面，不管在哪間公司，都得先作好自己的本分工作，或者是展現出自己的價值後，才能期待他人的善意眼神。即使是有貴人運的人，基本上也要先讓貴人覺得你有值得欣賞之處。所以，不妨先努力作出一點成績，你一定會發現願意露出笑顏又肯誇獎你的人變多了。

　

職場轉換是很正常的事，但是如果缺乏目標，也沒想清楚下一步，就貿然提出辭職打算，只會讓你嘗到更多人情冷暖、感受更多重的壓力。切莫為了一時情緒作祟，而落得在職場上節節敗退。該忍耐、該等待時，不妨暫時放慢腳步、找方法宣洩怨氣，柳暗花明或許就在明天出現喔！

　

【延伸閱讀】

想換工作？先算今年跳槽運勢

新品上線！屬於你的事業轉運占

　



更多命理分析，請前往 科技紫微網

職場 科技紫微網

延伸閱讀

元宵一到好運圓滿！「4生肖」有吉神眷顧 你被點名了嗎？

送走水逆開始轉運！各生肖「要注意什麼事防厄運」快點筆記

手刀衝彩券行！威力彩今晚衝7.2億 中獎運超旺4大星座出爐

就愛趴趴走！哪些生肖在職場越動越有財？

相關新聞

心難定！這些生肖遇到麻煩就想換工作？

上班是一項相當考驗人心的事，尤其工作上的壓力與茫然，總讓人不停想要掙脫、重新尋覓。不過，有人能吃苦當吃補，也有人能把眼光放遠，熬過眼前的辛勞。不過，有些生肖容易抱著「下一份工作會更好」的期待，究竟這是安慰自己，還是相信自己的潛力呢？科技紫微網就帶你一起來探討。

測字：轉職潮心情浮動？先測你的事業發展

過完農曆年，不少人趁此機會找工作、換工作。企業也順勢開始釋出職缺了，是否讓你跟著心情浮動呢？然而，你目前的事業發展運勢如何，適合有所行動嗎？先參考科技紫微網的測字占卜，了解近期的事業運，再來妥善規劃吧！

小孟塔羅：上半年要注意什麼以免走衰運？

馮夢龍的《醒世恆言》裡說的：「屋漏偏逢連夜雨，船遲又遇打頭風。」在形容衰運發生的因果關係。倘若我們能先行一步想方設法，便不會有後面接連發生的倒霉不幸。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，上半年要注意什麼以免走衰運？

情人節要到了！想追12星座學會「這3招」勾住他的心

喜歡一個人的感覺很美妙，一點小事就覺得幸福。但是難免也會患得患失，害怕他只把你當朋友看。那麼到底要如何讓他對你有好感呢？科技紫微網整理出12星座的勾心秘技，快來看看吧！

每日星座運勢／摩羯單身多向外活動 譜戀曲機率高

2021-03-12 牡羊座 機會靠自己創造。 整體運：★★☆☆☆ 工作中有升職掌權的機會，但是免不了同事間的明爭暗鬥，還是盡量減少與對手的硬拚，伺機尋找發展機會才明智；已婚者今天

心理測驗／四格圖是農田還是巧克力？ 測出你潛在的「真實面貌」

一樣米養百樣人，每個人都有屬於自己不同的個性。而除了表面功夫之外，大家自我內心更可能潛藏著連自己都不一定清楚的真實面貌。日本網站「DRESS」最近就分享一則心理測驗，可以看出自己在潛意識中的「真面目」到底是什麼。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。