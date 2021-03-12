心難定！這些生肖遇到麻煩就想換工作？

【文‧科技紫微網】

上班是一項相當考驗人心的事，尤其工作上的壓力與茫然，總讓人不停想要掙脫、重新尋覓。不過，有人能吃苦當吃補，也有人能把眼光放遠，熬過眼前的辛勞。不過，有些生肖容易抱著「下一份工作會更好」的期待，究竟這是安慰自己，還是相信自己的潛力呢？科技紫微網就帶你一起來探討。

生肖猴

你的職場企圖心強烈，但也要求工作成果和合理收穫，若是一再突破不了現狀，就會想另起爐灶，因為在新環境中對新目標的憧憬能快速撫平你原本受的委屈。你不贊同「在那跌倒就在哪站起來」的說法，就像電玩遊戲有個不順利的開始時，與其浪費時間扭轉戰局，不如砍掉重練。從好的方面來看，快速轉換戰場，能豐富自己歷練；但若屢敗不起，將嚴重打擊信心。

建議你，如果出現了讓你心煩意亂、難以靜心工作的困擾，首要動作並非先走為快，不妨先原地觀察兩到三個月，若只是一時差錯造成的麻煩，往往也很快會雨過天青，或者不了了之；即使處理上有些難度，也算是主管檢驗你的好機會。除非這件事會形成尾大不掉的長期陰影，才需要考慮另謀出路。

生肖羊

基本上羊兒的職場配合度頗高，不會在小地方跟公司計較。但若發現未得到應有的尊重，也等不到期待的機會時，很可能就會因一時負氣而豬羊變色，不惜裸辭出走。不過，為了賭氣而做自己的代價恐怕不小，雖然新地方可能有新氣象，卻也需要長期耕耘才能累積實力，做決定之前，得先算一算會不會虧太多。

如果在原職沒有太大的勝算，至少應該且戰且走、騎驢找馬，絕不要將自己推到更茫然焦慮的情況中。也不要小看了怨氣與失落，這些感受正是一種強大的刺激，相比之下，一帆風順反而容易讓人因循守舊。只要激勵振作起來、充電學習，讓原本看不起你的人見識到你的轉變與成長，即使不換工作，也能找到新希望。

生肖兔

生肖兔個性溫和，熱愛團隊共事，也有犧牲奉獻的精神。但未經歷練之前，會較畏懼承擔壓力，此時的兔子寧可暫時後退觀望，而不願意被貼上工作績效不佳的標籤。由於求好心切而生出了患得患失的心態，又少了些獨立作戰的勇氣，一旦面臨突如其來的工作爆量，或是難以招架的客訴，難免會出現暫避風頭的念頭。

這時候不妨轉念，想想自己還在年輕時就遇上麻煩，反而是好事，能趁機練就將來刀槍不入的本領。尤其是生肖兔在環境適應方面的可塑性很大，就像是新車的引擎，要刻意讓他承受高速高溫的打磨過程，否則一旦定型，格局就難以擴展。為了長遠發展，眼前實在不需為一點小事而逃避。

生肖蛇

做事認真細膩，對環境敏感性高，但是很期待身旁有人給予鼓勵和溫暖。若是發覺自己經常必須獨力承擔工作，遭遇困難時即使求援也無人相助，就會心灰意冷，認為這個工作環境無視他的存在，不如另闢蹊徑，找個能善待自己的地方。

社會必然有其現實面，不管在哪間公司，都得先作好自己的本分工作，或者是展現出自己的價值後，才能期待他人的善意眼神。即使是有貴人運的人，基本上也要先讓貴人覺得你有值得欣賞之處。所以，不妨先努力作出一點成績，你一定會發現願意露出笑顏又肯誇獎你的人變多了。

職場轉換是很正常的事，但是如果缺乏目標，也沒想清楚下一步，就貿然提出辭職打算，只會讓你嘗到更多人情冷暖、感受更多重的壓力。切莫為了一時情緒作祟，而落得在職場上節節敗退。該忍耐、該等待時，不妨暫時放慢腳步、找方法宣洩怨氣，柳暗花明或許就在明天出現喔！

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