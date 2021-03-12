測字：轉職潮心情浮動？先測你的事業發展

【文‧科技紫微網】

過完農曆年，不少人趁此機會找工作、換工作。企業也順勢開始釋出職缺了，是否讓你跟著心情浮動呢？然而，你目前的事業發展運勢如何，適合有所行動嗎？先參考科技紫微網的測字占卜，了解近期的事業運，再來妥善規劃吧！

字選項：

圖片來源／科技紫微網

測字結果：

選「前」字：

「前」字在古代指的是交通工具，說文解字中有「不行而進謂之歬」，歬就是前的原字。用交通工具來代步，正有搭上順風車的意思。因此選擇「前」字，意味最近運勢高漲，易遇到貴人提攜，隨著運勢的浪頭前進，僅付出一點努力卻能獲得超乎想像的進展，有望躍上升職加薪的行列。

選「程」字：

「程」字的本義是一種計量單位。這個字提醒你，最近事業上可能會面臨風險，需要你有所規劃、循序漸進，才能穩步向前。同時，「程」也有規範、進度的意思，表示你的事業發展將進入關鍵的考核階段，你遇到的困難可能正是對方給你的考驗，若能通過考核，就可能備受賞識、一飛沖天。

選「似」字：

「似」字就是好像、彷彿的意思，表示前方路況模棱兩可、似是而非，最近你可能會在事業上遇到危機與挑戰，但前途是好是壞還不明朗。想要改變這種局面，僅憑著自己的判斷，難免力有不逮，因此在遭遇挑戰的時候，不要專斷獨行，多多聽取他人的意見，用團隊的智慧戰勝困難。

選「錦」字：

「錦」字的本義是指有彩色花紋的絲織品，織物添花，意味著事業發展漸入佳境，甚至是走上巔峰。這個字有「金」又有財「帛」，表示最近財運大有改善，工作收入提高，正財運佳。事業、財富齊頭並進，是人旺財旺、名利雙收的兆頭。但為人處事要低調，太過張揚恐惹小人與事端。

當然了，測算占卜能讓你提前知曉運勢發展與關鍵所在，但絕並不代表你可以坐享其成。想讓自己擁有更好的事業發展，還是需要付諸行動，一步一腳印的努力實踐才行喔！

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