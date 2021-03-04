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桃花盛開！「4星座」準備擺脫單身

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
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【文‧科技紫微網

　

春節期間被親戚們催婚催到心寒的單身族，好不容易撐到過完年，終於重回單身的自在生活了。先等等！誰說你只能繼續單身呢？科技紫微網要告訴你，四大星座在這時可是桃花盛開，很有機會擺脫單身喔！快來看看誰上榜了？

　

TOP 4：金牛座

遇見溫柔的對象

你將迎來異性緣佳的好時機，與善解人意的對象會特別有緣喔！想要開啟一段戀情的話，不妨試著主動一點，先表達自己的好感，然後一步一步的靠近對方，並製造機會多瞭解彼此，讓兩人的關係漸漸明朗！

　

TOP 3：摩羯座

他早已在你身邊

或許你曾經在面對愛情的時候想東想西，最後只能與愛情擦肩而過。但是近期日益膨脹的孤獨感讓你開始思考，或許兩個人的生活也不錯？慶幸的是，桃花終於來到你身邊了！只要細心觀察，就會發現他早已闖入你的生活，陪在你身邊。只要你好好把握，便能成就一段良緣。

　

TOP 2：水瓶座

小鹿亂撞的感覺

這段時間裡，你會變得自信、有魅力，並且渴望著愛情。受到正面磁場的影響，屬於你的桃花契機也會到來，且會吸引到外表不錯的對象，讓你體會到小鹿亂撞的感覺。無需克制，也不要害羞，為了愛情即使臉皮厚一點也沒有關係，幸福是要靠自己爭取的。

　

TOP 1：雙子座

懂你的人會出現

恭喜你！你有很高的機率邂逅一段知心之戀。你們之間會有一種相見恨晚、一見如故的感覺，還會有聊不完的話題。可多與他分享你的故事，你那既高貴又憂鬱的形象，易引起對方的好奇心，讓他忍不住想靠近你。在進一步的溝通中，你也會不由自主的心動喔！

　

脫單榜單公佈完畢！春節之後的第一波桃花，請以上四個星座一定要好好把握，好緣分可是稍縱即逝的喔！

　

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