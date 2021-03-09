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愛錯人心好痛！「3生肖」當心今年桃花劫

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【文‧科技紫微網

　

進入2021年，你還是單身一人嗎？單身其實沒什麼可怕，最可怕的是遇人不淑，讓你傷身又傷心。今年有三個生肖，雖然能迎接桃花來襲，卻要特別當心桃花劫！究竟誰上榜了呢？趕快看看科技紫微網的分析。

　

生肖馬

態度過急，識人不明

今年生肖馬要小心，有可能因為過於急躁而在感情上吃虧。由於太想擺脫單身，甚至太想結婚，可能在對方態度還不明確、時機還未成熟時，就開始準備兩人的共同生活，耗費了大量的時間精力。最後發現，對方可能只想要享受曖昧的感覺，未必想和你繼續發展下去。

　

生肖猴

易受誘惑，倍受考驗

今年生肖猴的桃花運雖好，戀愛機會不少，但是對誘惑的把持力卻會下降。若有人主動示好，你就被愛情沖昏了頭。不僅單身者容易介入到別人的感情中當小三，已有伴侶的生肖猴也容易因把持不住自己，而腳踏兩條船甚至多條船，導致翻船傷己！

　

生肖鼠

真情錯付，遇上小人

告別太歲年的生肖鼠，今年在感情上似乎未能恢復機靈的一面，警覺性大大下降。一旦遇到了有眼緣的人，就容易把對方當成命中註定的對象，因而滿懷熱情、全心全意的付出。可能會一直到了被坑很慘的時候，才發現對方別有用心。

　

以上易犯桃花劫的生肖名單裡有沒有你？如果有，那就一定要加強警惕，仔細辨別，不選擇錯愛，也別錯過真愛！

　

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