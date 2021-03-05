3月星座塔羅運勢：天秤偏財不斷，處女內心求穩

【文‧科技紫微網】

3月的腳步跟隨著春風如期而至，暖陽和煦、大地回春。告別春節期間熱鬧滾滾的氣氛，生活回歸平靜，春意盎然的這個月，各星座的運勢會有怎樣的發展？馬上跟著科技紫微網一起來看看吧！

牡羊座

塔羅牌：皇后

本月塔羅給牡羊的啟示是「主動出擊，親近自然」。麥田中的皇后頭戴桂冠，右手高舉的權杖象徵著豐收的到來。對牡羊座來說，這個月不管是戀愛、事業、還是財富都有不錯的發展，但想抓住機會，就要主動出擊，正如麥田需要主動耕耘，才有收穫的喜悅。同時皇后牌也象徵大自然的洗禮，提醒你不要宅在家浪費光陰，多出去走走，還可能會有意外的驚喜。

3月事件預測：

1、在戶外活動中遇見讓你心動的愛情。

2、有時間準備浪漫的約會，與伴侶感情加深。

3、接到上司交辦而你從未做過的新任務，難以獨自完成。

4、和朋友交流時發現商機。

5、上課時注意力無法集中，考試成績不太理想。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

金牛座

塔羅牌：權杖

本月塔羅給金牛的啟示是「循序漸進，厚積薄發」。生命樹的樹枝被雲層中探出的大手握住，似乎馬上就會開始做出某種行動，這意味著3月正處於積蓄力量的開始階段。稍顯低迷的愛情際遇、按部就班的工作情況等等，都如權杖牌所展現的一般，在起始階段或許難以看到轉變與成果，但也無需心浮氣躁，只要循序漸進、日積月累，就能迎來厚積薄發的成功時刻喔！

3月事件預測：

1、桃花運較低，脫單機率不大，但有機會拓展交際圈，結識更多朋友。

2、感情有第三者插手的可能，要注意對方身邊新出現的異性朋友。

3、工作進展平穩順利，加班頻率降低。

4、學習狀態不再偏向某一科，效率提高。

5、某些商品在你購入後開始漲價，無形中省下一筆錢。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★☆☆☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

雙子座

塔羅牌：惡魔

本月塔羅給雙子的啟示是「自我調整，心正運和」。猙獰的惡魔象徵著動物的天性，束縛了象徵人性的亞當夏娃。這張牌凸顯了慾望與本能將帶來的負面影響，也是雙子們在3月需要提醒自己的地方。特別是不加控制的脾氣會破壞你的感情，冒失的投資行為會讓你蒙受損失。想要運勢平穩，就要從心開始調節，不貪圖捷徑，用更謹慎的姿態迎接3月的生活。

3月事件預測：

1、在密友積極牽線的相親活動中贏得異性的好感。

2、與伴侶交流變少，容易吵架。

3、無心工作、出錯率直線飆升。

4、因上司對你的工作態度不滿而受到批評。

5、丟失錢包及重要財物的機率高，出門在外多留意財物。

幸運眷顧指數：★☆☆☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★☆☆☆

錢包飽滿指數：★★☆☆☆

巨蟹座

塔羅牌：太陽

本月塔羅給巨蟹的啟示是「把握分寸，保持距離」。太陽是光明和溫暖的象徵，3月給你們的感覺也是如此。感情上進展順利，工作煩惱少，投資績效也不錯。同時太陽牌還象徵著團隊的力量，但如果不注意分寸、太過靠近，它也會造成曬傷、灼燒你的眼睛。這提醒你，不管是在親密關係中、還是工作任務，都需要保持一定的獨立性，否則可能會招致對方的反感。

3月事件預測：

1、單身者有被異性追求的喜悅。

2、與伴侶沉浸在二人世界中，有說不完的情話。

3、與新同事共事愉快，受到上司嘉獎。

4、睡眠良好，學習品質得到提升。

5、有較多時間研究股票基金。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★★★

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

獅子座

塔羅牌：教皇（逆位）

本月塔羅給獅子的啟示是「打破權威，轉變視界」。逆位的教皇牌代表著權威的傾覆，但隨著教皇位置的傾倒，真理的鑰匙得以曝露於前。獅子座3月的發展也像這張牌所表現的一般，按過往習慣往往難有進展，還會侷限你的視野。當你改變角度、換個思維方式去思考問題時，卻能有意料之外的成功。而且遇上志同道合的夥伴，為你帶來助力。

3月事件預測：

1、發現某個認識已久的朋友其實早就對你有好感。

2、因為日常瑣事與伴侶發生爭執。

3、靈感枯竭、工作狀態不佳。

4、睡眠品質不佳，精力無法集中，學習受到影響。

5、小心被所謂的金融專家、股市分析師蠱惑。

幸運眷顧指數：★★☆☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★☆☆☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

處女座

塔羅牌：節制

本月塔羅給處女的啟示是「戒貪戒躁，知足常樂」。生命之水在天使手中的聖杯傳遞，維持著微妙的平衡。代表著3月運勢發展的重點，就在於維持各種衝動慾望，與克制內斂之間的平衡。過於猶豫可能會裹足不前、錯失先機；但太過衝動、不加克制的話，也容易落入陷阱，甚至造成損傷。保持活力的同時也要保持謹慎，戒貪戒躁才能知足常樂。

3月事件預測：

1、遇到心儀的對象，卻因為猶豫而被他人捷足先登。

2、被爛桃花吸引，所幸最後能夠找回理智，未產生太大影響。

3、創作者本月明顯缺乏靈感，工作狀態不佳。

4、體育課有受傷的可能，活動之前要注意做好準備工作。

5、上半月在股市投資只要有百分之五的收益就可入袋為安，太貪心反而被套牢。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

天秤座

塔羅牌：星星

本月塔羅給天秤的啟示是「心存希望，全力以赴」。星空下的少女將兩壺生命之水倒入池中與地面，水的澆灌帶來能量，星空閃耀帶來光明。星星牌是對天秤座3月發展的美好祝福。如牌所示，在這個月擁有不錯的運勢，工作、投資、感情都有好進展，單身者更是桃花旺盛。在這種時候，只要心存希望，全力以赴，滿天星斗都會為你喝采。

3月事件預測：

1、在大型商場、遊樂場等地邂逅愛情。

2、和伴侶有著說不完的話題，感情甜蜜。

3、上司有望替你加薪，要好好表現。

4、錢財進出頻繁，小心投資陷阱。

5、有彩券中獎的機會，大獎沒有、小獎可期待。

幸運眷顧指數：★★★★★

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

天蠍座

塔羅牌：魔術師

本月塔羅給天蠍的啟示是「自信果敢，真誠溝通」。魔術師代表了創造，是一張非常主動而有行動力的牌，充滿自信。這也預示了天蠍座在這個月，只要是考慮清楚的事情，不妨大膽去執行。而魔術師的存在亦代表溝通的重要性，提醒你在付諸行動的時候，也不要忽視與他人的溝通交流，否則可能陷入專斷獨行的境地，在同事、愛人與你之間形成隔閡。

3月事件預測：

1、下半月要注意同性朋友對你的異常熱情。

2、與伴侶的交流機會增多，誤會得以化解，感情更進一步。

3、與同事在溝通工作時發生不愉快，陷入僵局。

4、學習進度不錯，但也要注意勞逸結合，舒緩壓力。

5、賺錢靈感迸發，月底還可能在買賣房產的過程中敲定最有利的價格。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★★★

錢包飽滿指數：★★★★☆

射手座

塔羅牌：戀人（逆位）

本月塔羅給射手的啟示是「小心謹慎，仔細觀察」。戀人牌的逆位，代表著感情或溝通上的不順利。這意味著3月很可能遭遇感情上的變故，單身者尤其容易真心錯付，需要小心所託非人。另外戀人逆位也代表著溝通出狀況，以及錯誤的決策。它提醒你，不管是作出決策還是選擇對象的時候，都要多方觀察，謹慎決定。

3月事件預測：

1、遇到看上去不錯的心動對象，結果對方只是想和你曖昧。

2、戀人因為忙於工作而疏忽你，兩個人容易一言不合就開始冷戰。

3、在遇到不懂的問題時，能得到同事的「雪中送炭」。

4、抄作業被老師發現，受到批評。

5、財運低迷，不適合投資。

幸運眷顧指數：★★☆☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★☆☆☆☆

摩羯座

塔羅牌：聖杯侍從

本月塔羅給摩羯的啟示是「揚長避短，避實就虛」。護持聖杯的侍從站在川流之中凝望思索著，這預示著摩羯座在這個月裡，所謀之事、所求之物有阻礙出現，但往往又能在其他方面遇到意外之喜。不妨轉變策略，揚長避短，優先抓住眼前的機遇。同時杯中的魚意味著創造力空前活躍，這將為你的工作帶來很大助力，對設計工作者的幫助更強大！

3月事件預測：

1、有機會通過朋友或同事認識到不錯的對象，可惜對方對你興致缺缺。

2、與戀人之間因為錢財問題發生小摩擦。

3、靈感迸發，上司對你刮目相看，能夠參與到重要的項目當中。

4、有機會結識到優秀的學長姐，並從對方身上學到不少學習方法。

5、在和同學、朋友聚會時發現好的商機。

幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★★★

水瓶座

塔羅牌：寶劍

本月塔羅給水瓶的啟示是「獲得權力，保持耐心」。雲中的臂膀手持寶劍，象徵著手持權柄、獲得權力。水瓶座的小夥伴們將會在3月擁有更多的自主權，工作上受上司器重，充分授權，是大展身手的好時機。但鋒利的寶劍也可能割傷你自己，如果遇到困難的時候，無法保持理智耐心的態度面對，權力也可能被收回，甚至原本仰賴的「寶劍」給了你致命反擊。

3月事件預測：

1、總是吵著想擺脫單身，別人真的要幫你介紹，你又興趣缺缺。

2、上半月感情愈加穩定，開始規劃與伴侶的未來生活計劃。

3、下半月感情需要承受來自現實的苛刻考驗，愛情與麵包的矛盾變得尖銳。

4、職場人際關係良好，先前有過的不愉快能夠冰釋前嫌。

5、月中以後有機會從工作上獲得一筆意外收入。

幸運眷顧指數：★★☆☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★☆☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

雙魚座

塔羅牌：隱士

本月塔羅給雙魚的啟示是「保持自我，平衡內心」。隱士是謹慎而孤獨的行者，他高舉著真理之燈，聽從內心的指引前行。對雙魚座來說，保持自我的態度，堅定自己的想法，會讓你這個月的發展更順利。同時沉思中的隱士還有自我反省的意義在內，提醒你心情受到影響、狀態低迷的時候，別忘了自我反思、及時調整，重建你的內心秩序。

3月事件預測：

1、近水樓臺先得月，在朋友中找到你的那個他。

2、受工作狀況影響，對伴侶的態度有些忽冷忽熱。

3、自己的努力得不到重視，工作積極度下滑。

4、師長發現你上課注意力不集中，開始督促你。

5、本月消費慾望不高，更願意把多餘的錢存進銀行，是守財順利的一個月。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

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