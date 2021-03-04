今年最高！威力彩頭彩上看9億 「4星座財運旺」走過不要錯過

相愛容易相處難，因為彼此相愛而在一起，因為了解彼此而分開，卻也因為不知情而結婚。戀愛本身就是人生的課題，至於要怎麼跟另一半交往，也沒有標準的答案。俗話說蘿蔔青菜，各有所愛，每個人天生都各有優缺點，所以擇偶的條件也就不一樣，不過可以參考星座特性，來選擇自己的喜歡。調查男生最不想交往的星座前五名，給各位朋友參考囉！

2021-03-02 13:09