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今年最高！威力彩頭彩上看9億 「4星座財運旺」走過不要錯過

聯合新聞網 / 文／清水孟國際塔羅小孟老師
今晚開獎的威力彩頭獎再度摃龜，頭獎29連摃。 聯合報系資料照片／記者曾原信攝影
今晚開獎的威力彩頭獎再度摃龜，頭獎29連摃。 聯合報系資料照片／記者曾原信攝影

上期開獎的威力彩頭獎再度摃龜，頭獎29連摃，台彩預估今天（4日）銷售金額2.8億元，頭獎累積金額預估上看9億元，是今年以來的最高頭獎。想試試手氣的人，可以參考清水孟國際塔羅小孟老師威力彩中獎運分析，今天運氣最好的星座為「雙子、水瓶、雙魚、金牛」，有機會抱回億元大獎，但小試手氣即可，請勿過度迷信。

Top4：雙子座

火星移進雙子座，顯示雙子座賺錢能量報發，若想要小試手氣建議在中午下注，另外也可以穿紅色衣服去買威力彩，說不定會有好事發生。

Top3：水瓶座

火星移進偏財宮加上木星與土星在命宮，3月4日財氣非常旺盛，若想要下注的水瓶座可以帶個紅包袋象徵火星元素，然後下注前冥想自己要的數字。

Top2：雙魚座

太陽與金星落進雙魚座命宮，顯示雙魚座能有突發的好運氣發生，若可以3月4日當天可穿白色的衣服，或下注前吃顆水煮蛋象徵金星能量再前往下注，說不定會有好事發生。

Top1：金牛座

金牛座受到天王星影響，易有突發偏財，金錢運勢看漲，除了有偏財運之外，正財運也很好，想要加薪的朋友建議可以跟主管好好聊聊，想要下注的朋友可以帶2-3片樹葉在身上象徵天王星能量，能為你帶來好運氣。

開運方位：東方

好運時辰：中午11：00-13：00

好運生肖：

猴.豬.狗.馬

（星座說法僅供參考，不代表本網立場，請勿過度迷信。)

火星 偏財運 運勢 木星 威力彩

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