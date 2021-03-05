12星座的他踏入婚姻後 未來會成為什麼類型的丈夫呢？

親愛的，你對未來的丈夫有著期許與憧憬嗎？無論是單身，還是正處於一段穩固關係的你，相信都曾想過：不知那個最終留在身邊的伴侶會是誰，會不會是自己的暗戀對象，還是身邊的那個他呢？當然，雖然在觀念開放的今天，結婚與否並不代表就能永恆。但一旦踏入婚姻之後，便是新的里程碑，一定要慎重且步步為營的經營啊。而 12 星座男踏入婚姻後，都是怎樣的丈夫呢？

可參考對方的太陽星座與月亮星座！

牡羊座：直率的丈夫

率直又帶有衝勁的牡羊座，能在初期就帶給伴侶火熱的戀愛感。但是牡羊座有時會很頑固，但這同樣適用於他們的承諾裡面：如果他們愛你，這將會持續到永遠，雖然熱度不太會一直持續下去。這樣的伴侶，他們永遠對你欣賞和感興趣，也總是想和你一起去體驗新事物。 除此之外，他們也是個實際派，也能促使他們成為一個好伴侶（當然前提是，這是你所追求和需要的）喔！

金牛座：體面的丈夫

金牛座的人雖然比較踏實也比較現實，但是還是會嚮往著愛情的。他們是物質愛好者，並且會確保能讓你住在一個舒適漂亮的家。除此之外，他會對性也十分主動，無疑能令你在親密接觸的層面上得到滿足。 當然，他們往往是非常善良的人， 但你也需要意識到，即使和金牛座結婚了，在生活上他們仍是會十分重視「公平」這回事的喔。

雙子座：有趣的丈夫

見異思遷、三分鐘熱度是大家對於雙子座的既定印象。他們的好奇心和興趣總是無窮無盡的，這亦能套用於他們對待另一半的模式。但如果你的雙子座老公開始質疑事情或感到恐慌，甚至更糟糕的是，感到無聊，那就麻煩了。不過，如果他真是適合你的人，你將不得不習慣於雙子座的話多，並要注意他們能和完全不認識的人調情的本事；你還是不得不佩服他們的社交手腕，以及繪聲繪影的夢想。 與他一起生活會像在坐雲霄飛車，永遠不會感到無聊。

巨蟹座：慈祥的丈夫

在愛情中的巨蟹座，讓人依戀又頭痛。雖然偶爾會情緒化，但他不只會專注於確保你的舒適和快樂，還會將所有愛都毫不吝惜的傾注在這段關係中。而且，巨蟹座以重視家庭著稱，加上他們種種的生活技能，你將有一個非常可靠的生活夥伴與親密伴侶喔。即使有爭執也能很快和好，他們亦將同時成為你最好的朋友和愛人。

獅子座：霸氣的丈夫

有主見、做事風風火火的獅子座，個性相當鮮明。獅子座的自我與自大是惡名遠播的，這也會延伸到你的身上。 但他們會無條件地支持你，並狠狠地、堅定地捍衛你。 如果他們愛你，他們將會全心全意地只注視著你。 他們希望能看著你建立最完整和無畏的自我，並且會盡其所能讓你感到安全和被愛。他們也是相當忠誠、專一的伴侶喔。

處女座：嚴謹的丈夫

處女座本來就對任何事有著一定的標準，而對待伴侶也不例外。對處女座而言，沒有什麼比知道他們最關心的人過得好，還要來得重要。細心、務實又縝密的他們，想要確保你每一天都快樂和舒適，並真心地給予你他所擁有的一切。 如果你能進到他們的內心，你就可以安心地一直待在那裡，他們甚至能為你放棄自己原本的安排和夢想（旅行、興趣、聚會、考慮以久的計劃等）。

天秤座：花俏的丈夫

天秤座很會講場面話，在愛情裡也講究和諧。 天秤座愛美，也注重平衡與和平，並且也會為了確保家庭和諧有序而做任何努力。 他們不但要確保能讓你有美滿的家庭生活，而且還會讓你充分感受到被愛。 他們從不吝惜於表達自己的愛意，甚至多得常會讓你感到快要昏倒了——天秤座那強大的表現能力能蓋過他們偶爾的場面話和懶惰，並使他們成為難忘的伴侶。

天蠍座：專一的丈夫

要說把伴侶當作全世界，就不能不提到天蠍座。一旦進入親密關係，天蠍便會把他當作生活重心，燃燒自己照耀對方。雖然天蠍座在表面上常好像隱藏著大部分的情緒，有時又冷冷的，但他卻會用你所無法想像的熱情來愛你，並且對你不離不棄。一旦確立關係之後，他們就會開始展示激情與深情的那一面。這也是他們「要不就不給，給的話就獻出全部」的愛恨分明個性，所以如果一個天蠍座給予你承諾，你就能相信這是絕對的。

射手座：愛玩的丈夫

被許多人認為「花心、愛撩」的射手座，大多數都是愛玩、愛浪漫、愛自由，身邊的異性也很多，所以「緋聞、花邊新聞」也不少。但其實當遇到認為是對的人時，他們自然就會願意安定下來。你會發現婚後的他和婚前那個大喇喇的浪子有點不一樣，他會非常關心你，而且是有點太黏、太囉嗦的那種，不過他們也非常愛玩，所以最好能跟著他們一起瘋，或是放他們自由，讓他們與朋友相聚享樂一番吧~

魔羯座：負責的丈夫

魔羯座的人，與生俱來就是耐力型選手。如果你想要一段穩定的關係，魔羯座將會是最終的選擇。他們以重視未來和務實穩定而聞名。 他們非常認真， 雖然有時候可能會因陷入困境而變得沮喪和遲鈍，但整體而言他們還是非常好的伴侶，而且不太會變心與花心。而且當兩人的關係確立時，他們亦不怕嚴肅地許下諾言，沒有太過甜蜜的口舌，但會用實際的照料來關心伴侶。

水瓶座：獨立的丈夫

「自帶安全感」的水瓶座，似乎不那麼重視黏膩的感情。雖然水瓶座的他也像其他人一樣需要愛，但他們也是所有星座中最獨立、最瀟灑的。有時他反而會需要一點放空與自己獨處的空間，這並不代表他不愛你，而是因為他們通常都有很固執的個性，並且無法因一個人而失去自己。與水瓶座成為伴侶，將確保你在往後的生活中不會缺少自由與空間。

雙魚座：浪漫的丈夫

雙魚座是出了名的浪漫與多情，同時也被認為是十二星座中最情緒化和充滿直覺的。當動情於某人時，他們將會傾盡渾身解數，或會寫詩，或會製作些禮物，務求在兩人間建立一段美麗的身心關係。與他結婚後，他也會讓你感受到他無盡的愛，亦甘於為你奉獻。他們會給你一個真正的「精神浪漫」體驗，讓你無論在心理上還是生理上都感受到被愛和滿足。

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