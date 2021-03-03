一點都不委屈！最享受曖昧狀態的星座Top 4 第一名最不意外

曖昧讓人受盡委屈 找不到相愛的證據 何時該前進 何時該放棄 連擁抱都沒有勇氣 ——楊丞琳〈曖昧〉

曖昧就是，你被吊著胃口，不確定下一步你們會走向親密關係還是歹戲拖棚；前一刻他體貼窩心，這一秒卻冷漠疏離。你們什麼都做了，唯獨沒有確認關係。這一切都讓人好想大喊「別再玩我了」！但是，有些人卻樂於周旋在這種捉摸不定、四處擴散愛意的氛圍之中。來看看有哪四大星座，是最享受曖昧的箇中高手吧！

可以參考太陽星座與月亮星座！

TOP 4 ：雙子座

見異思遷、三分鐘熱度是大家對於雙子座的既定印象。雙子座愛玩愛鬧，看起來朋友超多，每個人好像都有機會似的；情史、戀愛經驗無數？雙子座的戀愛本質雖是滿高的，但總有一些薄情的意味。那種對戀愛沒有向上心，使戀愛常差一步而失去成果，其實只要當事人願意就便能成功了。

但是雙子座的異性緣很不錯，身邊的備胎自然是不計其數，當然，這些備胎都有一個共同的稱呼就是「朋友」，雙子座很喜歡交朋友，即便是自己真心愛的人也是從朋友發展來的，但是備胎若想成為真愛，幾乎是不太可能的。

TOP 3 ：天秤座

天秤座很會講場面話，在愛情裡也講究和諧。若對方熱烈、一頭火，他們也會熱情許多，而若對方開始冷淡、疏遠，他們也會把步調慢下來。乍看之下很配合對方，其實就是沒有主見、沒有想法、沒有目標的空泛作法。天秤是個不能長期處於孤獨之中的星座，一生都在尋找停靠的港灣，對天秤座來說，戀愛是一種享受，所以為了這種享受可以不惜花上金錢或提升自己，對知識的尋求也從不怠慢。

不過一旦要「確認關係」時他就會一直拖，他們太在意自己對外的形象，也不願意讓自己去面對一些溝通或衝突。不管其初衷是什麼，曖昧就是客觀存在的事實！

TOP 2 ：雙魚座

不喜歡傷害他人，但又不願意委屈自己的雙魚座，這種糾結與鑽牛角尖的心態常常會搞翻對方，也讓自己無所適從。雙魚座也是十二星座當中性格最為溫柔多情的人，骨子裡就是個浪漫到極致的人，永遠不能缺乏愛情、是離了愛就活不下去的那種人。

他們有時候還有些不切實際，所以雙魚座是個特別容易感情用事的人，不太會在意周圍的人的眼光，做事情隨心所欲，是個比較自我的人，而且情緒外露，不會掩飾自己，天生是個多情種，異性緣也超好，總是在不同的異性之間周旋，跟不同的異性關係親密；雙魚座非常享受曖昧。

TOP 1 ：射手座

被許多人認為「花心、愛撩」的射手座，大多數都是愛玩、愛浪漫、愛自由，身邊的異性也很多，所以「緋聞、花邊新聞」也不少。畢竟這種開朗又豁達的個性，看似毫無心機樂觀向上的射手男，沒幾個人能抵擋住；跟誰都能聊到一塊去，也因此射手座朋友特別多。而且射手座也總能給人非常熱情、非常好相處的印象，當然，異性朋友也超多！

並且射手座又是天生就很多情的人，因此射手座的桃花運極旺，情史也特別豐富，常常跟很多異性都非常親密，射手座也特別喜歡享受曖昧，所以射手座是很花心的。

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