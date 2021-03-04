小孟塔羅：春天來了，測近期什麼事情會讓我心花開？

春神來了怎知道，梅花黃鶯報到，梅花開頭先含笑，黃鶯接著唱新調，歡迎春神試身手，快把世界改造。還記得春神來了這首童謠嗎？過冬後迎來第一道暖風，世間萬物漸漸甦醒過來，你準備好大展身手了嗎？現在，請憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，春天來了，測近期什麼事情會讓我心花開？

請憑直覺選擇一張牌。

塔羅牌圖作者：Leah Pantea(The Vindur Deck v.II)

A：幸運逃過一劫。(命運之輪正位)

牌面上的花朵結了印有12星座符號的果實。

A：幸運逃過一劫。(命運之輪正位)

這張牌表示春天來了，近期在別人身上看到借鏡，因而幸運的躲過災難。像是你一直很想做生意，然後你看到類似的店開了，生意卻不如你預想的好，此時便覺得幸好自己沒有開。小孟老師在此提醒你，當你對某事預設立場時，你所看到想到的一切事物，都會支持你所認為的論點。

B：回到清𥇦狀態。(女祭司正位)

牌面上的女人坐在彎月上，並用右腳保持身體平衡。

B：回到清𥇦狀態。(女祭司正位)

這張牌表示春天來了，近期會做汰舊換新的更新，把不適合的事物斷捨離，挪出空間迎接美好事物。時常聽人說我們要活在當下，因為不管你活在過往，還是盼望未來可能，都只是讓自己年華虛渡。小孟老師在此提醒你，先從一個小區塊開始進行，才不會不知該從何做起。

C：度過美好旅程。(錢幣九正位)

牌面上的中心雕了五角星，圍著它造了迷宮般的花園。

C：度過美好旅程。(錢幣九正位)

這張牌表示春天來了，近期會有一個美好的旅程。旅程除了二天一夜的過夜外，也可以是短期的當天來回。像是你到山上賞櫻花，很幸運佔到好的位置，或是住到高級的住宿，也有機會免費升等房間唷！小孟老師在此提醒你，近期好好安排一個小旅行，讓春天打開一個美好的序幕。

D：鍛鍊提升自己。(權杖十正位)

牌面上的人十根木棍壓壓住，全身攤軟躺在地上起不來。

D：鍛鍊提升自己。(權杖十正位)

這張牌表示春天來了，近期會承擔一些重任。孟之曰：「天將降大任於斯人也，必先苦其心志，勞其筋骨，餓其體膚⋯」這是一個磨練的時刻，若能咬緊牙關堅持下去，便會有極大的收穫與成長。小孟老師在此提醒你，除了靠自身的努力之外，也別忘了可以向外援唷！

E：理性戰勝本能。(寶劍一正位)

牌面上的一支寶劍向上挺直，劍的尖端有一枚月桂冠。

E：理性戰勝本能。(寶劍一正位)

這張牌表示春天來了，近期想征服的心會趨於和平。你也許對某事存有執念，也許你想說服某個人，或你想達成某個目標，在過程中你與自己的內心，或與對方會接納相異理念，最終找到和諧相處的共識。小孟老師在此提醒你，人生便是在各種開始、過程與放下間反覆往返。