它強你不見得會跟著好 它不好你也跟著不好 - 談談難搞的的僕役宮

雖說每個人命盤是依據出生時間，透過排盤演算而得到的，一但出生時間確定，命盤中星曜的組合與架構便已確定而無法再更動及改變；但仍有好事的學員提出了假設性的問題:

「如果自己可以安排或選擇，你會將(本命)四顆煞星和化忌放在哪個宮位?」

這的確是一個令人難以回答或選擇的問題!

雖說煞星與化忌仍有其正面的意義與功能，但總是負面的作用力較大，遇上了某些星曜形成不良的組合之後，的確會成為坐命當事者的麻煩與苦惱所在。

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本命的三方四正(命宮、財帛宮、官祿宮、遷移宮)中的命宮，涉及坐命者的個性與一生的基本但重要的運勢；遷移宮涉及在外發展的運勢與安危，財帛宮涉及求取財富的動力與能力，官祿宮涉及工作能力與事業的順逆，也事關物質生活與自我實現。如果沒有煞星與化忌的干擾，「一生平安、運勢順遂」自然是可以期待的。

父母宮、兄弟宮、夫妻宮、子女宮，涉及坐命者的感情、親情與家庭生活，也是滋養心靈的重要養分來源；如果沒有煞星與化忌的干擾，「幸福美滿、和樂融融」自然是可以期待的。

福德宮事涉坐命者的內在性格、思維、價值觀、情緒的品質，如果沒有煞星與化忌的干擾，庸人自擾、杞人憂天的焦慮不在，「吃得下、睡得著、笑得出來」自然是可以期待的。

田宅宮事涉坐命者家產祖業的興盛程度、居住環境與品質、財富積存與損耗的情況，以及家中成員是否平安順遂、和樂相處；如果沒有煞星與化忌的干擾，「可以少奮鬥XX年的」、「X歲之前就可以財富自由，享受人生」自然是可以期待的。

疾厄宮事涉坐命者的先天體質與健康狀況，所謂「健康是"1"，其他都是"0"，沒了健康一切歸零」，有了健康，財富、親情與成就才會有實質的意義，疾厄宮的重要性自然不在話下。如果沒有煞星與化忌的干擾，「健康才是(有)財富」才能得以落實。

「那麼就把煞星與化忌丟到僕役宮吧! 反正我什麼都有了，沒有朋友、同事也無所謂!

學員中有人半開玩笑地拋出了這段話!

聽起來好像蠻有道理的: 朋友、同事是外人，家庭親情美滿、工作事業順利、金錢財富不虞匱乏之後，誰還需要朋友啊? (應該是朋友很需要你吧?)

包山包海的僕役宮

「僕役宮」這個名稱聽起來就帶有一種階級意識 - 我是主人，這些我身邊的人都是我的僕人，為我所用。

在古代，紫微斗數號稱帝王之學，並不為平民百姓所用，因此用字遣詞自然以帝王的角度來思考。在帝王身邊，與他非親非故，替他服務、做事的人，就是他的僕人了。

以現代的角度來看，「僕役」二字的確不合時宜；因此也有人稱僕役宮為部屬宮或是交友宮、朋友宮。

但無論用什麼名稱，僕役宮的涵蓋範圍卻比我們望文生義的想像要來得大、來得廣；而且會因坐命者的身份而有所不同。

如果坐命者是生活圈較小的家庭主婦，僕役宮的涵蓋範圍大概就是往來的朋友、鄰居或是舊識(如過往的同學)。

如果坐命者是企業的大老闆、負責人，僕役宮的涵蓋範圍就會大幅擴增，除了上述的範圍外，再加上企業內的員工、部屬，事業上的合夥人(股東)。

在某些實際的案例中，僕役宮更代表「認識的人」；「認識的人」也代表彼此是泛泛之交或是點頭之交，並非往來密切、互動頻繁的人。(認識的人當然是彼此只互相認識；你透過報章雜誌、媒體「認識」某位達官顯貴或是貴婦名媛，但並不意味著對方會「認識」你!)

既然僕役宮的涵蓋範圍差異甚大，當僕役宮有狀況時，問題的複雜度與影響層面也會有所不同。

人際關係的結構性問題與必然

雖說廣義的人際關係是指兩人之間的關係，包括親子(父母與子女)、夫妻、兄弟姊妹(手足之間)屬於親屬之間的關係，但僕役宮的確涵蓋了一般人非親屬的人際關係。而在這些非親屬的人際關係中，職場的人際關係是現代人極為關注，也是最常感到困擾的關係。

從另一角度來看: 如果先將煞星與化忌所帶來的干擾因素排除，僕役宮所代表的非親屬間之人際關係議題，其實是個性與視角交互作用的結果。

所謂的「視角」，就是僕役宮的主星，代表從坐命者的角度看出去，身旁的朋友、同事、部屬大都屬於這種個性或是行為模式。

如果僕役宮的主星是紫微，代表從坐命者的角度看出去，身旁的人看起來都像是高高在上、態度倨傲的帝王。

如果僕役宮的主星是天同，代表從坐命者的角度看出去，身旁的人看起來都像是軟弱無力，肩不能挑、手不能提的天同。

這種視角上的必然，其原因是受到星曜排列規則的影響，命宮是陽性主星的坐命者，僕役宮內必然是陰性的主星(或組合)；反之，命宮是陰性主星的坐命者，僕役宮內必然是陽性的主星(或組合)。

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如果嫌陽性、陰性太過拗口或難以理解，我們姑且用「大野狼」及「小綿羊」分別代替陽性主星及陰性主星。

「大野狼」所代表的是一種陽剛、固執、主觀、行動力強、冷血、吃軟不吃硬、理性、務實的價值觀與行為模式。

「小綿羊」則代表一種陰柔、妥協、圓融、以和為貴、善於溝通、感性、情感導向、鄉愿、不太堅持原則的價值觀與行為模式。

如果你是「大野狼」，通常自信心很強、非常目標導向與務實，就會覺得你身旁大部分的人(無論他們是長官、主管，還是部屬、同儕)，都是懦弱之輩居多；不是慢慢吞吞、說話拐彎抹角，就是囉哩囉嗦，廢話一堆，行動力不強，光說不練。久了就會覺得很不耐煩，身旁盡是無用之人。

如果你是「小綿羊」，通常信奉「溫良恭儉讓」的處世原則(用白話文來說就是「躺著比較不會中槍」、「棒打出頭鳥」)，並且以和為貴，就會覺得你身旁大部分的人都是趾高氣昂、個性粗暴、賭性堅強、不喜溝通、做事不留情面。久了就會覺得壓力很大，身旁盡是難搞、難應付之人。

而這種人際關係的結構問題，其實源自於人與人之間的個性不同、價值觀、處理事情的態度、立場不同。

受到星曜排列組合的影響，某些主星坐命，其僕役宮必有另一顆主星。從這種必然的對應關係，更可以看出這種個性與視角交互作用的結果。

天同的僕役宮必有紫微

意味著天同的交友層次高，也會感覺友人的姿態高高在上。從另一個角度來看: 朋友的交往也重關係的對等，好人緣並不保證能轉化成實質的助力。如果無法自我提升，友人皆貴也可能讓自己淪為逢迎、拍馬屁之徒。

就像如果自己常常受邀作為別人婚禮中的伴娘，其實就要有所警覺: 自己受邀的真正原因，其實是因為自己在比較的基礎下，更能襯托與凸顯所有新娘的美麗與氣質。而有比較就會有傷害，受傷的當然不會是新娘!

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天梁的僕役宮必有破軍

雖說天梁不適合當老闆，與其天性與價值觀有關，但另一個不適合的重要原因是僕役宮的破軍，代表天梁始終無法遇到得力忠心的員工或部屬。固執、孤傲，既重細節又重原則的天梁，缺乏征戰商場的彈性與應變能力，但也不見得會接受部屬的建議。有能力的部屬不是掛冠求去，就是利用機會為自己牟利；沒能力的部屬則看準天梁的心軟與欠缺管理能力，過著混水摸魚的日子。

有些天梁做生意是為了「濟世」，但員工拼命是為了要有好日子過。有能力的員工只能認清「道不同，不相為謀」的道理，另謀他途；沒能力的員工只能利用天梁「濟世」心態的弱點與盲點，拚了命過他自己的好日子! (如果想要讓天梁沒有好日子過，拱他們當老闆準沒錯!)

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太陰的僕役宮必有七殺

又稱「孤剋之星」的七殺進入僕役宮，代表太陰與朋友之間的交往平淡、冷淡、並不熱絡。或許用「不沾鍋」來形容會更貼切一些，與朋友之間不會有如膠似漆的黏膩關係。從太陰孝順顧家、用心照顧子女的本質來看，所有的時間與資源都花在家庭的經營上，加上福德宮有巨門，對他人並不信任，自然也就無暇與無力(沒興趣)再去發展交友圈。

福德宮有心思細膩、觀察力入微的巨門，也可能讓太陰成為街坊鄰居中的「情報特搜隊」，進而成為「八卦情報中心」；久了之後，街坊鄰居人人自危，唯恐自己成為八卦新聞的主角，太陰自然就成了別人不願沾惹的「不沾鍋」!

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天府的僕役宮必有天梁

意味著天府的交友狀況單純不複雜，重質不重量且擇友而交。(天府的OS: 我怎麼知道你不是因為想要向我借錢才來親近我?) 天梁溫和厚重的特質，也代表有得力的部屬，天府「老闆」的位子才會坐得穩。

與其讚美天梁，不如說精明如天府者，深諳「以人賺錢，以錢賺錢」的謀財之道；加上視「對價關係」為鐵律，有功必賞，有錯必罰，棒子與胡蘿蔔交互運用、相輔相成，員工部屬自然乖得像小綿羊。做事時則祭出重賞，員工部屬個個就像叼錢的大野狼!

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破軍的僕役宮必有巨門

意味著破軍易犯小人，也難得知心好友或是得力部屬。破軍是衝動型的行動派，行事作風常以情緒來主導: 心情好、興致來時，百依百順、追求盡善盡美，看來是勇於任事、不可多得的人才。但是心情不佳時，管你是天皇老子，破軍依然我行我素、不為所動。作為一個正常人，通常不太容易接受破軍這種差異極大且不穩定的互動關係。久而久之，身旁的人對破軍敬而遠之，就可能兌現了破軍眼中「天下皆是小人」。

與其怪罪巨門，不如說是破軍的個性使然! (巨門表示: 干我什麼事?)

破軍雖是注重感情的主星，但也會記仇。一方面是愛有多深，恨(仇)就有多深；另一方面，如果始終記仇，無法忘記這些「自己眼中」別人的不好，那麼身旁就會充斥「自己眼中永遠的小人」。

友人皆貴我也貴?

僕役宮看似不起眼，但以現代的角度來看，卻有愈來愈重要的趨勢。

以往以家族為生命核心的社會結構與生活型態已不復見，取而代之的是以小家庭為主的生活型態。「出外靠朋友」已成為一種不可逆的趨勢，甚至朋友、同事在生活中的重要性或影響程度，遠高於原生家庭的手足。對於上班族而言，僕役宮不好，與同事之間的相處欠佳，上班工作的心情自然也不會太好。

對於有心創業，自己想當老闆的人而言，僕役宮不好，也意味著自己與合夥人之間的關係不佳。不是彼此意見不合、理念不合，就是不對盤，各有私心，無法發揮預期的效果。輕則分道揚鑣，重則互相傷害、互扯後腿，絕不會是美事一樁。

僕役宮不好也代表自己無法尋得得力又忠心的員工、部屬為自己效力。不是能力強但是別有二心，就是雖然忠心但是能力總達不到自己心中的標準或理想。因此，對於坐命者來說，不是勞心(擔心員工部屬背叛)，就是勞力(員工部屬做不來，只好自己來)。

無論是與合夥人關係不佳，或是無法尋得得力又忠心的員工、部屬，都會兌現一個殘酷的事實 - 事業的規模無法擴大。

合夥人之間無法分工、資金規模不足、無法尋得優秀忠心員工，皆會影響事業或生意的規模。畢竟每個人的一天都只有24個小時，再怎麼優秀與敬業、努力工作的人，也無法只靠自己來處理所有的事務。

甚至，某些組合甚差，會讓坐命者遭受到友人(同事、合夥人、員工部屬)的陷害，而造成金錢、名譽的損失或精神上的傷害。面對這種情況，可能就無法以消極的「我不犯人，人不犯我」態度來面對；而是以更積極、謹慎的態度來預防。

自古以來，強權國家並不會因為弱小國家不主動挑釁而放棄入侵；人際關係的邏輯也頗為類似。

那麼，強勢且吉星雲集的僕役宮就是最佳組合嗎? 其實並不是!

強勢且吉星雲集的星曜組合在坐命者的三方四正，代表這些組合是自己可以掌控、主導、運用的資源；畢竟命宮、財帛宮、官祿宮、遷移宮是構築了坐命者的基本但是重要的能力與方向。

但是僕役宮除了代表一種「視角」、對待關係，也意味著這種關係需要靠雙方共同構築與經營，不是單方面的努力就可以達成。

強勢且吉星雲集的僕役宮，代表坐命者有機會認識一群優秀、能力強、事業有成、社會地位高與經濟能力不錯的人。但是認識歸認識，這些人(不得見是朋友，有可能只是認識的點頭之交)是否會對自己有所幫助，甚至成為至交或是合作對象，則就不一定了。

關鍵的因素仍在於自己!

如果坐命者自己也有相當(或對等)的能力與實力，彼此站在一個對等的立場與態度，互動及合作就帶有互惠的實質意涵。

要是坐命者自己並無相當(或對等)的能力與實力，彼此的互動關係就會建立在一個高低有別的基礎。畢竟「友人皆貴」，並不代表自己也能跟著「貴」。

如果自己無法撐起一片天，那麼「友人皆貴」自己可能就跟著「跪」，只會成為世人眼中逢迎拍馬之徒。

強的你不喜歡(也不見得有用)，弱的你不滿意，差的你更要閃避，人生真的很難!

看來你也只能靠自己!

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