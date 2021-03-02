受不了！男生最不想交往的5星座：射手主觀意識太強、天蠍愛控制人

相愛容易相處難，因為彼此相愛而在一起，因為了解彼此而分開，卻也因為不知情而結婚。戀愛本身就是人生的課題，至於要怎麼跟另一半交往，也沒有標準的答案。俗話說蘿蔔青菜，各有所愛，每個人天生都各有優缺點，所以擇偶的條件也就不一樣，不過可以參考星座特性，來選擇自己的喜歡。調查男生最不想交往的星座前五名，給各位朋友參考囉！

TOP5：射手座

崇尚自由，一直是射手座的心態，所以戀愛時別想將射手們綁在身邊，但這卻不是最令人討厭的。根據調查，男生不想與射手座交往的原因還有1.脾氣有點大2.說話直接3.主觀意識太強烈。平常的射手是很溫和，但若讓射手忍耐到受不了時，就會恨你恨到殺死你，要小心會把你打入萬丈深淵，而且一旦讓射手們決定好的事情，讓很難改變主意，更不會與別人商量。不過射手們還是很可愛的唷。

TOP4：牡羊座

如果你有能力，其實牡羊座很懂得欣賞你，雖然牡羊座不夠浪漫，但她的熱情如火，在戀愛中的牡羊座，最應該注意別太1.衝動2.強勢自我3.三分鐘熱度。不能怪牡羊座，因為這是牡羊們可愛的天性啦！她們常會理智線斷掉，然後橫衝直撞的展現出愛火，包括怒火，也很直接地展現自我，強勢得想掌握主導權，偏偏有時對愛情卻只有三分鐘熱度。不過她們對愛情也想得相當童話，總認為愛情應該是非常美麗，所以很投入的在戀愛當中，卻不知道此時也給了對方很多的壓力。

TOP3：雙子座

像風一樣的雙子座，真是讓人又愛又恨，其中不太令男性能接受的特性：1.曖昧對象多2.轉變太快3.冷戰高手。雙子座的交際手腕本來就很好，若是長得更漂亮的話，就會吸引到超多的異性來到身邊，這時就會讓身邊的男友很沒有安全感；同時更因為雙子的腦筋動很快，讓人摸不著頭緒，愛情乎冷乎熱，若是有不愉快而起了爭執，雙子座就來個相應不理，讓對方坐冷板凳，這時的愛情就亮了紅燈。

TOP2：天蠍座

天蠍座其實真的很善良，所以一定納悶自己為何排名第二呢？就星座特性來觀察，主要有以下幾點原因：1.控制慾超強2.愛吃醋3.自尊心極強。而且這些名聲，讓許多男性就算沒親自相處過，至少也耳聞過。生活被限制操控著，叫你們往東，你更不能往西，還得經常性的回報生活作息；若與其他異性有所接觸，更得有回家被臭臉的情況；而且遇到天蠍女犯錯，還得婉轉的來提醒她們。這些情況，真讓男生們的壓力大到快不能呼吸了。

Top1：處女座

喜憂參半，恭喜處女座盤據了榜首，但也令人憂心的是為何第一名呢？總結了處女座最令男生不敢靠近的條件：1.性格上過於吹毛求疵2.要求太過完美3.處女座碎念嘮叨。光是這三點，就讓身邊的男性感覺壓力好大呀！都不能有一點的缺失，又不是在工作上班，就好像在跟老闆主管生活一樣，都得滿足處女座的各種要求，這個不行，那個也不行，只能說處女座們的愛情太過嚴格了。若是男友就一定是快崩潰想對妳們說：我的老天兒呀～放過我吧！這是愛情不是工作。