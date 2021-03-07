殺破狼周運勢／雙魚與喜歡的人更進一步 獅子偏財運佳可試手氣

白羊座：

整體運勢

工作運方面，在志業宮位的冥王星相位良好，同時進入面試宮位的火星與在人際關係宮位的木星有良好連結，正在謀職的白羊座，可經由貴人引薦，進入理想的公司。工作穩定的白羊座，會獲得上司提拔，接掌重要職務。

感情運方面，新月發生在感情宮位，與金星、海王星合相，會邂逅一個似曾相識的對象，見面交談即十分投緣，情愫萌生。新月期間，可許下與情感相關的願望，會獲得新月的祝福，遇到重要的靈魂伴侶。

本週須注意的部分

金錢運方面，在金錢宮位的天王星相位不良，收入不太穩定，或是預期外的開銷太多，對目前的經濟狀況十分沒有安全感。某些白羊座要當心被有心人士騙錢，甚至因此負債累累。

交通運方面，火星進入交通宮位，經常需要跑外務，或是到外地出差，常常感覺疲累。交通工具故障率高，當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率也較高，這段時間請特別注意交通安全。

金牛座：

整體運勢

人際關係方面，新月發生在人際關係宮位，同時與金星、海王星呈現合相，會因為參加一些社群活動，認識新的朋友，其中不乏一見就覺得心動的天菜。新月期間，可許下與人際關係有關的願望，人緣會變得更好。

工作運方面，在志業宮位的木星脫離土星影響，相位良好。努力經營事業或認真執行業務，會獲得實質的回饋，使你覺得工作不再是一件無意義的事情，也會帶來許多成就感。

本週須注意的部分

金錢運方面，火星進入金錢宮位，預期外的支出變多，賺錢的速度無法趕上花錢的速度，其實有些開銷會讓你覺得是一種無形的投資，不過在積蓄快見底的情況下，除了開源，你也必須思考節流的問題。

健康運方面，在命宮的天王星受到土星的影響，工作過度操勞與投入，常常加班，內分泌因此會受到影響，皮膚或是生理週期會浮現病徵，需好好注意生活作息。

雙子座：

整體運勢

工作運佳，新月發生在工作宮位，並與金星、海王星呈現合相，會承接一份人人稱羨的職務，如果從事藝術、表演、創作工作的雙子座，將會成為鎂光燈下眾人矚目的焦點，新月期間，可許下與工作、成就、事業相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

金錢運方面，在財務宮位的冥王星相位良好，會因為工作之利，被廠商招待，或是拿到一些高級贈品。某些雙子座則是獲得公司的配股。有投資習慣的雙子座，雖然每天帳面上的增值幅度不多，累積起來也賺了不少錢。

本週須注意的部分

感情運方面，在心靈宮位的天王星受到土星影響，處在遠距戀愛的雙子座，最近會覺得這樣的愛戀很虛無飄渺。某些雙子座會暗戀指導者或老師，礙於身份的問題，不能向對方表達心意。

健康運方面，火星進入命宮，注意血光之災，容易發生意外傷害，或是罹患急性疾病，嚴重的話，甚至需要住院、動手術治療。在心靈宮位的天王星相位不良，長時間睡眠不足，或是睡不好，精神狀況不佳，身心靈需要平衡調養。

巨蟹座：

整體運勢

學業運方面，新月發生在學業宮位，與金星、海王星合相，會在此時對某個原本不拿手的科目產生興趣，開始認真學習。新月期間，可許下與學業、功課有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，在感情運宮位的冥王星與新月相位有良好連結，與喜歡的人培養出特殊的默契，似乎不需要言語，就能心領神會彼此的需要。即便是單身的巨蟹座，也常常與暗戀的對象不期而遇。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星相位不良，由於你總是沈默不語，使得別人對你的情緒常常有所誤會，而使你被團體排擠。某些巨蟹座會與人合夥投資，但要當心財務不透明而吃虧受騙。

健康運方面，水星、木星、土星齊聚疾厄宮位，有些慢性疾病的徵兆逐漸浮現，要開始注意飲食與作息的調養。火星進入心靈宮位，對許多小事感到悶悶不樂，會是憂鬱症好發的高峰期。

獅子座：

整體運勢

金錢運方面，新月發生在財務宮位，並與金星、海王星呈現合相，偏財運佳，不妨買彩券試試手氣。有投資習慣的獅子座，帳面獲利大幅成長，可選在相對高點出脫。新月期間，許下關於金錢相關的願望，經濟狀況會越來越富裕。

感情運方面，木星脫離土星的影響，相位良好，與喜歡的對象會有結婚的共識，不過兩人對於婚姻關係感覺還是很抽象，會需要共同生活相處看看，並一起規劃未來。

本週須注意的部分

人際關係方面，火星進入人際關係宮位，交際應酬的邀約特別多，這些聚會背後都有一些目的，感覺很不純粹。某些獅子座對故人很念舊，但某些朋友每次聯繫，都有意在佔你便宜。

工作運方面，在志業宮位的天王星受到土星影響，與上司或同事做事方式格格不入，甚至受到打壓或被排擠，付出的努力與歷練出來的才能無法發揮，會感到十分落寞。

處女座：

整體運勢

感情運佳，在感情宮位的金星與海王星呈現合相，與喜歡的人關係終於明朗化，雙方會以結婚為前提正式交往。單身的處女座，會被有好感的對象告白，新月期間，可許下與感情、戀愛有關的願望，可覓得良緣，受到新月的祝福。

工作運方面，在工作宮位的木星脫離土星的影響，同時在志業宮位的火星相位良好，在職場上能力受到上司肯定，獲得特殊的權力，使得任何事務的執行都能暢行無阻。但相對而言變得更忙碌，責任更重大。

本週須注意的部分

學業運方面，在學業宮位的天王星受到工作宮位的土星影響，常常會為了打工賺錢，蹺掉重要的課程，使得功課一落千丈。某些處女座會想先休學就業，存夠學費再完成學位。

健康運方面，水星、木星、土星齊聚在健康宮位，身體有過勞的傾向，某些慢性疾病的病徵浮現。代謝變差，赫然發覺自己發福許多，除了認真工作之外，健康也要好好兼顧。

天秤座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在工作宮位，與金星、海王星呈現合相，即將執行一個人人稱羨的職務，或是進入一個新的單位開始另一階段的職場生涯。新月期間，可許下有關工作方面的願望，會獲得良好的能量幫助。

戀愛運方面，在戀愛宮位的木星脫離土星影響，和喜歡的人言歸於好，關係更加親密。單身的天秤座會被外國人搭訕，可能因此陷入異國戀情中。感情穩定的天秤座，懷孕機率高，或是會收養新寵物。

本週須注意的部分

金錢運方面，在財務宮位的天王星相位不良，理財方式不當，導致負債累累，每天都過著被錢追著跑的生活。某些天秤座會為了小孩、寵物、偶像、娛樂、創作……相關的事物花很多錢，經濟狀況困窘。

健康運方面，新月發生在健康宮位，與海王星、金星合相，身體有些小毛病總是無法根治，疼痛發作時會使你十分厭世，本週腸胃也不太好，當心吃壞肚子。新月期間，可許下身體健康相關的願望，可獲得改善。

天蠍座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在戀愛宮位，與金星、海王星呈現合相，有曖昧對象的天蠍座，關係終於明朗化，正式進入交往狀態。單身的天蠍座，則會在某個場合邂逅一見鍾情的天菜，可能是個特別的人物，也可能是一隻毛小孩。

工作運方面，在面試、考試宮位的冥王星相位良好，面談任何工作都十分順利，很快就能收到錄取通知，但此時會考慮一下職場環境與待遇的問題。報考公職的天蠍座，成績會跨越門檻，進入理想的公務機構工作。

本週須注意的部分

金錢運方面，火星進入財務宮位，最近會有許多大筆的支出，這些金錢是無法節省下來的。有投資習慣的天蠍座，投資標的指數一直下滑，必須設下停損點，避免財富大量流失。

健康運方面，火星進入疾厄宮位，當心刀火燙傷見血光，容易發生意外傷害，以及罹患急性疾病，嚴重的話甚至需要動手術治療。危險的行為與地區不要涉入，生命安全會受到威脅。

射手座：

整體運勢

家宅運方面，新月發生在家宅宮位，與金星、海王星合相，會在此時購買新的傢俱或家電，生活煥然一新。有搬家需求的射手座，這段時間會找到理想的物件。新月期間，可許下有關家宅、家庭相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

金錢運方面，在金錢宮位的冥王星相位良好，雖然收入不算富有，但有效地開源節流後，經濟獲得改善，開始有了一些積蓄。某些射手座則是身兼數職，多增加一些收益。

本週須注意的部分

感情運方面，火星進入感情宮位，喜歡的人以傲嬌的方式討拍，但你不太能意會對方的需要，還會覺得他不可理喻，常感到不耐煩。某些射手座則是因為對方老是為了一些小事嘮叨，感到另一半很煩。

工作運方面，在工作宮位的天王星受到溝通宮位的土星影響，在職場與人溝通不良，許多問題不斷修修改改，常常做白工。某些射手座則是身兼太多重要的角色，感覺分身乏術。

摩羯座：

整體運勢

學習運方面，新月發生在學習宮位，與金星、海王星呈現合相，會對某個科目產生興趣，並開始鑽研與學習。新月期間，可許下與學習相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

金錢運方面，在金錢宮位的木星脫離土星的影響，會因為努力工作加班，或是同時兼任好幾分差，存款慢慢累積增加，但經濟壓力依然很沈重，若能節約度日，生活可漸漸改善。

本週須注意的部分

工作運方面，火星進入工作宮位，工作量大幅增加，這或許比沒事可做來得好，但身體也因此感到過勞，每天都十分疲倦。同時有許多煩雜的事務需要學習，幾乎沒有休息的時間可言。

感情運方面，在戀愛宮位的天王星受到土星影響，會購買昂貴的物品討喜歡的人開心，卻逐漸會發現，對方愛的是你擁有的社經地位，在精神層面能交流的部分卻很薄弱。

水瓶座：

整體運勢

金錢運方面，新月發生在金錢宮位，與金星、海王星呈現合相，可在此時與老闆或上司斡旋薪資，待遇可望獲得調整。新月期間，可許下與金錢、收入有關的願望，可獲得良好的能量幫助。

工作運方面，木星脫離土星的影響，相位良好，熬過了環境不適應的艱辛，終於有機會展現實力，此時不但在職場上讓人刮目相看，還會獲得上司與老闆的禮遇，在執行諸多事務時感覺更為順利。

本週須注意的部分

感情運方面，火星進入感情宮位，雖然雙方在親密關係上的配合度很高，但個性上卻不太有默契，有些玩笑話說得過火，會被對方誤會你對他挑剔或刻薄，因而惹惱了喜歡的人。

家宅運方面，在家宅宮位的天王星受到命宮的土星影響，與某個家人長時間賭氣，會離家出走在外頭獨立生活，但日子實在不好過。某些水瓶座則是有生病的長輩需要長時間照護，生活上增加了很多負擔。

雙魚座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在命宮，與金星、海王星呈現合相，與喜歡的人關係更進一步，對方會在此時告白，甚至以結婚為前提而交往。新月期間，可許下與情感關係相關的願望，戀情會獲得新月的祝福。

工作運方面，新月發生在命宮，與金星、海王星呈現合相，目前在各個領域都十分討喜，許多資源集於一身，工作與事業會有新的突破。新月期間，可許下成就、工作、發展、夢想相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

本週須注意的部分

家宅運方面，火星進入家宅宮位，會被鄰居的噪音所打擾，甚至造成彼此的糾紛。某些雙魚座則是與家人關係緊繃，常常一言不合就爭吵起來。這段時間須注意居家爐火與電器的使用，容易因為一時的疏忽而釀災。

健康運方面，新月發生在命宮，與金星、海王星呈現合相，注意心血管與腸胃方面的毛病，容易吃壞肚子。當心著涼感冒、喉嚨發炎或失聲。新月期間，也可為自己的健康許願祈福，會獲得良好的能量幫助。

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