心理測驗／主管悄悄話你會偷聽嗎？ 了解自己的腹黑指數

人類的個性就是越是甚麼被禁止，就越會想做那件被禁止的事。至於是否真的會將之付諸行動，則依個人道德感有別。日本網站「占TV」最近就分享一則心理測驗，可以測出自己的「腹黑指數」大概有多少。

請問：假設你看到兩位上司正在竊竊私語，好像在商談什麼機密，而你稍微聽得到他們在說些什麼，但偷聽好像又可能有危險，此時你會怎麼做？

A 叫別人去聽，之後再從那個人問 B 偷聽是不行的，當作沒聽到吧 C 當然要聽

選擇A叫別人去聽的你，腹黑指數來到60%。你是個知道有危險時，就會動腦算計，想辦法讓自己在危險中脫身的人。不管做任何事，你總是有辦法冷靜下來分析思考，掩飾自己真正的企圖。不過要注意這樣久了之後，一旦真實的一面曝光，便有可能招來禍端。

選擇B當作沒聽到的你，腹黑指數來到10%。你是不肯違背道德，到哪都是領頭人才的模範生類型。即使你對嘗試點壞事也有興趣，但你能夠壓制住你的慾望，讓行為不超出本分。不過這些被壓制的慾望，也應該找到適合的方法排解，如此才不會太過與塵世間格格不入。

選擇C當然要聽的你，腹黑指數來到99%。即使你知道這麼做不行，但心裡還是會認為如果偷聽到了，那麼你就比別人多知道一件事，進而產生優越感。換句話說，你很在乎對自己的評價，希望你就是比其他人高出一等。然而要小心別被欲望沖昏頭，做出讓自己後悔也來不及的舉動。