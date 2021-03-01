中了明天繼續放假！威力彩今晚上看8.1億 4星座財運噴發

連假最後一天！威力彩已經連槓28期，今（1）日將再度開獎，頭獎金額累計達8.1億元，也帶動投注買氣。清水孟國際塔羅小孟老師替大家分析了今天「財運最好的4大星座」，分別是魔羯、金牛、天秤、雙魚，趁著好天氣順便去彩券行試試手氣吧！

Top4：魔羯座

魔羯座受到冥王星加速順行，在下注前靈感旺盛，可以在早上時刻精神較好時前往下注，說不定會天降偏財。

Top3：金牛座

金牛座受到火星與天王星順行命宮，會讓你財運能量上漲，偏財運勢也會看俏，尤其是中午時刻也是火星，火能量最強時候，能得到意外之財，建議正中午下注對你比較好。

Top2：天秤座

天秤座水星.木星順行偏財宮，3月1日偏財機率大好大旺，若你平常有在做善事的人，建議你中午喝個午時水（11：00-13：00間到飲水機裝水並飲用），就能將偏財宮水星能量引入命宮，讓你全身上下充滿財氣。

Top1：雙魚座：

雙魚座受到太陽與海王星落入命宮，顯示雙魚座將被太陽能量所加持，建議你下注前1分鐘冥想太陽光射進後腦勺，將能受到太陽之神所庇佑，也可選擇陽光充沛的投注站進行下注說不定會中到大獎。

開運好時辰為：

早上7：00-中午11：00

下午13：00-15：00

好運投注站：

住家或工作地：

北方

好運生肖：

兔.牛.馬.鼠

（星座說法僅供參考，不代表本網立場，請勿過度迷信。)