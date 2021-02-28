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唐綺陽星座運勢週報：雙子別太疏忽感情 白羊當心理財失誤
【唐綺陽星座運勢週報3/1-3/7】
重要星象：火星在金牛衝刺，三星連珠在雙魚，火星將進雙子
火星在金牛衝刺，注意肩頸、喉嚨等身體狀況及食安問題，金錢方面，關注股市的動向，當心火能量的影響，避免與人發生衝突。三星連珠在雙魚，以退為進也是一種聰明的作法，多聆聽大眾的意見，關注內在心靈層面，在生涯中做出不同的選擇。火星將進雙子，雙子座有奮起的契機，媒體、旅遊、教育、出版等領域，成為關注話題，有更趨興旺的跡象。
工作注意：巨蟹、處女、射手、魔羯
巨蟹：多與年輕人接觸，注入新能量
處女：有好消息，表現讓人刮目相看
射手：協調溝通要清楚，避免各自為政
魔羯：接到有未來性的計劃，請把握機會
桃花注意：雙子、獅子、水瓶、雙魚
雙子：別太疏忽感情，多與對方溝通
獅子：走霸道路線，或散發性格魅力
水瓶：要改變策略，更積極一點
雙魚：調整自己，犧牲奉獻不是辦法
財運注意：白羊、天蠍
白羊：當心理財失誤，要有想法別盲從
天蠍：有衝動消費的跡象，請控制一下
健康注意：金牛、天秤
金牛：身體狀況的好壞，與過勞有關
天秤：注意心臟及交通問題
周運影片連結：YT唐綺陽官方專屬頻道
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