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唐綺陽星座運勢週報：雙子別太疏忽感情 白羊當心理財失誤

聯合新聞網 / 唐綺陽
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供

唐綺陽星座運勢週報3/1-3/7】

重要星象：火星在金牛衝刺，三星連珠在雙魚，火星將進雙子

火星在金牛衝刺，注意肩頸、喉嚨等身體狀況及食安問題，金錢方面，關注股市的動向，當心火能量的影響，避免與人發生衝突。三星連珠在雙魚，以退為進也是一種聰明的作法，多聆聽大眾的意見，關注內在心靈層面，在生涯中做出不同的選擇。火星將進雙子，雙子座有奮起的契機，媒體、旅遊、教育、出版等領域，成為關注話題，有更趨興旺的跡象。

工作注意：巨蟹、處女、射手、魔羯

巨蟹：多與年輕人接觸，注入新能量

處女：有好消息，表現讓人刮目相看

射手：協調溝通要清楚，避免各自為政

魔羯：接到有未來性的計劃，請把握機會

桃花注意：雙子、獅子、水瓶、雙魚

雙子：別太疏忽感情，多與對方溝通

獅子：走霸道路線，或散發性格魅力

水瓶：要改變策略，更積極一點

雙魚：調整自己，犧牲奉獻不是辦法

財運注意：白羊、天蠍

白羊：當心理財失誤，要有想法別盲從

天蠍：有衝動消費的跡象，請控制一下

健康注意：金牛、天秤

金牛：身體狀況的好壞，與過勞有關

天秤：注意心臟及交通問題

周運影片連結：YT唐綺陽官方專屬頻道

火星 星座運勢 唐綺陽 每週星座運勢

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