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心理測驗／住飯店選你愛的view 測出如何和另一半戀情「天長地久」

聯合新聞網 / 綜合報導
每個人的個性不同，在戀愛中的對處方式也不同，因此要維持戀情長久，並不是一件容易的事。圖片來源／ingimage
每個人的個性不同，在戀愛中的對處方式也不同，因此要維持戀情長久，並不是一件容易的事。圖片來源／ingimage

每個人都有陷入戀情的時刻，但是戀愛該如何長久維持，卻是一件不容易的事。日本網站「googirl」最近就分享一則心理測驗，可以看出女性自己的性格，並推測該如何對處，才能讓戀情細水長流。

請問：你正住在一家高級飯店，這時你認為窗外的景色會是？

A 夜景

B 海景

C 森林

D 高樓大廈

選擇A夜景的你，個性上是「成熟且擁有自我意識」的女性。你一直都不忘記要鍛鍊自我，不過這樣的你於戀愛中，很容易太過在乎對方給自己的評價，而忘了要展現真誠的一面。因此應該更放膽一點，好比像童年一樣拋開拘束，和對方玩在一起，畢竟兩人真心相愛，那麼稍微曝露些缺陷，對方肯定也能接受的。

選擇B海景的你，個性上是「純真天然性格」的女性。容易自然受到感動的你，或許頗受到男士們的歡迎。不過在交往過程，你也很可能為了確認對方心意，而出現太過突然的舉動。因此避免唐突的詢問，營造兩人能夠一起下去的氛圍，並適時向對方表達心意，或許更能讓對方安心下來。

選擇C森林的你，個性上是「好親近受歡迎的女性」。你豪放的行為，迎來不分男女老幼的歡迎。不過在情場上，這樣的性格可能會讓對方太過放送，進而出現一些任性的狀況。因此也該拿捏平衡，一般還可以的話就試著接受，如果太超過的話最好還是要說清楚等等。

選擇D高樓大廈的你，個性上是「腦袋聰穎的優等生」。你對工作或是興趣，總是卯足全力去拚。不過要怎麼好好把心意傳給對方，對你來說卻是個大難題！有時總覺得付出很多，卻沒有得到應有回報，還以為是被對方討厭了。其實這都有點想太多，既然喜歡那不如就直接明示心意，讓對方也能簡單理解到就行了。

心理測驗 日本

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