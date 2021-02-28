殺破狼周運勢／天秤有展露頭角機會 雙魚桃花盛開時期

殺破狼2021年3月1日～3月7日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

感情運方面，金星、太陽、海王星齊聚在秘密宮位，暗戀的對象察覺到你的心意，並且正面回應，或許兩人無法在一起，但對方落落大方的態度，會讓自己覺得沒有錯愛一個人。某些白羊座秘密戀情曝光，意外受到許多人祝福。

工作運方面，在志業宮位的冥王星與進入面試宮位的火星有良好連結，正在求職的白羊座，面試運佳，有機會進入到嚮往的領域。工作穩定的白羊座，在執行任何事務上所下的指令都精準無誤，獲得許多人讚許。

本週須注意的部分

人際關係方面，土星、木星、水星齊聚人際關係宮位，其中土星相位不良，會與身份特殊的人士有商務往來，總覺得和這些人相處起來格格不入，有一些價值觀你不太能接受。

金錢運方面，在金錢宮位的天王星相位不良，收入或開銷不太穩定，有時因為接了不錯的案件有很多收益入帳，但預期外的開銷不斷增加，會一直覺得錢不夠用。

金牛座：

整體運勢

人際關係方面，金星、太陽、海王星齊聚人際關係宮位，感到脆弱無助的時候，身邊有一群好朋友關心與陪伴，這是你最大的安慰。某些金牛座則是會與好朋友產生曖昧情愫，每天感到很愉快，但分不清是愛情還是友情。

工作運方面，在志業宮位的木星脫離土星的影響，木星又與水星合相，目前的職務越來越上手，雖然承擔的責任十分重大，卻頗有成就感。正在創業的金牛座，口碑已經建立得越來越穩定，回客率高，對於目前的事業會更為篤定。

本週須注意的部分

金錢運方面，火星進入金錢宮位，會有許多預期之外的開銷，金錢消耗得非常快速。某些金牛座需要購買十分昂貴的物品，只能選擇分期付款，每個月的經濟壓力也變得比較重。

健康運方面，在命宮的天王星相位不良，工作壓力大，作息不正常，內分泌有失調的現象。注意甲狀腺的疾病徵狀，常常過度亢奮，睡眠時間減少，可能就是罹患了相關的疾病。

雙子座：

整體運勢

工作運方面，金星、太陽、海王星齊聚志業宮位，目前正承接一個工作內容輕鬆，頭銜十分光鮮亮麗的工作。某些雙子座則是正在休息狀態，會著手整理擱置多年沒做的事情。

學業運方面，在學業宮位的木星脫離土星的影響，當掉一些科目之後，才會發現自己比較擅長於哪方面的專長，與其浪費時間應付無法跨越的部分，不如將重心轉移到更適合自己的科系去。

本週須注意的部分

感情運方面，在心靈宮位的天王星長時間受到土星的影響，不斷地以身體的感覺尋求靈魂伴侶，注定不會有好結局。某些雙子座陷入遠距戀愛或是秘密戀情中，雙方不能常常見面，只能把愛戀的心意放在心裡，不允許自己說出口。

健康運方面，火星進入命宮，當心刀火燙傷見血光，容易發生意外傷害以及罹患急性疾病，嚴重的話甚至需要動手術治療，或是長時間需要復健。盡量避免涉入複雜、危險的場所與行為，會危及到人身安全。

巨蟹座：

整體運勢

感情運方面，在感情宮位的冥王星相位持續良好，過去兩人情感上的種種困境都已經克服，關係穩定下來，目前情感生活幸福。單身的巨蟹座，容易為了一顆星星放棄整片天空，過度專情，也可能造成自己以及被愛慕者的負擔。

金錢運方面，在財務宮位的木星脫離土星影響，並與水星呈現合相，會繼承一筆家族給予的資產，無形的財富增加。有投資習慣的巨蟹座，投資標的開始由黑翻紅，價值水漲船高，短期內可在自己滿意的價位獲利了結。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星相位不良，對於人際關係很沒安全感，自我感覺不良，不知做錯了什麼事被周遭的人嫌棄。某些巨蟹座接連被好友封鎖，沒有傾訴心事的知己一起分享喜悲。

健康運方面，土星、木星、水星依然齊聚疾厄宮位，代謝狀況不良，感冒一直未見好轉，當心演變為常態性的慢性疾病。火星進入心靈宮位，容易為許多事感到煩悶，身心靈累積了太多負面能量，需要淨化與排解。

獅子座：

整體運勢

感情運方面，在感情宮位的木星脫離土星的影響，與水星合相，感情逐漸穩定下來，雙方也會有進入婚姻關係的共識。單身的獅子座會被有好感的人告白，兩人很快會進入熱戀狀態。

金錢運方面，金星、太陽、海王星齊聚財務宮位，相位良好，消費購物會獲得物超所值的折扣，或是會獲得喜歡的贈品。有投資習慣的獅子座，投資標的水漲船高，無形的財富增加。

本週須注意的部分

人際關係方面，火星進入人際關係宮位，周遭有許多朋友老是把你當工具人，常常麻煩你跑腿解決一些其實並不困難的問題，卻得不到感謝，反而被視為理所當然。

工作運方面，在志業宮位的天王星持續受到土星影響，常常幫同事與上司解決繁瑣的事務，這並不是你的職責，而是比別人更用功所擁有的能力，被職場的人廉價使用，感到很不愉快。

處女座：

整體運勢

感情運佳，金星、太陽、海王星齊聚感情宮位，與喜歡的人有很多相處的時間，沈浸在幸福之中。單身的處女座，會因為寵物或是有共同興趣的社團結識有好感的對象，最近會有許多愉快的互動。

工作運方面，在工作宮位的木星脫離土星影響，與水星合相，工作效率恢復，會在短期內解決先前拖延已久的事務，職場危機終於解除。某些處女座建檔好工作流程，往後處理公務可節省很多時間。

本週須注意的部分

健康運方面，土星、木星、水星齊聚健康宮位，前一陣子工作過勞，造成感冒很難痊癒，代謝狀況不良，有浮腫、發福的現象，當心因為沒有好好治療，衍生成為慢性疾病。

學業運方面，在學業宮位的天王星受到土星影響，因為身體狀況不佳，許多科目會選擇性的缺席，讓自己獲得休息，但也因此處在被當的邊緣。某些處女座甚至因為需要療養，必須休學一陣子。

天秤座：

整體運勢

工作運方面，金星、太陽、海王星齊聚工作宮位，正在執行一個光鮮亮麗的工作，在職場上受到眾人矚目。從事文創、表演、藝術相關工作的天秤座，會有展露頭角的機會。

感情運方面，在戀愛宮位的木星脫離土星的影響，與水星合相，會被喜歡的人告白，此時脫單的機率很高。感情穩定的天秤座則有懷孕的跡象，或是會在此時收養寵物。

本週須注意的部分

金錢運方面，火星離開財務宮位，目前在財務宮位的天王星長時間受到土星影響，先前因為不加節制，刷卡及分期付款買了昂貴的物品，每個月經濟狀況較為吃緊。有投資習慣的天秤座，目前套牢在高點，帳面嚴重虧損。

健康運方面，金星、太陽、海王星齊聚健康宮位，天氣較為寒冷，特別嗜睡，注意心血管方面的毛病，同時容易著涼感冒，喉嚨發炎。天王星在疾厄宮位受到土星影響，當心罹患內分泌相關的慢性疾病。

天蠍座：

整體運勢

感情運方面，火星本週離開感情宮位，同時金星、太陽、海王星齊聚戀愛宮位，身邊有讓你心動的曖昧對象，最近互動親密，幾乎被週遭的人認定為一對，卻一直心照不宣。某些天蠍座剛分手，就有新的對象追求，桃花運旺。

家宅運方面，木星脫離土星的影響，並與水星合相，有些事情終於能與家人好好溝通清楚，關係有所改善。正在購屋或是搬家的天蠍座，這段時間會把合約簽好，順利進駐新居。

本週須注意的部分

金錢運方面，火星進入財務宮位，預期外的支出增加，有些昂貴的用品需要換新，需要分期付款購買。有投資習慣的天蠍座，手上的投資標的一直下跌，帳面虧損嚴重。

工作運方面，冥王星持續在面試宮位行進，面試求職，或是參加國家考試，容易執著於自我設限的條件，即便錄取了，也不願意就任。工作穩定的天蠍座，則是長期一個人駐守在工作崗位，無法說休假就休假。

射手座：

整體運勢

家宅運方面，金星、太陽、海王星齊聚家宅宮位，會購買新的傢俱或家電，生活也因此煥然一新。某些射手座則是有一段可以宅在家中的慵懶時光，或是會與家人一起旅遊，住高級的飯店，悠閒渡假。

旅遊運方面，在旅遊宮位的木星脫離土星的影響，與水星合相，把一些事情都忙完後，終於可以到外地散散心。會選擇高級的旅宿，充分放鬆身心靈，並且盡情地吃喝玩樂。

本週須注意的部分

工作運方面，火星離開工作宮位，有些事終於忙完了，雖然長時間需要待命，或是每天都有許多例行公事，比起前一陣子，會覺得輕鬆不少。然而持續留在工作宮位的天王星相位不良，會覺得與週遭的人溝通困難，對說話感到厭倦。

感情運方面，火星進入感情宮位，與喜歡的人容易一言不合就吵起來，對方的負能量已經讓你難以招架，某些射手甚至會氣到想分手。單身的射手座則可能遇到只想約砲的爛桃花，找不到能長期交往的對象。

摩羯座：

整體運勢

旅遊運方面，金星、太陽、海王星齊聚旅遊宮位，相位良好，會選擇食宿較為高級的渡假飯店，盡情放空與發懶，讓身心靈盡情放鬆。某些摩羯座會受邀喝春酒，踏足高級的場合，體驗身份高貴的虛榮感。

金錢運方面，在金錢宮位的木星脫離土星影響，與水星合相，收益開始有所改善，逐漸有一些積蓄，同時會開始學習理財。不過由於在金錢宮位的土星長時間受到天王星影響，容易對經濟狀況過分焦慮。

本週須注意的部分

工作運方面，火星進入工作宮位，閒賦一陣之後，隨即而來的是高壓的工作量，每天都必須加班，或是把公事帶回家處理。當心有過勞的傾向，在忙碌之餘，身體健康也要兼顧。

感情運方面，在戀愛宮位的天王星長時間受到土星影響，明明有許多比較輕鬆的情感關係可選擇，你偏偏選擇最辛苦的戀情來承受，若無感到傷痕累累，彷彿就愛得不夠深，這樣的愛戀實在太自虐。

水瓶座：

整體運勢

金錢運方面，金星、太陽、海王星齊聚金錢宮位，不論是正職收益，或是副業外快，目前經濟狀況可說十分的富裕。容易被昂貴的奢侈品吸引，忍不住敗家。

工作運方面，在命宮的木星脫離土星影響，與水星合相，在職場上脫離許多人事的牽制，開創出屬於自己的風格。扭轉先前不被重視的頹勢，在同儕中脫穎而出。

本週須注意的部分

感情運方面，火星進入戀愛宮位，容易對於喜歡的人擺出傲嬌的姿態，雖然這樣的個性有時挺可愛，但相處久了也會讓對方感到疲憊，因為太過捉摸不定你的脾氣，而被放生。

家宅運方面，在家宅宮位的天王星受到土星長時間影響，目前的生活正經歷各種變動，除了居住的環境不太安寧，使你不喜歡待在家裡，家人的生老病死與爭吵，也可能會使你感到世事無常。

雙魚座：

整體運勢

感情運方面，金星、太陽、海王星齊聚命宮，正是桃花盛開的時期，走在路上都有人搭訕。感情穩定的雙魚座，最近受到喜歡的人疼愛，兩人不知不覺都會放閃。

人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星相位良好，雖然過生日想低調一些，好朋友卻送來了一份意想不到禮物，這個東西十分昂貴，你老是捨不得花錢購買，此時會感到非常驚喜。

本週須注意的部分

工作運方面，在面試、考試宮位的天王星長時間受到土星影響，謀職總是出師不利，考試也總是名落孫山，自我感覺會變得很差。工作穩定的雙魚座，常常需要出差、跑外務、與人溝通，這些雜事佔去你很多時間，感到厭倦。

健康運方面，太陽、金星、海王星齊聚命宮，天氣寒冷，當心著涼感冒，喉嚨發炎，並注意心血管方面的疾病，土星、木星、水星齊聚心靈宮位，睡眠品質不佳，容易倚賴藥物、酒精助眠，當心成癮問題。內心也較為抑鬱，注意心理方面的疾病。

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