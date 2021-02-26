小孟塔羅：投資獲利還是擺脫錯的關係？測年後哪方面運勢會紅不讓

股票市場主要是當股價漲時會用紅字；而當股價跌時則會用綠字顯示。人生的運勢也像股巿有高有低，運在高處時要趁勝追擊；運在低處時則該潛心謙遜。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，年後哪方面運勢會紅不讓？

請憑直覺選擇一張牌。

塔羅牌圖作者：LUNA FACTORY(DREAMING CAT TAROT)

A：剪掉枷鎖。(惡魔牌正位)

牌面上的黑貓長著蝙蝠翅膀，坐在有各式花樣裝飾的蛋糕上。

A：剪掉枷鎖。(惡魔牌正位)

這張牌表示深陷情海的你有福了，年後你將能脫離不對的人與關係。當我們處在一段曖昧不明的關係裡，不知不覺已經將感情投入的我們，儘管知道到對方有問題仍會尋求一絲希望。但年後你將不想再這樣下去，你會擁有慧劍斬情絲的覺悟。小孟老師在此提醒你，從改變自己與自省開始做起。

B：發出怒吼。(寶劍皇后正位)

牌面上的白貓頭上戴著皇冠，身旁有把寶劍躺在蕾絲椅上。

B：發出怒吼。(寶劍皇后正位)

這張牌表示你不想再委屈自己了，年後你將有為自己發聲的勇氣與力量。無論在工作職場或與人相處的人際關係裡，你是否總是替他人考慮而忽視自己呢？年後當你把你內心的聲音說出來後，事情會往好的方向轉變的可能。小孟老師在此提醒你，有時是自己顧慮太多想得太複雜了。

C：種瓜得瓜。(錢幣九正位)

牌面的貓咪頭上坐著一隻小鳥，後方開滿整片成熟的葡萄。

C：種瓜得瓜。(錢幣九正位)

這張牌表示你投資的事物會開花結果，年後可以好好收割成熟甜美的果實。若你在農曆年前已有做投資，那麼年後便會往好的方向發展，請別著急給一些時間等候發酵唷！若你年後有想投資的事項，做好功課後便能著手進行囉！小孟老師在此提醒你，內心安定才不會受外在因素干擾。

D：彌補缺憾。(錢幣四正位)

牌面的黑貓懷抱一枚錢幣，頭、腳、尾巴也都守著錢幣。

D：彌補缺憾。(錢幣四正位)

這張牌表示你打從內心想改變的念頭，年後會找到正確判斷與合適的路。也許你下定決心想讓自己變得更好，無論是對外在的旦女相或身材的部份，還是內在的技能學習或改變個性，你會找到合適方式一步步幫助自己成長。小孟老師在此提醒你，要狠心一點才不會被惰性牽著鼻子走。

E：飛出牢寵。(聖杯四正位)

牌面的貓咪睜一隻眼閉一隻眼，從雲朵裡伸出拿著杯子的貓手。

E：飛出牢寵。(聖杯四正位)

這張牌表示你是否對現況感到不滿呢？年後你將做出重生蛻變的決定。有些事情你可能已忍受許久，也許你並不喜歡現有的工作，抑或你不喜歡居住的環境等等，年後你將破釜沉舟做出改變，主動尋找新的出路不再原地打轉。小孟老師在此提醒你，請記住你才是決定未來怎麼走的關鍵。