超做自己！唐綺陽爆這5星座是戀愛抖S女王 網抖：好可怕的準

你在愛情裡是什麼模樣？所謂一物降一物，在一段關係裡，有的人是抖M(犧牲奉獻受虐傾向)、有的人是抖S(強勢掌控他人)，星座專家唐綺陽老師點出了五個星座的女生，在愛情裡是抖S大王，是永遠保有自我而不迷失的女漢子，超精闢分析，讓網友點頭直呼「好可怕的準耶」。

唐綺陽占星幫臉書專頁分享了一段影片，「你是愛情中的抖M？還是抖S？」，她點名以下五個星座在愛情裡沒有奴性，獨立且永不屈服。

🌟金牛座： 愛情中的希特勒，講好聽是獨立，難聽是獨裁，為了美好生活奴役他人而不自知。 🌟天秤座： 愛的極度清醒，不斷平衡愛情和生活，態度超硬的「鋼鐵人」。 🌟射手座： 只想當一個風箏，只在乎戀愛相處過程開不開心，你講你的反正沒在聽。 🌟水瓶座： 有兩派，一派永遠保有自我，高智商女霸主，私人空間不要被打擾。另一派是服從大師，對方講什麼都聽。 🌟魔羯座： 邊戀愛邊保持單身，保持自我，腳踏實地生活最重要。

唐老師另外補充說明，天蠍座是超奴的代表，墜入愛河死的最慘就是天蠍。而誰是奴役高手？她說變動星座都有潛力(雙子、處女、射手、雙魚請參考)。

影片一出，網友紛紛朝聖，「真的很傷心，完全被看破手腳的天蠍座」、「原來沒在聽說話的原因，是射手在作怪」、「上升天蠍、太陽金牛，是不是又S又M？月亮還在天秤，這樣好累喔」、「水瓶太準，兩種模式都有」、「你硬我比你更硬，天秤很準」、「牡羊看起來很抖S，但其實愛情來都是愛叫又乖乖的M」、「天秤太準...上回女漢子這回鋼鐵人(天秤已笑倒)」、「太陽金牛/上升天秤，靠憑實力單身」、「都中...難怪現在還是單身」、「我們是天秤鋼鐵人」、「功成名就後被一腳踢開，天蠍座QQ」。