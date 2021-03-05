每日星座運勢／牡羊能量累積靠休息 今日適合規劃

2021-03-5

牡羊座

能量的累積要靠休息。

整體運：★★★★☆

今天的你特別細心，懂得設身處地為他人著想，極易感動對方；熟悉市場與理財產品，投資方能有的放矢，投資收益才會多；沒有得到充分的休息，工作起來就是提不起勁，午休對工作的助益很大。

愛情運：★★★★☆

單身者可在社交場合結緣感性、口才佳的異性；有伴侶的人別吝嗇說些甜言蜜語。

事業運：★★★☆☆

今日事業運平平，適合在今日做點規劃方面的工作，排定日後的行事曆。

財運：★★★★☆

有機會從異性手中獲得周轉金。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-11:00深茄紫

開運方位：正北方向

金牛座

對自己多一些自信。

整體運：★★★☆☆

當另一半的愛慕者出現時，你會表現得比較頹廢，容易胡思亂想，這樣的不自信反而會讓第三者有可乘之機；工作中難免會發生一些失誤，你的勇於承認和積極處理會讓上司寬大處理；與父母的關係有點僵化，別繼續彆扭下去，主動認個錯很快能得到他們的原諒。

愛情運：★★★☆☆

對感情的投入逐漸減少，更喜歡與好友在一起。別疏忽了另一半，對方需要你的關愛！

事業運：★★★★☆

表現積極，力爭上游，主動找事情來做，上司、同事都看在眼裡，易獲得好評。

財運：★★★☆☆

花錢地方多，大多把錢花到朋友身上去了啦！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：17:00-19:00櫻桃紅

開運方位：正北方向

雙子座

易有好事降臨的日子。

整體運：★★★★☆

財運較好，沒有大手筆的資金流入，卻因合理消費而節省不少開支。愛得越深，就越害怕失去對方，雖然感情穩定，卻又有些疲憊。工作上同事對你的信任有增無減，讓你獲得不少成就感。

愛情運：★★★☆☆

愛情運普通，今日有回憶過去點點滴滴的傾向，想到舊情人會特別感傷唷！

事業運：★★★★☆

獨立、迅速的解決問題，能讓你充滿成就感。

財運：★★★★☆

有收到禮品、紅包的機會。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：14:00-16:00大理石灰

開運方位：正北方向

巨蟹座

宜安穩求財。

整體運：★★☆☆☆

工作中會產生投機取巧的想法，最好還是摒棄的好，以免適得其反給同事留下不好的印象。戀愛者會遇上一些不小的危險，但是伴侶敏銳的觀察力讓你免於遇險，你會更加依戀對方。財運一般，投資風險較大，宜觀望為妙。

愛情運：★★★☆☆

單身者易在聚會中遇到聊得來的異性朋友，不僅聊得開心，還有機會譜出一段戀曲喔！

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，一點小事都會讓你不高興，不太願意配合別人卻偏偏非配合不可，是有點委屈啦！

財運：★★★☆☆

金錢周轉不過來可向親友尋求援助。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：21:00-22:00蘭花紫

開運方位：西南方向

獅子座

遇事不慌不忙，靜觀其變。

整體運：★☆☆☆☆

投資會小有風險，不如先停一下腳步，讓自己再多掌握市場行情。工作不太順心，要求過高讓自己背負過重的壓力，將高標準寄託於幻想會讓工作進行得更加艱難，應適時放鬆，另尋突破切入點。

愛情運：★☆☆☆☆

火藥味重了點，別疑神疑鬼的了！特別要注意雙方金錢觀念的差異所引發的紛爭。

事業運：★☆☆☆☆

工作進展不順，易感壓力，感覺不被同事、上司認同。負面情緒太多，難有工作績效。

財運：★★☆☆☆

理財態度消極，賺錢不夠努力！

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：08:00-09:00櫻桃紅

開運方位：正南方向

處女座

學會尋找生活中的側重點。

整體運：★★☆☆☆

愛情面臨挑戰，頗感棘手，不及時解決則容易影響兩人的感情。財運方面，適當的開支並不會給你帶來損失，反倒是畏首畏尾才讓你錯失良機。初出茅廬的青年在求職時難有收獲，不妨利用今天準備下一次的面試資料。

愛情運：★★☆☆☆

夫妻之間容易發生不必要的誤會與摩擦，應加強溝通以免誤會的加深。

事業運：★★☆☆☆

推諉心理比較嚴重，凡事遇到挫折或變故，喜歡把責任歸咎到其他人或事物身上，而不知從自己身上找失敗的原因。

財運：★★★☆☆

消費慾望強烈，有揮金如土的傾向。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：15:00-17:00羽絨白

開運方位：東南方向

天秤座

整體運勢旺盛，各方面的運勢都很好。

整體運：★★★★★

今天約會可以選擇浪漫的咖啡館，能夠互相產生情愫，瞬間來電，愛戀立刻升溫。財運不錯，對時機的掌握相當敏銳，進財較順利。工作上適合推行新計劃，擴展新業務，有很不錯的機會等著你。

愛情運：★★★★☆

運勢旺盛，約會機會頗多。單身者可多出門走動，製造戀愛機會；有伴侶者感情升溫。

事業運：★★★★★

今日事業運極旺，有獨當一面的機會，特別有利於主管階級以及技術、財務、業務工作者，付出與回收會成正比喔！

財運：★★★★☆

財運不錯的一天，只要積極地運作，不難有收穫，對於商務、業務、開發工作者影響較大。

貴人星座：天秤座

幸運數字：9

吉時吉色：14:00-15:00芒果黃

開運方位：東北方向

天蠍座

有貴人出現，要好好把握。

整體運：★★★★☆

今天情緒控制得不錯，對另一半多花點心思，雙方就能相處很愉快。財運表現一般，切記不可把得失看得太重，免得引發精神焦慮。工作方面，與客戶商談機會增多，會有不錯的結果。

愛情運：★★★☆☆

感情豐富日，無論是你主動還是他主動，總之，創造新鮮感是很重要的。

事業運：★★★★☆

事業運不錯，在忙碌中有收穫，而且容易把古靈精怪的一面發揮得淋漓盡致。

財運：★★★☆☆

財運順遂，缺錢時不妨找長輩或好朋友協助，很容易得到資助。

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：09:00-10:00遠洋藍

開運方位：正南方向

射手座

別把健康不當回事，注意安排合理的作息時間。

整體運：★★★☆☆

一門心思栽到工作或學習中，投入得越多便越渴望得到回報，功利心較重，雖然成績突出，但健康卻會亮起紅燈哦！與另一半的感情甜蜜，越細微的事情越能體現彼此的感情，小小的問候都能讓雙方感動！

愛情運：★★★★☆

已婚者與另一半在一起別太嚴肅，多與對方談些開心的事，彼此都會很愉快喔！

事業運：★★★☆☆

較為忙碌，也有突如其來的事情要處理，但你全心投入，情緒高昂，感覺特別充實。

財運：★★☆☆☆

財運不穩定的一天，對於金錢的敏銳度不太好，容易因為迷糊而失財。

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：17:00-19:00乳酪白

開運方位：正東方向

摩羯座

怕失去機遇而顯得有點緊張。

整體運：★★★☆☆

對愛情過於固執，死守愛情承諾，卻又不付出行動，眼睜睜地看著機會溜走。工作努力而勤快，要求較高，精益求精，事業進展不小。外出運氣不錯，別老待在家裡，出門才易有所斬獲。

愛情運：★★☆☆☆

情緒不穩定，收起急躁的脾氣，免得出口傷人。

事業運：★★★★☆

很有自己的見地，所以任何一個表達自己創見的機會都不要錯過。

財運：★★★☆☆

為賺錢而奔波忙碌，甚至廢寢忘食，要注意身體健康，身體好才有精力打拼賺錢！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：06:00-07:00蘋果綠

開運方位：正北方向

水瓶座

自信使你變得更有魅力。

整體運：★★★☆☆

難以把心扉敞開，愛情上極害怕受到傷害，所以容易錯過難得的機會；從事文字工作的人員因為浮躁容易在細小的地方出現錯誤；財運不錯，從商者選擇在氣氛高雅的地方談生意將擁有天時地利的優勢。

愛情運：★★☆☆☆

不停的追蹤會讓伴侶產生壓力喔！注意自己說話的口氣態度，可別像在盤問犯人一樣。

事業運：★★★☆☆

運勢上升，信心增強，熱情積極地投入到工作當中，會令人刮目相看！

財運：★★★★☆

財運不錯，但吃喝玩樂開銷也不小。

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：08:00-09:00鉑金灰

開運方位：正南方向

雙魚座

建立自信很重要。

整體運：★★☆☆☆

工作忙碌，易感疲憊。宜忙裡偷閒約上三五好友一起逛街購物，身心易獲得滿足。投資應保守，貿然投入資金會遭遇風險，切勿大筆投資。容易被人誤會，令你煩惱不已。別想太多，誤會總有消除的一天。

愛情運：★★★☆☆

夫妻之間偶爾小吵小鬧，但不影響感情，反而增加了彼此的親密度；單身者戀愛機會較少。

事業運：★★☆☆☆

工作失誤不少，小心影響工作進度，別太懶散，集中精神才好。

財運：★☆☆☆☆

財庫受損、不聚財的一天，手頭比較緊，好好宅在家，別想著購物花錢了。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：13:00-15:00水晶紫

開運方位：東南方向





