每日星座運勢／天秤謙虛向對手學習 多與上司溝通

2021-03-4

牡羊座

工作強度不宜過強。

整體運：★★☆☆☆

紅娘就在身邊，不要找藉口推掉必要的應酬，否則單身生活可還得維持下去。有機會結識一些投資人士，但不可輕舉妄動，時機並未成熟。工作中顯得有些散漫，小心因此而被人抓小辮子喔！

愛情運：★★★☆☆

單身者有機會透過朋友介紹而結識性格不錯的異性朋友；已婚者感情生活多姿多彩。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，把嘴巴閉緊一點，少說少錯。另外呢！疑心病不要太重了，多包容同事不要去挑剔同事喔！

財運：★★☆☆☆

投機心過重，會導致財運起起伏伏喔！

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：06:00-08:00白鋼銀

開運方位：西北方向

金牛座

愛情運勢獨好，其他運勢比較糟。

整體運：★★☆☆☆

訂單作業員在工作中會遇到一些阻力，其他部門不能積極的配合使訂單的跟進比較困難；財運很糟糕，極易發生賠款事件，要處處留心；今天其他運勢雖都不怎樣，但唯獨愛情運勢挺好，若有考慮結婚的話在今天進行求婚，成功的機會比較大。

愛情運：★★★★☆

與舊情人邂逅的機率高，倘若感情依舊，彼此牽掛，你可要好好把握。

事業運：★★☆☆☆

面對工作有點力不從心，想要逃避的想法強烈。別給自己太大的壓力，多向身邊的人求助。

財運：★★☆☆☆

投資宜多方考量，以免因小失大。

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：19:00-21:00辣椒紅

開運方位：正東方向

雙子座

今天狀態良好，個人魅力讓對方難以招架。

整體運：★★★★★

愛情上浪漫而甜蜜，你的一舉一動都散發著魅力，能讓對方與你熱情相擁。好財運源於好的情報，各種場合都要記得豎起耳朵，將有用的財經消息一網打盡，以期投資獲利達到最大。今日宜求職，能力的凸顯加上勇於表現，是今日求職成功的關鍵，切忌不可畏首畏尾。

愛情運：★★★★★

一起去吃喝玩樂吧！雖然他的意見特別多，可是挺有創意的，不是嗎？想談戀愛的人，趁著今日快約心上人去玩樂，會有不錯的進展呢！

事業運：★★★★☆

事業運不錯，積極一點，冷靜一點，你會有很大的斬獲喔！

財運：★★★★☆

財運還不錯啦，可是容易產生後遺症，例如：得了錢財，惹人眼紅。商務競爭者，後遺症較少。

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：09:00-10:00脆梅青

開運方位：西南方向

巨蟹座

感覺有些無力。

整體運：★☆☆☆☆

做任何事都得不到對方的認可，有種深深的失落感，繼而產生放棄的念頭；今天還是把錢交給家人保管的好，有破財的危險；事業雖不算春風得意，但在關鍵時刻又能得到他人的援助。

愛情運：★★☆☆☆

單身者與異性交往設立許多附加條件，難覓有緣人；有伴侶的人為金錢爭吵的機率高。

事業運：★★☆☆☆

今日事業運不好，有點倦怠，有氣無力；乖乖的把份內事做好，以免落人口舌。

財運：★☆☆☆☆

注意行車安全，如果心不在焉，或是太過莽撞，很容易造成事故，傷身傷財。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：23:00-24:00青金石藍

開運方位：正北方向

獅子座

能量的儲存要靠休息。

整體運：★★★★☆

今天的你特別細心，懂得設身處地為另一半著想，讓對方感動不已。熟悉市場與理財產品，投資方能有的放矢，投資收益也頗多。沒有得到充分的休息，工作起來易提不起勁，午休對工作極有幫助。

愛情運：★★★★☆

愛情運不錯，單身者與異性接觸互動的機會多。伴侶間即便偶有爭執，也能快速復合。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，適合扮演配合、聽話的角色，依法行事較妥當，不妨趁著午休時間去外面繞兩圈，釋放一下壓力吧！

財運：★★★★☆

適合花錢取悅自己的一天，不妨趁今日輕輕鬆鬆的犒賞自己、享受一番！財富的獲得，需要費點心力與氣力。

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：21:00-22:00墨玉綠

開運方位：西南方向

處女座

節省一點，消費要注意合理性。

整體運：★★★☆☆

感情非常穩定，另一半在你的建議下工作會有不錯的進展，愛情有了相知的昇華。財運欠佳，容易動輒得咎，還是休息一下為妙。工作流於平淡，有點提不起精神，難有變化。

愛情運：★★★★☆

愛情運頗佳，單身者有機會遇到不錯的對象，戀愛的感覺濃烈。

事業運：★★★☆☆

運勢普通，工作上讓你有種難以向前的感覺。先別急著往前衝，調整步伐多思考。

財運：★★☆☆☆

金錢上有小麻煩，例如：殺價不成功，進帳延遲等等！但不至於有大礙。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：21:00-22:00雪花銀

開運方位：西南方向

天秤座

謙虛地向你的對手學習。

整體運：★★★★☆

今天的工作容易獲得來自老闆的助力，對本業工作富有興致的你易贏得晉升的機會；謙虛地向對手學習，會讓你在事業中戰無不勝；已婚者的戀情容易陷入冷卻狀態，多多溝通會讓雙方重溫婚前的幸福。

愛情運：★★★☆☆

感情豐富日，無論是你主動還是他主動都行，畢竟創造新鮮感是很重要的。

事業運：★★★★☆

工作上會出現新局面，正是積極進取、發揮專長的時機，遇到問題多與上司溝通。

財運：★★★☆☆

今日財運好壞參半，有進有出。特別要注意因外力的煽動干擾、情緒不穩定所造成的破財。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：15:00-16:00檸檬綠

開運方位：正北方向

天蠍座

領悟力強，學習、看書效果都不錯。

整體運：★★★☆☆

與伴侶和睦相處，關係比較融洽，相約到高雅的餐廳共進晚餐，會有浪漫的幸福感。投資上今天適合學習觀察，默默分析研究，為良好的開端打下基礎。工作上的努力難以得到上司的認同，多注意協調、配合，就會讓對方有所改觀。

愛情運：★★★☆☆

容易得到伴侶的支持，不妨給對方一些驚喜以示感激，會讓對方很感動。

事業運：★★☆☆☆

今日事業運不太穩定，有點心情鬱悶的徵兆，例如：感受到壓力啦、覺得自己不受重用啦…等等。

財運：★★★☆☆

財運不佳，別把精力放在無謂的投機上，最好別過分追求金錢，工作累了聽聽音樂會很好！

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：06:00-08:00薰衣草紫

開運方位：東南方向

射手座

魅力十足，很容易擄獲異性關注的目光。

整體運：★★★★☆

浪漫甜蜜的一天，溫柔含蓄的一個眼神、一個動作，都能讓異性心動。對投資特別熱衷，若想獲得可觀的報酬，還需用心觀察市場動態。今日有利求職，勇於表現可提高成功率，切勿畏首畏尾。

愛情運：★★★★★

異性緣佳，與異性朋友相處十分融洽，不過，跨越友情防線直到戀愛還需要多多加油。

事業運：★★★☆☆

今日事業運平平，適合在今日做點企劃性質的工作，安排往後的預定進度。

財運：★★★☆☆

今日比較愛錢，對於金錢問題會謹慎計較，適合在今日做財務規劃唷！

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：14:00-15:00蘋果綠

開運方位：西南方向

摩羯座

會收到愛的神秘禮物。

整體運：★★☆☆☆

喜歡的他雖然不喜歡你，卻又能從別人那兒得到更多的關愛，在感情方面內心頗感平衡。支出趨於平緩，沒有機會揮霍錢財，讓你留住不少錢財。工作熱情不足，收獲相對減少，應加強積極性，太過閒散易落後。

愛情運：★★★☆☆

異性緣佳，單身者有看對眼的對象別被動等待；戀愛中的人應多交流，穩固感情。

事業運：★☆☆☆☆

今日與同事相處容易產生摩擦，多停下腳步思考、反省自己，圓融待人，工作會更順利。

財運：★★★☆☆

對金錢的支配慾及佔有慾相當強。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：22:00-24:00水鑽藍

開運方位：正北方向

水瓶座

與長輩相處也要講究方式。

整體運：★★★☆☆

情人共享浪漫晚餐，愛意在酒杯中流淌，而單身者可望在今天遇到完美戀人；與長輩間關係不太安定，找你談話時不要擺出一副苦瓜臉，就算聽不進教訓至少表面上也要做做樣子；行動力才是事業運上升的關鍵，好好加油吧。

愛情運：★★★★☆

戀愛中的人感情進展順利；單身者有機會在職場中結識能力優秀的異性朋友。

事業運：★★★☆☆

工作能力還算不錯，但是情緒欠佳，很容易受壞情緒的影響，做事變得有些毛躁。

財運：★★☆☆☆

今日適合不計酬勞的付出，降低得失、比較心，否則特別容易抱怨。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：15:00-16:00玳瑁棕

開運方位：西南方向

雙魚座

情緒較為安定，能靜心思考問題。

整體運：★★★☆☆

單身者向心動的對象發出愛的信號，對方若即若離，沒有明顯的回應。或許對方正在觀察你，堅持自己的信念才有希望水到渠成。遲遲不動手做事，瞻前顧後反而有礙工作進展，不可因猶豫而錯過表現的機會。

愛情運：★★☆☆☆

單身者與異性約會別太心急，應經得起時間的考驗耐心等待，花言巧語可能會弄巧成拙。

事業運：★★★☆☆

易受外界不同聲音的干擾，老是臨時變更計劃，會讓事情變得更複雜難理。

財運：★★★★☆

財運不錯，有機會收到禮物。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：13:00-15:00冷泉藍

開運方位：西北方向





