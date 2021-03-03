每日星座運勢／金牛情場上頗為得意 投資可進可退

2021-03-3

牡羊座

努力點，果斷點。

整體運：★★★☆☆

當愛情突如其來的時候，不知所措顯然非明智之舉，有追求才會有希望；當投資慾望與諮詢信息成正比的時候，猶豫不決亦非明智之舉；當惰性在心中滋長，不想學習的時候，不思進取、任意妄為更非明智之舉。

愛情運：★★★☆☆

單身者容易沉迷於自己編織的浪漫情境裡，空想無益，回到現實爭取主動吧！

事業運：★★☆☆☆

主觀意識很強，對現狀不滿的情緒也漸漸上升，試著從自身的角度去分析問題，將會有新的發現。

財運：★★★★☆

掌握機會，若封閉自己不與外界接觸，那麼你的機運財就無法彰顯。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：07:00-09:00桐花白

開運方位：東北方向

金牛座

可在周圍人士的身上尋找機會。

整體運：★★★★★

今天在情場上頗為得意，單身者有機會結識到知書達禮的異性，有伴侶者與戀人約會易有驚喜發生；客服人員易因服務態度誠懇，獲得客戶好評；投資方面可進可退，可自己根據情況靈活操作。

愛情運：★★★★★

主動釋放你的熱情，是個示愛的好日子！鼓起勇氣的說聲「我愛你」吧！

事業運：★★★★☆

事業運不錯，適合富有挑戰性的事務，雖然終日忙碌，但無非是個磨練的好時機。

財運：★★★★☆

令人羨慕的財運，有付出三分、得到七分的幸運！對商務、業務、開發工作者的影響較大。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：21:00-23:00辣椒紅

開運方位：正西方向

雙子座

勿把得失看得太重。

整體運：★★★☆☆

戀情過於平淡，彼此缺乏激情，適時唱首情歌，有調節感情的作用；手氣不錯，可以到牌桌上玩樂一番，進財的機率很大，但不可貪心，否則只會讓你得不償失；求職易受他人影響而變得猶猶豫豫，小心因此錯過好的工作。

愛情運：★★★☆☆

已婚者很關心對方，但要求太多，掌控慾望強烈，容易令對方吃不消喔！

事業運：★★★☆☆

運勢平順，單憑自己的力量做事會很辛勞。若是借助外力放手一搏，在事業上將會有不小的收獲。

財運：★★★★☆

良好的社交與人脈，讓你爭取到更多的賺錢管道，注意把握會有樂觀的進帳哦！

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：07:00-08:00臘梅白

開運方位：正南方向

巨蟹座

理解是雙向的。

整體運：★★★★☆

把對方當做朋友，才更能體會到理解的可貴，這個道理讓你今天受益良多；時間觀念的掌握，對你的財運頗有助益，且比他人的幫助更有效；試著從別人的角度看問題，你的體悟必然是雙倍的。

愛情運：★★★★☆

今日你能將自己的行蹤都告訴另一半，讓對方有貼心的感覺，感情進展平順。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，適合辦點例行的公事，按照計劃表來依次處理。

財運：★★★★☆

有進財機會，但應酬頻繁，拜訪親友或吃喝玩樂會花掉不少錢。

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：13:00-14:00大理石灰

開運方位：正北方向

獅子座

工作有些難順心。

整體運：★★☆☆☆

今天在異性面前顯得有些遲鈍，連說話都會有些不自然，盡量少與異性單獨相處，以免破壞先前所樹立的良好形象；投資理財易得貴人暗中相助，默默接受對方的好意就好，不可四處張揚哦！

愛情運：★★☆☆☆

另一半可能會遇到一些煩心事而對你叨唸，不必生氣，此時理解與體諒顯得尤為重要。

事業運：★★☆☆☆

雖然會遇到一些困難，但你顯得樂觀，能以正面的心態去面對問題。

財運：★★★☆☆

千萬別賺取不法之財，否則引來官非可能飯碗不保！

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：19:00-20:00珍珠白

開運方位：東北方向

處女座

思維活躍，工作效率高。

整體運：★★★★☆

今天能很快進入工作狀態，周圍的吵鬧也很難讓你分心，工作效果頗優，易獲得上司肯定。需抽出一些時間處理感情問題，特別是有伴侶的人，陪另一半用餐時多一點關懷，自顧自的會讓對方生氣喔！

愛情運：★★★☆☆

出門前穿戴特殊的小配件在身上，能提升愛情運唷！

事業運：★★★★☆

情緒激昂亢奮，對工作充滿了激情與衝勁，行動力佳，特別適合將積欠已久的事項一一解決。

財運：★★★☆☆

先前有耕耘付出者，今日多能獲得好消息。有閒錢不妨拿點出來做人際關係，送禮物、請客來活絡感情。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：22:00-23:00珍珠白

開運方位：東北方向

天秤座

新手上路需多加注意。

整體運：★★★☆☆

易因輕信他人謠言而對另一半起疑心，有什麼話就開誠布公地說出來，以免被人利用而錯怪對方。報章雜誌都是投資消息的重要來源，今天有機會從中獲得不錯的投資訊息。瞄準目標便想立刻行動，但事業運欠佳，需謹慎。

愛情運：★★★★☆

已婚者易有驚喜，有機會收到禮物；單身者在異地邂逅情緣的機率高。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，也有點小狀況，讓你心煩氣躁，要穩住腳步才不會犯錯。

財運：★★★☆☆

應酬支出較多，應有所節制。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：05:00-06:00朝霞紅

開運方位：西北方向

天蠍座

投資存在風險，應謹慎。

整體運：★☆☆☆☆

單身者坐等時機的心態，易讓心儀對象好不容易留下的好印象一掃而光，應勇敢追逐才是；投資不要光被預期收益所迷惑，風險評估才是你最應重視的；與上司、同事的意見多有不合，不妨等理由更充分些再作提議。

愛情運：★☆☆☆☆

今日尋覓愛情易遇到頗多關卡；有伴侶者感情發展充滿變數。

事業運：★☆☆☆☆

事業運很不好，像洩氣皮球般，不太推得動，持續力不好，要注意不要草率行事，否則製造出爛攤子自己一樣要善後。

財運：★★☆☆☆

不利與人有金錢往來，否則多口舌是非。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：08:00-09:00琥珀橙

開運方位：東南方向

射手座

工作顯得輕鬆許多。

整體運：★★☆☆☆

對方的心思不必費心去猜，不妨找他聊聊，與戀人間的隔閡只是一場誤會。行運之路頗為平靜，投資理財難有突破。工作上的事情工作時間談就好，將心態放平和一點，這樣才容易抓住更多的機遇。

愛情運：★☆☆☆☆

爭執超級多，容易感受到對方的蠻橫無理，保持距離以策安全。

事業運：★★★☆☆

別因一昧追求和諧而放棄個人利益，該爭取的時候就要堅持，表現出你的競爭力。

財運：★★☆☆☆

破財大多是因為貪小便宜或迷糊健忘引起的。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：20:00-22:00蕃茄紅

開運方位：西南方向

摩羯座

加強體魄鍛煉，積極進取。

整體運：★★★☆☆

戀情發展得頗為順利，付出總會有回報，今天是個值得用心的日子。明確投資方向，財運才有更明顯地漲幅，且有不錯的收穫。你的工作態度將起到決定性作用，把握得當才會收到預想的成果。

愛情運：★★★☆☆

多關心伴侶，扮演體貼的關懷者、順從者、傾聽者，對方會很感動喔！

事業運：★★☆☆☆

變通能力較差，不考慮周圍其他的因素而一昧的按部就班，不但效率不高還把自己弄得很疲憊，做事稍微靈活一點，工作都會變得非常輕鬆。

財運：★★★★☆

人際關係圓滑，招財貓正在努力向你招手喔！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：15:00-17:00乳酪白

開運方位：正西方向

水瓶座

快樂要靠自己創造，不要侷限在一個狹隘的空間裡。

整體運：★★☆☆☆

戀情平淡而穩定。財運方面，你對市場的變化摸不清狀況，若仍要執意介入，會很容易陷入泥沼。工作上，你的態度決定你的工作成績，慵懶的表現會給上司留下不堪重用的印象。

愛情運：★★★☆☆

戀愛中的人易因一言不和而鬧分手，只有你主動道歉才有希望挽回這段感情！

事業運：★☆☆☆☆

職場如戰場，人際關係很關鍵。今日要小心同事對你暗生妒意，處事低調為妙。

財運：★★☆☆☆

盡量不要讓金錢出現周轉或調度的現象，否則恐因調度導致財務危機。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：07:00-08:00竹葉青

開運方位：正北方向

雙魚座

說話大方得體，四處受歡迎。

整體運：★★★★☆

與人談論到上司、朋友的話題時，表現穩重、得體，傳到對方的耳裡，會覺得你很會做人處事。工作相當順利，良好的表現和穩健的風格讓你備受賞識，為升職加薪累積了籌碼。偏財運不錯，多出門走動就有機會獲得意外之財。

愛情運：★★★☆☆

關心對方固然是件好事，可是如果管得太緊，會令對方吃不消喔！

事業運：★★★★★

事業運頗優，適合與人競爭，主動提出意見，即便受到質疑，也該有信心去解釋清楚。

財運：★★★★☆

財運普通，多運用智慧來理財，拿出計算機算算近日的收支狀況吧！

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-12:00脆梅青

開運方位：正東方向





