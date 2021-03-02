每日星座運勢／獅子冤家宜解不宜結 股票見好就收
2021-03-2
牡羊座
機會要靠自己爭取。
整體運：★★☆☆☆
單身貴族在健身房或圖書館易遇到不錯的異性，若能主動一點，深入發展的機率極高；購物時極易受到他人的影響，做出錯誤的購買行為；思維禁錮在自己狹小的圈子中，不宜進行策劃、設計工作。
愛情運：★★★★☆
已婚者適合與另一半安排約會，尋找浪漫的感覺；戀愛中的人感情甜蜜。
事業運：★★☆☆☆
缺乏貴人運，遇到困難時，需要考驗你獨自處理事務的能力。
財運：★★☆☆☆
金錢是非特別多，辛苦賺來的錢往往需要支付許多的開銷，不然就是花了冤枉錢！
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：4
吉時吉色：14:00-15:00蘑菇灰
開運方位：正北方向
金牛座
不畏懼失去，才易有所得。
整體運：★★★★☆
愛情運勢達到最高點，你喜歡的對象其實也在關注你。記住：放下不快樂，才能在生活中重新找到快樂！失去學習興趣的學生，在老師及同學的幫助下，有了重新認識自己的機會，繼而再次燃起希望。
愛情運：★★★★★
愛情運非常旺，適合扮演主動者的角色。想要告白，就要把握今日的良機；戀愛中人，不妨主動的安排該去哪兒約會。
事業運：★★★☆☆
事業運普通，做點例行公事吧！下午時刻容易感到力不從心，那就把腳步放緩，不要把自己逼得太緊了。
財運：★★★☆☆
慾望多的一天，對於物質的企圖心特強，相對的賭性也會增強，花錢也特別的大手筆咧！
貴人星座：牡羊座
幸運數字：0
吉時吉色：11:00-12:00乳酪白
開運方位：正南方向
雙子座
煩心事較多，難以平復心情。
整體運：★★☆☆☆
感情上會有一些小摩擦，讓你難以開懷，應把心思從感情上移開。工作上受到外界因素影響有點分心，多提醒自己，以免無法保證工作進度。財運不佳，會受到一些不好訊息的蠱惑，干擾你的判斷，不要理會小道消息。
愛情運：★☆☆☆☆
感情問題棘手，需要用包容的心來解決疑難雜症，先認錯反而能有效化解衝突。
事業運：★★★☆☆
工作激情高漲，對新計劃的推出能有許多很不錯的設想，不過實施起來難免會遇到一些問題。
財運：★★☆☆☆
花錢較隨興，難以守住錢財。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：0
吉時吉色：17:00-18:00萊姆黃
開運方位：正南方向
巨蟹座
顯得粗心，有遺失錢財的傾向。
整體運：★★★☆☆
今天要多留意生活細節，粗心大意會讓你損失一些貴重的東西，事後再後悔也不能亡羊補牢。工作上能抓住大方向，很有計劃原則，容易有收成，若能在細節處多留心，會有更好的成績。戀愛運較弱，宜等待時機。
愛情運：★★☆☆☆
談錢傷感情，雙方之間容易為錢起紛爭喔！
事業運：★★★★☆
事業運勢佳，有利求職。求職者不妨注意報紙上的徵才廣告或是網路上的求才訊息，易有不錯的機會。
財運：★★☆☆☆
對於錢財拿捏不準，不利錢財運作，免得因舉棋不定而徒增困擾。
貴人星座：天秤座
幸運數字：2
吉時吉色：04:00-06:00蜜瓜黃
開運方位：正北方向
獅子座
冤家宜解不宜結。
整體運：★★★★★
陪伴侶去探訪父母，他會感動你的這份孝心；與婆婆或岳父母有過結或誤會的人，今天可與他們開誠布公地談談，帶上你的誠意和耐心，沒有解不開的結；有新項目、新產品洽談業務的人，憑藉靈活應變能力和充足準備，容易拿下訂單。
愛情運：★★★★☆
只要在外形及心靈層面，願意嘗試新的改變，就有機會遇到好桃花。
事業運：★★★★★
事業運很不錯，在工作上有表現的機會，而且最好從最有興趣的事務著手。
財運：★★★★☆
財運還不錯，有小額的暗財、偏財運。對股票族來說是幸運的一天，適合短線進出，見好就收。
貴人星座：獅子座
幸運數字：2
吉時吉色：19:00-20:00蜜瓜黃
開運方位：西北方向
處女座
人際關係上避免加入傳播八卦消息的行列。
整體運：★☆☆☆☆
特別不要在背地裡議論他人的是非，容易陷入口舌紛爭之中。面對新任務的挑戰不夠熱情，單憑經驗很難有進展。去書店看看，買點專業書籍，給自己充充電。氣溫的變化較大，稍微不留神，就易感冒。
愛情運：★☆☆☆☆
難以真正打開心扉，甚至有離群索居的傾向，易與良緣擦肩而過。
事業運：★★☆☆☆
事業運不穩定，脾氣上顯得急躁不耐煩，可別意氣用事而誤了大事。
財運：★☆☆☆☆
財運不佳，不應與酒色財氣沾上邊，金錢損失往往來自於異性或是賭博！
貴人星座：處女座
幸運數字：1
吉時吉色：22:00-23:00蜜瓜黃
開運方位：東北方向
天秤座
世上無難事，只怕有心人。
整體運：★★☆☆☆
情感波動較明顯，易因生活瑣事而與伴侶起爭執，不懂站在對方的立場思考，矛盾將難得調和。財運頗好，與人合作生意者易有不錯的收效。事業運欠佳，但仍存在轉機，付出加倍的努力，終能有所收獲。
愛情運：★★☆☆☆
已婚者不停的追蹤會讓另一半產生壓力，注意自己說話的語氣，可別像盤問犯人一樣唷！
事業運：★☆☆☆☆
工作上易遇到困難，不宜單打獨鬥，多與同事合作，可大大提升工作效率。
財運：★★★☆☆
花錢時要謹慎評估一番，千萬別出手不計後果唷！
貴人星座：天蠍座
幸運數字：7
吉時吉色：19:00-20:00白鋼銀
開運方位：正西方向
天蠍座
人際關係和諧，外在助力強。
整體運：★★★★☆
今天會有被人簇擁的優越感，平時不喜歡親近你的人也很樂意與你接觸，讓你受寵若驚。千萬別飄飄然，冷靜下來好好利用人脈，工作會比預計的更順利。財運頗優，先前的投資計劃可在今天落實。
愛情運：★★★☆☆
活躍的一天。穿得美麗、帥氣的再出門，今天的你會特別容易引人注目。
事業運：★★★☆☆
事業運普通，適合一個人獨處，冷靜地做些分析、推理的工作。
財運：★★★★☆
金錢難題在今日可望獲得解決，遇到困難時，不難找到金援者。貴人多來自長輩與老朋友。
貴人星座：金牛座
幸運數字：2
吉時吉色：09:00-11:00艷棗紅
開運方位：西北方向
射手座
付出總會有所回報。
整體運：★★★☆☆
愛情際遇較差，心情低落，戀人們易因小事而大動干戈。小錢不出大錢不入，別只顧心疼自己所付出的，其實收穫的也並不少。從事行政工作的人不妨放開手腳大膽表現自己，今天可是難得的好機會。
愛情運：★★☆☆☆
易與同事或朋友產生曖昧情愫，倘若不能光明正大交往，還是快刀斬亂麻為宜。
事業運：★★★★☆
儘管工作忙碌，才能也易獲得發揮，有專長者特別容易脫穎而出。
財運：★★★☆☆
大多花在吃吃喝喝玩樂上，那也不錯，起碼享受到了。
貴人星座：獅子座
幸運數字：1
吉時吉色：10:00-12:00大理石灰
開運方位：西南方向
摩羯座
普普通通的一天，大可趁機調整生活節奏。
整體運：★★★☆☆
今天精神不錯，工作認真仔細，挑出許多小錯誤，得到上司的表揚。感情方面可以約上另一半，一起漫步於小溪邊或是林蔭大道增添兩人的感情。閒暇的時候可以在家聽聽鋼琴曲，陶冶情操的同時，還能思索一下今後的生活方式。
愛情運：★★★☆☆
夫妻之間應有各自的獨立空間，時常黏在一起容易起爭執。
事業運：★★★☆☆
為賺錢而奔波忙碌，甚至廢寢忘食；要注意身體健康，身體好才有精力打拼賺錢！
財運：★★★☆☆
財務波動性大，金錢流通量大而快速。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：9
吉時吉色：23:00-24:00琉璃銀
開運方位：正北方向
水瓶座
珍惜與家人團聚的時間。
整體運：★★★★☆
對剛開始的新戀情十分憧憬，雙方都能沉浸在綺麗的幻想中；財運達到最理想的狀態，不如將決策權交到值得信任的夥伴手中，必可輕鬆得財；工作上太過內斂，就會失去許多機遇。
愛情運：★★★☆☆
出門前把特殊的小配件戴在身上，能提升愛情運唷！
事業運：★★★☆☆
事業運普通，心態上有點陰晴不定的傾向，時而開心積極，時而沉默被動，是個變化多端的工作天。
財運：★★★★★
令人羨慕的財運，有得財、收到禮物的機會，雖然不是很多，可是多半是屬於意料之外的收穫，所以心情上會有幸運的感覺！
貴人星座：處女座
幸運數字：5
吉時吉色：13:00-15:00大理石灰
開運方位：正西方向
雙魚座
努力展現自我。
整體運：★★★☆☆
有人正注視著你的表現，有什麼才藝盡量搬出來吧，會為你的愛情加分哦；除了做好準備工作外，如果能活用電話、傳真，將會使你對外洽談成功的機率大增；積極發表自己的意見會讓你成為派對中的焦點。
愛情運：★★★☆☆
戀愛運平平，單身者可以想像浪漫的戀愛情景，以消除內心的孤獨與寂寞。
事業運：★★★☆☆
工作上因粗心大意而出錯的機率較高，別急著往前趕，放慢腳步，細心一些才好。
財運：★★☆☆☆
多閱讀與財務相關的書籍增強這方面的相關知識，不宜投機。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：5
吉時吉色：05:00-07:00燻鮭紅
開運方位：東南方向
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