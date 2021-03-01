每日星座運勢／處女急於表現出風頭 容易適得其反

2021-03-1

牡羊座

很有衝勁，積極進取。

整體運：★★★★☆

今天在工作上很有成就感，自己的構想得到老闆的肯定，獲得同事羨慕的眼光。單身者的信心不是很足，宜多與異性交流，培養自己的自信心，有助於覓到桃花。偏財運不錯，抽獎、樂透等都可以試試，會有意外收穫。

愛情運：★★★☆☆

關心對方固然是好事，如果管太緊，會令對方吃不消喔！

事業運：★★★★★

事業運很不錯，企圖心也旺盛，對事物充滿鬥志與熱忱，是表現個人專業以及優勢的好機會。

財運：★★★★☆

投資和儲蓄兼顧，金錢為你帶來快樂，也為你帶來成就感和生活上的安全感。

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：15:00-17:00寶石藍

開運方位：正東方向

金牛座

管住自己的嘴，最好還能管管朋友的嘴哦！

整體運：★★★☆☆

今天的愛情較平淡，最好能穿得鮮亮一點，這樣才益於招到不錯的桃花；難得貴人相助，投資太急進易遭遇連帶損失，破財且勞神；易遇到小心眼的合作夥伴，對方的挖苦會讓你很不是滋味。

愛情運：★★★☆☆

已婚者雙方的意見有點不合，尤其在金錢方面，可別讓對方逮到你亂花錢的小尾巴唷！

事業運：★★★☆☆

容易掃興的一天，無緣無故被人潑冷水的機率較高，對此不必太過在意。

財運：★★★☆☆

財運不太好，大筆金錢的損失大多在投機性的投資上。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：12:00-13:00香吉士黃

開運方位：正南方向

雙子座

你選擇快樂，你就會快樂。

整體運：★★★☆☆

今天容易受情緒的影響而莫名鬱悶，其實快樂是一種選擇，你選擇快樂你便會快樂。裝扮新潮的美眉今天會有邂逅桃花的機緣，加強自身的涵養和內在會讓你更具魅力。有車一族今天不妨出去兜兜風，會遇上工作機緣。

愛情運：★★☆☆☆

伴侶之間易一言不和就爭吵，凡事先考慮清楚再說出口，謹言慎行是今日必修的課題。

事業運：★★★★☆

與人互動頻繁，易在職場中結識新朋友，並有機會成為你工作上的合作夥伴，應該多把握住機會。

財運：★★★☆☆

容易被煽動，恐導致財務狀況波動、不穩定。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：13:00-15:00羽絨白

開運方位：正西方向

巨蟹座

適合開闊視野。

整體運：★★☆☆☆

在愛情面前略顯遲鈍，這樣很容易錯過眼前的緣分哦！目光放得更遠些，其實投資機遇就在前面一點點；學生族今天可去戶外走走，會在他人身上學到課本中沒有的知識，且對你的學習頗有助益。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者希望能從另一半的懷中獲得安慰，幸運的是對方很能理解你，用行動來表達對你的愛。

事業運：★★★☆☆

情緒上會有些波動，工作態度顯得被動，工作效率不高，小心落後喔！

財運：★★☆☆☆

財神在外鄉招手，此運有機會離鄉出外求財。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：17:00-19:00朝霞紅

開運方位：西南方向

獅子座

人際關係融洽，有機會結識新朋友。

整體運：★★★★☆

今天心情愉快，親和力突顯，適合拓展人脈。約三五好友相聚，既能增進感情，又能經朋友介紹而結識新朋友，何樂而不為呢？求職者得到親友的幫助，有機會謀得一份不錯的工作。

愛情運：★★★☆☆

吃喝玩樂的機會很多，若想要有戀愛的感覺，就必須自己主動掌握機會了。

事業運：★★★★☆

工作幹勁十足，希望獲得同事、上司認可的慾望強烈，因此會盡力表現你積極的工作態度，能挑不敢想、不敢做的事情來做，令人刮目相看。

財運：★★★☆☆

工作上有經手錢財的機會，然而多是過路財神，不是自己的錢啦！

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：15:00-17:00水晶紫

開運方位：正西方向

處女座

急於表現、愛出風頭易適得其反。

整體運：★★★☆☆

逞強好勝會惹來一堆麻煩事。對於超出自己能力範圍外的事情要懂得拒絕，為了愛面子逞強，結果會是忙得焦頭爛額還辦不好事情。面對愛好賭博的朋友，最好離對方遠一些，將錢財借給對方，就要做好有去無回的心理準備。

愛情運：★★★☆☆

在感情生活中不宜充當主導的角色，多遷就伴侶可讓你獲得更多的關愛！

事業運：★★★☆☆

心情起伏不定，有不滿現狀的傾向。不過，想要改變，還得把目前的事務處理妥當。

財運：★★☆☆☆

財運容易受到外力干擾，除了有花冤枉錢的傾向，也恐因為工作上的需要而花錢。

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：07:00-08:00寶石藍

開運方位：正北方向

天秤座

求財慾望強烈，進財機會頗多。

整體運：★★★★☆

與人合作的方案進展順利，今天也能看到不錯的成效。求財心切，能在第一時間發現商機，會有不錯的進帳；不過，對小道消息別輕信，貿然投入會讓你損失一筆不小的錢財。在感情上不太積極，進展較慢。

愛情運：★★★☆☆

桃花不明顯，難有戀愛機會。當前戀愛無望，回憶過去也是一種享受唷。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，亂七八糟的雜事特別多，不過沒關係，只要耐著性子，一樣可以順利完成手邊的工作。

財運：★★★★☆

客源增加了，生意自然興旺。

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：20:00-22:00古銅青

開運方位：西南方向

天蠍座

放下心中的包袱。

整體運：★★☆☆☆

同家人或伴侶相處的機會不少，感情有所升溫，幸福感也油然而生；與長輩多些溝通，易有所收獲；想到枯燥的工作會讓你感到苦惱，不妨想些開心的事，拋開所有的煩惱。

愛情運：★★★☆☆

已婚者、戀愛中的人在發生爭執時，請就事論事，翻舊帳會很傷感情。

事業運：★★☆☆☆

對自我要求甚高，小心因設定過高的目標而讓你有挫敗感。

財運：★★★☆☆

有小額中獎、賭博小贏、收到禮物的機會。

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：17:00-18:00淺海藍

開運方位：東北方向

射手座

肯定自己才會讓你戰勝困難。

整體運：★☆☆☆☆

事業壓力比較大，自我吹噓、自我讚美會讓你保持自我良好的感覺；有心儀對象者易因對方的良好條件而產生自卑心理，應相信自己配得上他，才有機會配上他；不管你的成績怎樣，有機會表現就應抓住，畏畏縮縮只會讓老師和同學忽略你。

愛情運：★☆☆☆☆

與伴侶的爭執有可能不斷升級，切勿把分手說出口，以免回不了頭。

事業運：★★☆☆☆

事業運不佳，職場上面臨多重變化，甚至自己的行程也被改來改去的，難免會產生不爽的心態。

財運：★☆☆☆☆

在購物時容易買到瑕疵品。

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：21:00-22:00夕陽橙

開運方位：正南方向

摩羯座

對待身邊的人應真心。

整體運：★★☆☆☆

戀人向你提出一些要求，你對他的否決，極易引起他的不滿，最好考量之後再給出答覆；今天進財缺乏動力，積極請教他人，投資更能命中目標；學生族今天晚上9點到11點這段時間的記憶力較強，可進行英語等文科類的學習。

愛情運：★★★☆☆

與其讓時間消磨夫妻感情，不如多花些心思製造愛情中的浪漫和驚奇喔！

事業運：★★★☆☆

冒險心理很重，對剌激性強、有挑戰性的事物特別感興趣，適合嘗試一些新的項目。

財運：★★☆☆☆

財神隱遁，求取正財不易之運。

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-11:00玫瑰紅

開運方位：西北方向

水瓶座

機會頗多，宜善加把握。

整體運：★★★★★

想要好好玩樂，但中途生變的機率高，比如碰到空降的任務、臨時加班等事，不過，你多能隨機應變，完成得十分出色。今天對求職者特別有利，有機會被伯樂相中，獲得意料之外的好職位。愛情較平淡，但感覺安穩。

愛情運：★★★★☆

外界的推波助瀾會讓你的戀情出現正面效益，有股甜蜜滋味湧上心頭呢！

事業運：★★★★★

今日事業運還不錯，適合積極地推動；當機會來臨時，宜勇於爭取，不要因為顧忌太多而錯失表現的良機喔！

財運：★★★★☆

財源順遂，遇到金錢困難時，只要開口，不難找到金援者。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：12:00-13:00蘋果綠

開運方位：正北方向

雙魚座

想像力豐富，增強行動力。

整體運：★★★☆☆

對愛情產生新的認識，面對感情問題能夠正確對待，有利於日後感情的發展；心中的想法不妨在會議中說出來，你的觀點會受到大家的重視；因學習需要，會把錢花在學習用品上。

愛情運：★★★☆☆

已婚者容易被對方誤會，對方時常懷疑你，你可別生氣，用你的柔情感化他吧！

事業運：★★★☆☆

思路總感覺打不開，特別是腦力工作者易遇到創作瓶頸。與其冥思苦想，不如暫時先放下工作，讓心境開闊些。

財運：★★★☆☆

大手筆投資宜多請教有經驗的長輩。

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：20:00-22:00玉米黃

開運方位：西南方向





