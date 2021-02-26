心理測驗／這張圖畫的插頭還是兔子？ 了解10年來自我有什麼改變

「十年」可說是劃分一個人各階段的單位，十年的時間足夠讓學生變成社會人士，或從職場新鮮人變成老經驗前輩。而一個人的個性，也很可能在這十年之間出現改變。日本網站「TRILL」就發布一則心理測驗，可以看出自己在近十年間，到底有甚麼樣的變化。

請問：圖中的這個圖形，你認為它是什麼？

請問圖中的圖形，你認為它是什麼呢？圖擷取自 TRILL

A 縫紉機的壓布腳 B 兔子 C 購物袋 D 插頭

選擇A縫紉機的壓布腳的你，這十年間忍耐力進不了不少。或許你過去就善於忍耐，不過在這十年的光景，你的忍耐力可說是又更上了一層樓。你有著一旦決定之後，就會堅持到底的毅力，不管甚麼困難都能咬牙撐下去。而熬過去的回報，就是讓自己更加的成長。

選擇B兔子的你，這十年間可說是沒有變化。或許聽起來有些缺乏成長的意思，但如果仔細想想，過了十年不隨波逐流，仍能保持初心，絕對是一件不容易的事，證明了你不是一個容易受影響的人。而你當初良善、好的一面，當然也在這十年間原封保存。

選擇C購物袋的你，這十年間學會先思考再行動的道理。過去的你容易衝動，常常做事憑著直覺硬衝。但經過了這些年，你也學到比起盲衝造成失敗，不如三思而後行，才能確保事情的成功率。這也反映出這十年的改變，讓你成為了一個穩重的人。

選擇D插頭的你，這十年間變得心胸更加寬廣。過去你常對人加諸過大的期待，而在對方無法達成時，又自顧地感到難以原諒。這是因為你自己本身才能過人，因此容易要求別人得和你一樣好的心態作祟。不過在這十年，你已經懂得在了解對方能力的前提，保持適度期待就好的道理。