2021年3月星座財運：牡羊忙碌又幸運、雙魚斜槓人脈好

不知不覺來到了3月，代表春天也正式到來了，正所謂一年之計在於春，不知道各位朋友們，有沒有擬定好今年的財務計畫呢？在這個月，想賺到更多錢，就得注意火星將進入雙子座，所以溝通方面要多留意；水星也將進入雙魚座，許多事情要想清楚再行動；太陽也將進入牡羊座，做事更別衝動。於此同時，我們也來看看3月份財運最好的是哪五名星座吧？！

第五名：牡羊座 - 積極忙碌，外地財！

3月份的牡羊座進入遷移宮還有偏財宮。在外地工作或是需要在外奔波的朋友們，只要不怕累，把握好時機，努力開發業務量及合作的案件，皆有一定程度的財務收入。同時如果平常就有投資的習慣，在這個月，也有獲利的可能，但也是要多留意，否則容易因為忙碌其它事情，反而虧損收場。

當月下旬，太陽及金星來到牡羊本命宮位，會是個忙碌且幸運的一個月。本月的能量很好，做事很積極也很有創意，若能把這能量好好的運用在本業上，再配合良好的運勢，財運會因此而大有展獲。

第四名：射手座 - 美滿家庭，財庫足！

3月上旬，財務將因家庭和樂而富足。家庭是個人的財庫，賺到錢就得把錢守好，因此好好經營家庭關係，讓家庭歡樂美滿，能更無後顧之憂打拼事業。也有機會因為家庭和諧，親友來介紹更佳的財務收入管道，甚至是工作機會，所以這個月把家庭顧好，會是最好的投資。

3月中下旬，偏財位旺。專注在投資項目，謹慎評估風險，賺到更多財富的機會不亞於本業收入；再加上好口條，懂得在適當時機說得宜的話，會有更多的財務收入機會。

第三名：雙魚座 - 斜槓人生，人脈好！

雙魚3月中下旬，正財位開始走好運。

平日在本業上的辛勞，將會呈現在這個月的收入，也可以趁這個月，順勢為自己的工作訂一個新的目標，日後會發現這一切的辛勞都是值得的。

工作上財運的上揚，不只在本業上，若是有額外的副業，也可好好積極的經營，包含人脈及事業上的貴人，都將有助於你們財務收人的進展。

當然這個月也包含平常投資的產品，獲利也會明顯上揚；還有長期以來的儲蓄，積沙成塔、積少成多，當你們看到帳面上的數字時，將會開心的忘記一切煩惱。

第二名：金牛座 - 工作狂人，事業財！

3月火星進入金牛的財帛宮，同時木星進入金牛座的事業宮，幸運星的發光發亮，這時你們會比平常更有衝勁，可比上工作狂的精神，覺得累也開心的想法。所以你們只要在本業上好好的認真打拼，老闆會看到你們的努力，得人賞識，有加薪的機會；業績得到客人的讚賞，回頭客增加，客入也不斷向外推薦，使得你們的收入也不斷上漲，好運會幫助你們帶來更財運的。

金牛座是最適合這種賺錢模式，穩札穩打，任何事業，包括財富，都是從小錢所累積的，安穩的做，錢就穩穩的進口袋，收入也將更富足。

第一名：獅子座 - 口說好話，旺人氣

獅子3月財運開始翻轉，運勢上揚。

在偏財方面，有金星在關照著，好運不斷。若有投資的，有機會經由他人的介紹獲得財富，或是投機方面得到意外之財，但也要小心有風險，可別得了便宜就不知節制，反倒賠了辛苦錢。

到了下旬的時候，水星也落入偏財宮，有機會利用好口條來得財，話要說得讓人聽起來悅耳，客戶就會心甘情願的下單，讓你們有豐厚的業績收入。

在外地的運氣也旺，有人氣也有財氣，可以好好的運用你們的資源來開拓客源，順勢讓你們的名氣在外地響亮起來。