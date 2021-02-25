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手刀衝彩券行！威力彩今晚衝7.2億 中獎運超旺4大星座出爐
一張在手，希望無窮！威力彩已經連27摃，台彩表示今天開獎預估銷售2.2億元，頭獎累積金額上看7.2億元。命理專家小孟老師也繼續替大家分析了今天「中獎運最好的4大星座」，分別是牡羊、金牛、天蠍、水瓶，另外還有下注好運時辰跟4大生肖，一起來看看吧。
中獎運最佳4大星座
Top4：牡羊座
牡羊座的人在2月25日，受凱龍星入命宮偏財運良好，加上太陽照耀精神宮，顯示你的精力靈感良好，能夠有財星籠照，下注前觀想太陽能量能增加中獎機率。
Top3：金牛座
火星與天王星入本命宮，顯示2月25日你的財氣充沛，火星能量爆衝，顯示你的偏財運也會爆衝，建議下注前綁個紅線在下注的那隻手，就能增加中獎機率。
Top2：天蠍座
太陽與海王星移入偏財宮，顯示天蠍座財運驚人，下注能量很強，土星與木星入兄弟宮位，建議找兄弟姐妹來幫忙下注，說不定會有奇蹟出現。
Top1：水瓶座
水星結束在水瓶座逆行，並且恢復順行2月25日土星與木星加速進入命宮，顯示出水瓶座偏財運能有所噴發，套牢資金都能得到解套，想要下注可以冥想木星與土星混合的顏色為黃金色，就能得到數字靈感。
2月25日下注好運時辰：
下午3：00-7：00
好運投注站：
住家或公司東北方
好運生肖：
猴，豬，虎，馬
（星座說法僅供參考，不代表本網立場，請勿過度迷信。)
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