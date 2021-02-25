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送走水逆開始轉運！各生肖「要注意什麼事防厄運」快點筆記

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／科技紫微網
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【文‧科技紫微網

　

進入牛年，也送走了今年第一波「水逆」，各生肖將開啟新一輪的運勢篇章！想知道你在這個時間點需要注意哪些事情？科技紫微網現在就為大家一一列舉，希望能夠幫助各位早做準備，防止好運流失、慎防厄運破壞！

　

生肖鼠：防衝動行事

所行之事多能順遂安然，但從新春伊始到四月末期，運勢會有逐漸走低的趨勢。這段時期切勿貿然出擊，否則運勢將會增添些波折。

　

生肖牛：防健康問題

本命年值太歲，阻礙重重，做事情常會力不從心。加上生肖牛脾氣執拗，很容易跟自己過不去，易因過度傷神和疲勞引發身體不適，所以此年要著重身心養護。

　

生肖虎：防愛情陷阱

運勢跌宕起伏，尤其在感情方面更容易感受到喜憂的落差。感情一路磕磕絆絆，一不小心就容易掉進愛情的陷阱裡。保持一顆理智的心很重要。

　

生肖兔：防禁忌戀情

桃花數量會增多，但多是露水情緣，桃花品質不高，且有爛桃花混跡其中，可能愛上不該愛的人，單身者尤其要小心防範。

　

生肖龍：防小人唱衰

今年適逢刑太歲又逢破太歲，運勢動盪在所難免。在這荊棘叢生、陷阱暗布的年份裡，更容易遭遇小人唱衰，造成你的心理負擔。這個時候勿獨自苦悶，可尋求親友的幫助。

　

生肖蛇：防心浮氣躁

受到好運加持，生肖蛇此年感受到的阻力和壓力會少很多。但運勢有大開大合之相，心情也容易大起大落。只要保持平和，不過於心急和焦慮，穩定的心態會增強你的幸福感。

　

生肖馬：防人情變動

丑午相害，使生肖馬2021年的運勢有些不利，尤其是在人際方面。人脈力量被削弱，將體會到人情冷暖，甚至受人指指點點。強化心靈力量，勇敢面對，運勢將會出現逆轉。

　

生肖羊：防錢財損耗

沖太歲之年，生肖羊行運不順，多有阻礙，其中經濟方面的壓力會較大。為賺錢而賺錢，不一定會如自己所願，反而可能會遭遇金錢損失，不如做好本職工作，穩重求進。

　

生肖猴：防搖擺不定

雖然容易有好運降臨，但也有遇到難處的時候，此時越是搖擺不定，甚至出現退縮心態，就越容易錯失機會。不如多堅持一下，轉機自會到來。

　

生肖雞：防口舌之爭

生肖雞2021年容易感受到好運的照拂，事業心會被激發。然而你工作上的亮眼表現易引來他人眼紅，此時更需要注意言行，勿逞口舌之快，小心得罪小人而招來禍患。

　

生肖狗：防意外事件

刑太歲之年，生肖狗的運道波折，常會有事情多生枝節的情況發生；慌亂行事更容易讓事情朝著不好的方向發展。與其狀況發生後忙得焦頭爛額，不如謹慎行事，及早防備。

　

生肖豬：防懶惰行事

邁入機遇與挑戰並存的一年，生肖豬若努力上進，就容易有所作為，若懶惰行事，則會錯失良機。千萬不要做著不勞而獲的美夢，機會是靠爭取來的。

接下來該怎麼做，想必大家內心都有個底了，再回想年初時定下的目標，是不是又更清晰了一些呢？預祝大家在新的一年裡，都能有鴻運相伴！

　

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