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元宵一到好運圓滿！「4生肖」有吉神眷顧 你被點名了嗎？
【文‧科技紫微網】
鼠年已轉入牛年，年運交會，世界的格局也隨之悄悄改變。到了俗稱「小過年」的元宵節時，也就是春節的尾聲了，從牛年開始轉變的運勢，此時也更趨穩定。哪些生肖在元宵節能夠拔得頭籌，有如吉神眷顧呢？科技紫微網馬上為大家點名。
生肖猴
好事連連，錢包鼓鼓
延續春節愉快的氛圍，你整個人狀態極佳，不僅充滿了能量，心態也變得樂觀許多。好好放鬆之餘，還會收穫額外的好運。愛情將在歡樂的言語中傳遞，單身者要抓住這趨勢；有伴侶者的感情也會升溫。同時，意料之外的錢財進帳會讓你眉開眼笑。
生肖龍
目光焦點，情財兩得
有句話說：「是金子總會發光」，這情況在你身上尤其明顯。最近你總是成為親朋好友的目光焦點，愛情方面將遇到貴人相助，有機會透過朋友介紹結識好對象。驚喜還不止這一件喔！連財運也變得好起來，過去一直沒起色的投資項目，將會逐漸看到希望。
生肖蛇
魅力無限，時機到來
魅力指數直線上升，吸引對象的同時，自信心也顯著提升了。別小看這個變化，幸福感和驚喜也會因此降臨呢！桃花踏春而來，成功脫單的機率很高。過往低迷的事業撥雲見日，迎來新的轉機，可以說，現在就是你徹底翻身的時機點！
生肖兔
進財有望，滿地機會
眼光敏銳，進財機會頗多，就連跟親戚朋友聊個天都能找到新的商機。雖然疫情來襲，不能與親友常常碰面，但還是別忘了多聯絡喔！感情運也不錯，特別是有伴侶的你，能得到另一半無微不至的照顧。不過凡事過猶不及，要是得寸進尺，小心會出現感情裂痕。
恭喜被點名的四大生肖！元宵節除了吃元宵，更要把握好運行動，可以事半功倍。其他沒上榜的生肖也別灰心，風水輪流轉，下次就換你上榜囉！
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