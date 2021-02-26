12星座會追你多久？看看哪些星座最有耐心：射手隨緣、巨蟹一輩子

【文‧科技紫微網】

有人說，想要把意中人變成枕邊人，得靠堅持不懈的追求。只要你能日復一日地追求對方，再怎麼鐵石心腸也會被你打動，這是真的嗎？12星座如果想追一個人，能堅持多久呢？科技紫微網現在就來按照堅持時間的長短，讓你看看哪個星座的毅力最強！

牡羊座：一兩週

羊兒的愛非常需要回應。雖然他們在追求一個人的時候熱情滿滿，但如果對方一直沒有反應，他們很快就會冷下來。可能上個星期還在砲火猛烈的展開攻勢，這個星期就對你不聞不問了。

雙子座：一個月

雙子們在追人方面有著天賦異稟，一般人在他們手裡撐不了幾個回合，個把月的時間就會被俘獲芳心。不過，如果追求受拒，雙子並不會強求，想通之後就會轉頭離開。

獅子座：一個多月

獅子可是傲嬌之王，說是追人，其實等於是靠著示好，來暗示你主動追求他！如果暗示快兩個月了還沒回應？哼，是我放棄你，不是你拒絕我！

雙魚座：兩個月

有著天生玻璃心的魚兒，被拒絕幾次之後，就會變得自卑、抑鬱，陷入低落的情緒當中難以自拔，接下來很可能需要療傷好一段時間。

天秤座：四個月

天秤事事講求圓融和平，不允許自己死纏爛打。所以，如果一時追不到，他會堅持幾個月，如果這樣依然無緣？那就保持優雅地放手吧！

處女座：半年

謀定而後動是處女座的殺手鐧，所以成功率也比較高。但如果付出了大半年，結果還是「謝謝再連絡」，那他們就會果斷撤退。

天蠍座：一年

天蠍是很執著的一個星座，喜歡一個人會喜歡得比較久。但若付出再多，對方一直沒感覺、沒回應，天蠍哪怕再怎麼不甘心，在失望過後就會徹底放手。

水瓶座：兩年

水瓶的堅持分兩種情況。有些追求對象，他們可能轉頭就忘了，但如果是各方面都合他心意的對象，他們就能堅持很久。不過，如果超出了瓶子的承受範圍，那似乎也沒堅持的必要了。

摩羯座：三年

「我愛你，與你無關」這句話無疑是摩羯說的，他們即使被拒絕，也會選擇默默關注你、支持你。他在乎的不是能不能感動你，而是能感動自己就好，直到感情慢慢變淡為止。

金牛座：五年

金牛有個倔脾氣，追求一個人就不輕易言退，甚至即使遭到拒絕，還是會繼續嘗試。或許只有時間的力量才能淡化他們的感情，比方說被迫分隔兩地，他才不得不放棄。

射手座：隨緣

射手看似直來直往，卻仍然是個變動星座，在感情裡，他們太難捉摸了。遇到其他合適的對象，可能轉眼就把你忘了；暫時沒遇到更合適的，也能追你個好幾年，一切隨緣看心情！

巨蟹座：一輩子都有可能

你要問巨蟹心裡最深刻的是什麼，那一定是「得不到」與「已失去」。只要是他愛的人，追不上也沒關係，放在心裡就能回味一輩子。對他來說，沒有什麼放不放棄，心裡有對方就好。

大家覺得準不準呢？當然，每個人遇到的情況大不相同，有時需要耐心等待，也有時需要狠心斬斷。祝福每個人在追求幸福的路上，都能在對的時間遇上對的人！

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