3月生命靈數運勢分析：3號人與去年失敗徹底告別、5號人金錢收入可期待

引用八數作為三月的開端：

生命是充滿彈性的，比起承載過多與緊繃，更需要一點空隙，

你得讓出一點兒路，留給自己走。

★生命靈數1／塔羅運勢解析

整體運勢：仍是需要緊繃以對的三月，一號人生活中將有許多壓力，無力可改變的事件陸續發生，這些負面的事件都非突發，是長期以來累積未處理的餘韻一次爆發，在人際上有許多狀況發生的你，得更堅守自己的界線問題；

該說的、該拒絕的，一點也不能省略，無法自欺的，若你沒有選擇說出自己那些「其實覺得不妥、其實不想要」的，那麼被人用情緒勒索、綁架，也是剛好而已，在未改變做法的前提下，整個月就會是個過勞、且付出難以得到感謝跟回報的週期，訊息跟好惡，完整的表達跟傳遞，會是春天裡的最大保命符。

工作／學習狀況：在專業上會有許多雜事上身，主管業主反覆不定、朝令夕改的政策，今天說了，明天又不認帳的狀況層出不窮，如果你想安穩過關，那麼勢必得繃緊神經，做好所有該做的備份、文書記錄、細節確認，一項都不可少；

本週期也容易被派任很多本不屬於你的工作，其實在對方提出要求時，你一定就可以發現「這不太對勁」了，對方也可能用各種方式跟說詞來說服你，其中當然就包括了情緒或溫情式的勒索，若堅持要承接，那就得做好「後面會接二連三」或「一發不可收拾」「後面很麻煩」的心理準備。

無論是否在第一時間答應，後面都還是很難避免難堪、撕破臉的局面，就看你想把防線跟停損點設在哪一關了。

愛情：單身者在追求關係上的進度停滯，主因是來自於自身情緒的過度緊繃，自我要求高，在這些前提之下，你很可能也用同等的規格去要求他人，自然就會篩選掉更多的可能性，這些態度，會別人覺得你堅持己見又前後標準不一，但你卻很難自己察覺，這個就是本週期斬斷跟他人連結的最大殺手了，若是一號人想在這段時間跟人的互動再加分一些，那麼勢必得讓自己放輕鬆點，別太嚴肅，才不會嚇跑生活中可能想跟你再親近一點的人。

有伴侶者在關係中，也容易展現要求過多、難搞、難以親近的那一面，會讓對方覺得壓力很大，不太想、也不太敢跟你互動，似乎動輒就會得咎的相處，會讓感情生活的溫度大降，或許你真的有很多煩心的事，那麼比起繃緊一張臉、想要自己調整跟處理，不如把煩惱跟對方討論吧！

雖然不一定會從這些討論得到解答，但至少不會為關係帶來爭端，讓你的生活又多了一處需要救火的地方，不扣分，就是一種加分了。

訊息指引：Elm

還給他們吧！那些本不該你承擔的，

責任、重擔、生命中的罪與累、苦澀的種種，

該誰的，你很清楚吧？都該還回去了，然後還給自己喘息的空間與自由。

★生命靈數2／塔羅運勢解析

整體運勢：自我設限、告訴自己「我只能這樣」，受限於某些過往信念、對眼前事件所做出的錯誤判斷，將會為你三月的生活帶來許多阻礙；

失去主導權、失去第一時間做決定的機會，讓二號人不斷的在本週期中懷疑人生，一旦一開始沒有守好，就容易像推倒一塊骨牌一樣，讓生活的不順接連出現在眼前，所以在進入三月之前的前置準備、心態調整，便變得相當重要，得務實且明確的把自己隨時拉回當下，感到負面情緒時，先問問這是否是「當下的事」，或這跟過去的負面經驗，有何相同之處，能先問自己這些問題，就能相當程度的幫自己重新看待，嘴上說的「絕對不行」是真的嗎？

當你能每次都回到當下，而非困在過往恐懼當中，便能看見三月份的可為之處，而非想像中的山窮水盡。

工作／學習狀況：因為找不出事情的先後順序，所以讓自己經常處於靜止在原地的三月，就如第一段所言，你需要的只是「回到當下、客觀的看清事實」，這段時間會有許多需要二選一、快速決定的事，如果你稍有遲疑，那麼機會很可能就會從你手中瞬間跳到別人手裡去，你只剩乾瞪眼的份；

事實上，若你能遵循二號人敏感且特有的直覺，通常第一時間的選擇，都會比後續自以為「想得更深入」的深思熟慮可靠得多，不想失去更多，害怕冒險，自以為必須的考慮再三，都會是讓本月工作、學習無進展的主因。

二號人得抓準第一時間出手，才是穩當接住三月幸運的唯一方法。

愛情：單身者在追求新關係上，一樣是敗在想太多，等你想完，可能人就不見了、或是在等待、試探對方的過程中拖延，讓關係難以前進；

事實上潛在機會是有的，但很可能就被你這樣模糊的態度給稀釋掉了，若想在本週期抓到開啟新關係的機會，就不要還沒開始就預設一堆立場，大方自然一點的跟人互動，不試圖刻意規畫事件的走向，不控制、不強加意圖的相處氣氛，會是脫離單身的第一步。

有伴侶者在關係中容易溝通不良，對方很可能根本聽不懂你「覺得很清楚」的「明示暗示」，對於講話常常過度修飾、重視禮貌更強於清晰的二號人來說，是一大危機，在三月務必要換一換說話的邏輯跟順序，比起客氣、表面的和平，都先把情緒、真正想說的「不包裝、全然誠實的傳達」為優先，別自以為「我這樣說是為了我們好」，比起這些，還是坦然以對，對關係的和平才是加分之道，想阻斷誤會、誤傳的可能性，那就先從好好說話、把情緒表達清楚開始吧！

訊息指引：Gentian

全都經過你的同意，雙手才被允許了虛弱軟疲，

向來還有另外一邊，關於堅定的勇往直前，

我想它只是經常被選擇忽視，但從未缺席在生命中。

★生命靈數3／塔羅運勢解析

整體運勢：與去年度的失敗徹底告別，轉個圈，在三月春季起點的你，正站在過去跟未來的交界點，眼前可能還有許多舊有事物，陸續在你眼前崩塌，讓你感到悲傷、情緒難以控制，都屬正常，但這些看似失去的事物中隱涵了生命對你的祝福，在這個必須汰舊才得以換新的週期裡，三號人需要的是跟上改變，把那些過於失望的、過去明知不可為卻非常努力的人、事、物請出生活，先為後續的即將可能到來的美好事物，挪出空位。

當你願意進行這樣的大掃除，而非像過去一樣緊抓著、想維持一些明知已經難以回頭的習慣、事物，就能看到眼前還有更多可為之處，跟新的機會。

工作／學習狀況：在專業上也面臨選擇，過去習慣承擔的、那些讓你覺得負擔很重的事情，在三月裡，你很有機會發現自己「再也擔不起了」，這些擔不起，可能用以你一己之力無法力挽的狂瀾來呈現，也可能用你體力再也不能負荷、時間無法配合來讓你看見，總之一個氣氛，就是「再努力也救不起來了」，這些東西就是本週期要掃除、而你現在尚未放下的，三月的流運會徹底把這些收走，告訴你不要有不當的期待，該是新的一局了。

當三號人願意先一步讓自己看見，其實你還有別的可能、並改變做法，就可以承接到更大或更重要的業務、居於要職跟得權，都是三月可能為你帶來的最好發展。

愛情：單身者在追求新關係上，先會面臨的是履履受挫、失敗的局面，跟人的互動不順暢、告白失利、聯誼或聚會可能被忽略等，唯有這些受阻跟挫折的經驗，才有機會讓三號人回頭檢視自己「哪邊真的有點問題」，比起幫這些問題找到一個說法，你更有機會在其間看到自己可能因為太迂迴，隱藏了情緒、隱藏了很多想說的話，卻沒能順利騙過自己、騙過眼前的人的事實；

開啟關係的鑰匙在於真實，若你能調整策略，變得對自己跟他人都誠實，那麼就會在各種關係互動中較被重視跟看見，以此為起點開啟與他人的正面連結。

有伴侶者在關係中，一樣是失敗的經驗佔多數，在關係中經歷失望的你，將有機會回頭檢視自己，是否在關係的各處，都故做大方、因為太想當個寬大的人，所以很多時候做出犧牲自己的決定、或是迂迴的表達，讓自己內在負傷累累呢？

這段時間溝通上的受挫，情緒的低潮，不知道該怎麼跟對方說才「比較好」的心情，都在推你說出「其實我是如何如何」而非「原本我宣稱的如何如何」，說出自己真正在意的是什麼，你在關係中才有機會被看見、放鬆，然後跟對方擁有安穩的互動關係，就從不虛假開始吧！

訊息指引：Sweet Chestnut

那些舊的故事早就被講完了，陳腔濫調，假裝不知道，才能假裝不丟掉，

試圖告訴自己一切都好，其實一切沒那麼好，你也知道，

是時候翻下一章了，拖拖拉拉，對誰都不好。

★生命靈數4／塔羅運勢解析

整體運勢：在心境跟想像上，與現實總有段距離、帶著某個特定觀點、不願改變，是四號人在這段時間容易陷入的困境；

對於看似在去年底已經跨越過自我限制的族群來說，這是再一次的測試，試驗你是否真的在去年的受困中真的「升級、認清了」再也不會選擇走回頭路了，再一次的考試，雖然帶來一點限制，但都在你能應付、會寫的範圍內，不需要太過擔心，見招拆招即可，

而對本來就還困在泥淖中，或只微微跨出舒適圈、就自評已做了巨大翻轉的另一族群來說，則會迎來一連串的失敗經驗，別人的耳語評論、不再願意對你有耐性，都在提醒你，還有許多該面對的，總是要來的。

工作／學習狀況：在專業上容易因為一己之見，堅持某些明知不可為的方案，硬是排進行程表、即便已經看到風險，仍然硬著頭皮上，只能說三月若有失敗、計畫被延遲跟得不到回應、臨時被喊停，這些都不算是意外，只是回應你在先前的決定罷了；

比起自己想自己好，四號人更保險的是傾聽群體的意見，或將所有面向的考量都客觀納入參考，並且把自己的堅持，先挪到最後一位，才能避免判斷跟思考上的偏誤，帶來失敗、落空的局面，本週期的失敗跟落空，跟金錢收益較無直接關聯，而多是在個人名聲、專業度上的扣分，這些會比金錢的損失更加嚴重，請務必在詢問他人、討論意見時，真心接納，而非單是口頭的知道，因為從事情的結論，就能完全看出先前做了什麼決定，事實會擺在眼前，是完全無法自欺的。

愛情：單身者在尋找新對象上，似乎很難發展得順利，你認為的，跟別人看到的，可能完全是兩個不同的方向，很可能陷入自說自話、自以為的局面，誤判情勢，無論你有或沒有對象，都最好先把自己搞定，才有機會在關係進展上有所突破；

目前尚無特定對象者，多是對自己喜歡、設定類型上的誤解，譬如：明明就受不了強勢，卻執意認定「我已經夠強勢，當然得比我強才能跟我匹配」，這樣的理解錯誤，會讓你卡在原地。

有特定對象尚未交往、或目前已有固定伴侶者，則是得弄清楚，你揣測的對方心意，跟實際上對方真實所想的落差，看樣子是有點大呢！

想突破還是得回到人間，真的把別人的需求放在眼中，才有機會不搞砸了。

在關係中，也容易因為自以為的貼心，假設了太多未經對方證實的事，做出很多踩雷的行為，讓你在關係中被忽略、迎來失敗，想找到突破點，四號人不能只是假裝客觀，得真的把人家的話聽進去才行，隨自己心意的超譯，是完全行不通的。

訊息指引：Impatines

既定的「應該」超載，這世界的規則，腦子裡裝得太多，

多到你富貴，油膩，混濁，令人羨慕的走也走不動，

輕盈飛舞之前的動作，似乎沒有更重要的了，

關掉那些自我說服與合理化的喋喋不休。

★生命靈數5／塔羅運勢解析

整體運勢：懂得靈活應對的五號人，在本週期將迎來不錯的運勢，在財務上可以找到一些訣竅增加收益，就像是打開某扇封印很久的大門，在這段時間的金錢收入可以期待；

但前提是「靈活應對」，也就是要引進這些看似可能的收益，若你原本的收入不佳，那就得換換做法了，當你願意用另一種觀點切入，無論是看看消費者的需求、或是放下某些自己給自己設的限制，尤其是你「覺得就是應該這樣，別人跟你一提你就會生氣的」那種，這很可能是自己不必要的堅持，而這些憤怒則是你用來抵抗他人、拒絕改變的武器，客觀的看到這點，有助於你跟上改變、放下無謂堅持，便能跟著將本週期的好運迎進門。

我知道要改什麼，但我覺得自己做不到。

破除自我限制有方法，一步一步來，順利離你只有一步之遙。

工作／學習狀況：在專業上也有取得主導權、發聲、成為眾人意見領袖、或至少提出的意見被採納的好運，對於工作或正學習的方向要怎樣調整，看起來五號人在本週期有不少新的想法，通常它也正好能應用在眼前的問題解決上；

這一切看似是都搭得好好的、合理的整套劇情，卻不一定能發展順利，在「能提出建言」之前，先上場的是卡關、停滯、發展不順，這些限制，都是為了逼你說出該說的，五號人對於自己提出解決方案，在本週期有些選擇困難，就是不想改、就想再等等的心情，很可能就讓你的成功打折或延遲，但這些多慮在這段時間是不需要的，所以五號人務必得認出它們，若能在第一時間內排除，就可以迎來在專業上的順利、程度被認可的正面發展。

愛情：單身者若能採取主動，則本週期能夠遇到理想中的類型，並且跟這些特定對象，有更多的互動機會，這也代表，五號人對於自己喜歡的類型要往哪兒找，應該是有想法的，持續單身，很可能只是因為自己的行動力低落、一拖再拖、明知可為卻不為之的心情，如果你是認真想擺脫單身，那就跳出自己既定的行事風格，換條路，往你本來想像過一萬次，卻一直都沒去過的地方出發吧！

有伴侶者在關係中，則是需要應用更多觀察力，這段時間關係容易趨於冷淡，嚴重點，或許你也會懷疑伴侶是否有往外發展的可能性，這些表面或心中的疑慮浮現並非偶然，通常你也知道有某些未滿足對方、或關係中有缺漏、不夠真實的部份，本週期適合除錯、勘誤，去把想講但一直未講、想問卻一直暫時擱置的事，一一驗證，消除關係中不紮實的部份，就能藉由看似受阻的流運，為雙方感情注入新鮮的空氣。

訊息指引：Vine

生命的輕鬆，從不可能來自於各種控制或緊握不放手的執著，

那些堅稱「是如此」的什麼，

通常只是為了掩蓋事實上的缺乏或落空，不為別的。

★生命靈數6／塔羅運勢解析

整體運勢：易將自己困在某些特定信念中，讓你可能在生活中經常面臨被打臉、或是顏面無光、恨不得有個地洞鑽的窘迫時刻，如果你覺得生活中有許多不順，那只不過在告訴你，有些你習慣、但已經過時的信念不適用了，本週期的卡關，只是為了加速六號人從某些錯誤認知中醒來的過程，當你能夠靈活的跳轉觀點，或找人討論、釐清現況，你就更有機會快速察覺自己眼前決定的荒唐，並且停止不順遂的流運；

若你擁有較全觀、而非主觀的觀察，你會發現生命正用兩極的選擇題，在引導你前進，新舊做法與信念的拉扯，對於願意往新的做法挑戰的你而言，三月是順利、且可以感受到週圍親友最大善意、協助的週期，擺脫麻煩、感受溫情，才是三月你最該見到的風景。

工作／學習狀況：在專業上需要更多的團隊合作，但六號人卻很難向人求助，開口要求幫忙，這些堅持會讓你的工時爆增、情緒超載，在未與人有適切交流的前提下，收到的資訊有多有謬誤，讓你在判斷上錯失良機，可能對早該結束、已無可為的事項，用了過多的力氣，把時間花在無用的地方，當然就得不到相應的正面回應；

這些資訊都得靠人際往來流通，若六號人想避免上述困境，務必得保持人際網的順暢，需要時務必發出求救訊號，本週期若缺乏主動，那可能就會困在原地很久，如果你希望工作有突破，學習有進展，時時保持討論、回頭全盤自我檢視，是必不可少的日常練習。

愛情：單身者若能放下一些原本覺得「應該要」卻不知「為何要」、無法合理對自己交待的莫名矜持，則有機會迎來新的交友機會，在感情關係的追求上有所突破，身邊對你有善意的人不少，他們將用智識上的交流，可能就在研討專業的場合出現，或是跟你有些探討人生哲理、心理觀點的對談，這些都是你可以挖掘可能對象的方向，如果六號人期待結束單身，保持腦袋的靈活、心態的開放，多參加這類的活動，就能提高機率。

有伴侶者在關係中也有機會跟伴侶，談到更深入心理層面的話題，對於過往的心理陰影，自己深沉的恐懼，刻意偽裝的面貌，都是很適合一一拆下的，在這段時間被對方接受、傾聽的可能性也高於平日，深刻、不迂迴、更真實的表達，都會促進關係的深化；

全然坦誠雖不是件簡單的事，不過有機會多往這樣的方向前進，六號人在關係中就會收到權力跟義務之外的大禮，那個名為愛的玩意兒。

破除自我限制，解讀人生一路的經歷，我們就是為自己解鎖的那個人。

訊息指引：Beech

用「不斷打敗自己」來前往更好的地方？此路不通。

要比賽誰錯得少的賽局，從來不在前面的道途中，

如果想走到盡頭，那麼我想你千萬不能忘了這個。

★生命靈數7／塔羅運勢解析

整體運勢：心境上的混亂失序，這將是一個外在環境友善，但七號人卻很難融入、與接受他人善意的時期，或許有些事情的確存在陰暗面或疑慮，但多數身旁的人，都還是很願意公平的待你、跟你討論、給你支持的，人際面向的助力不少，卻很可能因為七號人心中生起的批判，一竿子打翻一船人，變成概不接受、一味的抗拒、全數排斥的狀況；

建議七號人在本週期陷入心情低潮時，不要獨自思辨或面對，比起獨處，你更需要透過與他人的對話、互動，來把你拉出某些對你無益的觀點，所以當你感到世界陰暗或不友善的時候，務必提醒自己，至少聯絡個可信的朋友吧！

這可以讓你擺脫當下假性的陰霾，重回陽光之下。

工作／學習狀況：在專業上得到認可、支持，也會被派任較重要、需要做決策跟領導眾人的工作內容，平均分配、在位置上做該做的事，是七號人在本週期首要面對的課題，被上述的混亂跟過往陰影影響的觀點，可能就會讓七號人在這一片的機會中，本該做出好的決策跟分配卻失誤；

最可能發生的，就是讓自己沒有按照原本該分配的任務執行，責任範圍的混淆會帶來工作、學習上的不順，所以務必「照原訂的計畫走」不要太多的臨機應變，當然也切忌去承擔別人的任務、撈過界，這都是這段時間的你不該犯，卻容易犯下的錯誤，只要能把這種「我必須幫別人多做點什麼」的莫名使命感丟掉，只管好份內的事，就可以將工作跟學習的進度拉回正軌，將意外狀況減到最低。

愛情：單身者如果想找到對象，本週期的機會相當高，但為免上述誤判的風險發生，務必得跟旁人多討論、驗證自己的觀察、想的方向是否正確，這都可以提高你找到正確對象的機率；

能遇到的場景多是學習、需要較深度交流、能發表自己意見的地方，所以往研討會、公事會議、或是有特定主題的聚會，都會讓你容易被看見。

除了多展現自己的所思所行就能提高機率之外，你善於照顧、體貼他人的性格特質，也會讓你在這些互動中被看見，可以多多把握囉！

有伴侶者對於伴侶的支持、務實的討論，在這段時間或許感到冰冷跟無趣，因為不會是你習慣的溫情或情緒感受式的互動方式，本週期伴侶對你的愛跟關心，展現在非常務實的層面中，他可能會給出對你工作、生活乃至於人生的有效建議，一個不小心，很容易就讓你誤會「對方在說我做得不夠好、挑剔我」；

建議若你覺得相處的氣氛不如你想像，有點像談公事、或感到被批評時，務必得跟伴侶做再次確認，就能很快發現對方真的是好意，跟你感受到的惡意，有滿大的落差。

訊息指引：Pine

從沒有誰該負罪，無須你、或誰，非得背起那包誰都不該承擔的負累，

行動有千百種，你得選一種，讓你能更自在的那種。

★生命靈數8／塔羅運勢解析

整體運勢：感性大於理性的本週期，容易讓八號人失了理智、做出衝動、情緒化的判斷，在財務跟人際關係上，的確較停滯不前的本週期，對八號人來說，生活也有不少麻煩事需要處理，正在收尾階段，更需要保持清醒跟超然，但看來你在這段時間，若想獨自奮戰是有點吃力的，此時別忘了廣招戰友、多詢問別人的意見，只要你願意開口、找人討論，都能很快就從困境中脫身；

三月份會困住你的，通常是自己想太多、又太想獨力解決問題所導致，所以只要能逆著這些不自覺的慣性行動，就能讓三月份是順利，且能運用眾人之力與智慧跨越的月份。

工作／學習狀況：在專業上將面臨許多關說、雜音，似乎每個人都能幫你出些意見，告訴你怎麼做，這會讓八號人感到前所未有的麻煩，一旦落入想兩全其美、讓大家都滿意的思考中，就會讓事情進度大延遲，「取得平衡」這個看似是好事、應該被擺在優先順位的做法，成了延誤進度的最大兇手；

八號人在本週期，不該把自己塞在協調者、而是領導者的位置，主動的去分配、宣達結果，大家照辦，才是最該拿出的態度，也會最讓工作能夠落實，產出實質的進度。

對於職位較基層者或應用至個人學習上，就是一步步的照既定計畫進行，不要自作主張的撈過界、自以為好心、或是聽取太多「看似為你好、實則是搞不清楚狀況、添麻煩」的建議，就可以讓進度恢復良好的秩序，阻絕三月可能的風險發生。

愛情：單身者在本月桃花旺盛，如果你能多露臉，出現在各式的交際、聚會中，被他人注意、引起興趣的機率，都將比平日更高，在機會面上是不缺的，但是得注意態度的調整，既然有興趣去了，那就得盡可能的「人到心也到」，別在現場就讓靈魂隨意脫離原地，對不上話題、有一搭沒一搭的應答，還是不行的，外在機會雖多，你也要願意主動抓住，才會讓可能的機會變成發生在生活中的真實故事，不單單只是看到機會而已。

有伴侶者在關係中會收到來自伴侶的許多建言，愛的濃度，就用碎唸的頻繁程度來表達，如果你能轉成這個思考方向，對於承受伴侶的深切關懷，可能就會有耐性許多吧！

對八號人的確是有點煩的這些關心，是伴侶的善意，但或許對方並不自覺已經太多或太煩，建議八號人即便要拒絕，也得帶點耐性，不然這些關心，就會變成雙方爭吵的導火線。

撇開沒耐性可能吵架的事，本週期的相處仍是愉快的，只是你得多花點時間聽對方把瑣碎的細節都說完了。

訊息指引：Oak

生命是充滿彈性的，比起承載過多與緊繃，更需要一點空隙，

你得讓出一點兒路，留給自己走。

★生命靈數9／塔羅運勢解析

整體運勢：不受控的三月，九號人務必要保持靈活，才能跟上好運的腳步哦！別擔心，不是什麼壞的不受控，對於一天到晚、一不小心就想解超難謎題，排除萬難的九號人來說，最擔心但也最擅長的除錯能力，在本週期是用不上的；與你想像的不同，農曆年前若有任何卡住的事項，可望在三月快速進展，就像是將進度一次補上一樣，把該掃的垃圾、該有的進度，一次給你補好補滿來，人生方向突然變得清晰，你對自己想要的清單列好了嗎？

如果沒問題，就靜待三月將它們一一帶來吧！

工作／學習狀況：在專業上，擺脫掉自我懷疑的心情，比起用很多力，你更該學會不要太用力，三月的成功一樣是在不經意中發生，雖然你還是會感覺到同儕、同業之間的競爭氣氛，不過別人有的，你無須羨慕也不必追，你也擁有別人追不上的特質，這個事實在本週期會更加顯於外，讓你看在眼裡、更了然於心，不是靠比較跟競爭你才贏，是你原本就不可被取代；

當九號人調整好這樣的頻率，就能接住較好的機會、豐厚的薪資報酬，權與錢都滿載，是必然的發展；

相反的，如果你屬於沒調整好的那另一部份，那你還是會得到這些生活中實質的成果，但在放鬆中享受，或是得到仍自我懷疑，那就是兩樣的心情了，你需要為自己做出更好的選擇，快快跟上腳步吧！

愛情：單身者可以期待三月被追求的好運，如果你心情有跟上的話，那就不會有種「矮額」的感覺了啦！事實上九號人也滿期待被蜜糖包圍，但善長處理危機大過迎接順利的你，對於這種「純然的好事」「甜滋滋的經典追求或邂逅」應該是充滿各種不自在，不小心就會自動跳過接住他人善意的你，如果想開展新戀情，那麼首先學著當個坦然、放鬆的人吧！

只要不往外推，就是往內拉了，請各位加油！

有伴侶者在關係上可望更近一步，得到更深的承諾、從交往走進下個階段、關係的確認、共同規劃人生（如買房、婚約等都在其列）是本週期最可能的發展，當然也是因為九號人之前的苦、自我修正，終於熬出一碗粥，若你之前都有做好好好表達與界線畫分的功課，那在本週期見到這些好事，也只是剛好而已，關係重新調整過方向，現在是往新一頁出發的時候了，此刻的你需要多點信任，而處處小心過度謹慎，是時候少一點了。

訊息指引：Centaury

更需要被照顧的是你呀！

比起照顧別人，顯然你忘記自己太久，久到幾乎都忘掉該怎麼回頭了，

但現在風又來了，回家安放自己、不再需要討好的時刻，到了。

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