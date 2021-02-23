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過年後「事業運飛上天的5大星座」：處女座受矚目 升官加級不是問題

聯合新聞網 / 安妞‧星座
圖／ingimage
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2021年的到來，大家都想在事業上更加突破，甚至是想站上頂峰。在過年後，新氣象能為哪些星座帶來絕佳的事業風采，或是有貴人相助？這就來看看好運的前五名究竟是誰？也請好好把握了！

第五名：雙魚座

雙魚座今年對事業很有自己的想法，事業上充滿野心和欲望，也期待自己能夠創造更多的價值。正好上半年好運到來，讓雙魚們能在事業上好好的發揮長才，而且表現不俗。同時財務收入方面，也能展現良好的理財能力和投資的興趣，會讓自己的財富事業都雙贏。

第四名：牡羊座

牡羊座本身就很有衝勁，加上今年在過年後會開始改變以往的作風，工作表現散發著光芒，也因此吸引不少貴人。不管是主管、同事、客戶，就連生活上的朋友，也都能對你們的工作有所幫助，若能再運用本身的想法，及好好表現該有的說服力，有機會連帶提升財運，讓收入增加。

第三名：摩羯座

在4月底前摩羯座的工作運勢相當亮眼，工作表現也很出色。除了本身工作能力提升，也願意投資自己，展現出比他人更專業的能力，而且散發著強烈的個人魅力，更有機會運用創意想法及流利的口條來創造財富，能使收入增長，今年也是讓身價上漲的好時機。

第二名：處女座

處女座不止過年後，其實今年一整年，都有相當不錯的事業運。本身會展現強大的事業心，也很有想法跟衝勁，若有需要被幫助，都會有貴人相挺，可突破事業上的困難。而且好運隨時跟在身邊，會讓工作表現更被矚目，升官加級也不是問題，若想提升自己在公司的地位的人，今年是個相當好的機會。

第一名：金牛座

過年後開始，金牛座的事業運，可說是旺到飛上天了！不單單只是「吉星高照」，還有許多貴人來幫忙你們的事業。不論是自行創業、當老闆的、主管階級、有自己事業的或是領薪水的，在這段期間皆可名利雙收，事業將會更成功，收入也有機會翻倍，只要肯努力，都會有好結果喔！

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

工作運 薪水 理財

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