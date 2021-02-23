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心理測驗／箭頭指向何處？ 了解自己潛藏的內心慾望

聯合新聞網 / 綜合報導
透過心理測驗，就可以知道一個人的內心，到底潛藏著什麼樣的願望。圖片來源／ingimage
透過心理測驗，就可以知道一個人的內心，到底潛藏著什麼樣的願望。圖片來源／ingimage

人的內心，多少總會藏有一些不能說出來的小秘密，包括暫時必須隱忍在心頭的願望。日本網站「michill」最近就發布一則心理測驗，可以看出一個人的心中，到底藏有什麼不能說的願望。

請問：圖中的這個箭頭，你認為它指向什麼呢？

圖中的這個箭頭，你認為它指向何處呢？圖擷取自michill
圖中的這個箭頭，你認為它指向何處呢？圖擷取自michill

A 逃生出口

B 熱門名店

C 公園

D 遊樂園

選擇A逃生出口的你，內心的願望是「想逃離危機狀況」。或許你目前正處在煩人的工作中，或者你身邊盡是糟糕的人，讓你的身心疲憊不堪。建議在事情更加惡化之前，適度地放鬆自我，療癒一下身心。而根據狀況，抓準時機一刀兩斷，從根本問題中解脫，或許也是必要的。

選擇B熱門名店的你，內心的願望是「想試試自我實力」。你是有著好奇心與挑戰精神的人，淺藏著強大的創造力和才能，然而到目前為止，你卻還沒能盡情發揮這些能力。不過繼續保持著踴躍嘗試的心態，或許總有一天，讓你綻放的日子就會到來。

選擇C公園的你，內心的願望是「想擴大人際關係」。公園是聚集了不分男女老幼的場所，就好像現在的你，如果想要更進一步，勢必得與更多人往來，增進和眾人的關係。不管是在社群網站上，還是藉由朋友介紹，與更多不同價值觀的人進行交流，刺激自我，一定能使自己更加成長。

選擇D遊樂園的你，內心的願望是「想離開凡間俗世」。遊樂園是一個能忘卻現實世界，有如夢幻般的場所。就像你的個性，是一個純真而細膩的人，對塵世的紛擾與爭鬥毫無興趣，想找一個能容納自我靈魂的地方。這個願望雖然困難，不過一直保持著，或許總有一天有機會實現。

心理測驗 日本

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