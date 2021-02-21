殺破狼周運勢／天秤資產無形蒸發 雙魚職場地位很討喜

白羊座：

整體運勢

工作運方面，滿月發生在工作宮位，先前有些無法順利交接，或是尚未收尾完成的事務，在本週正式結束，有些白羊座即將接任新的職務，或是開始執行新的案件。

人際關係方面，在人際關係宮位的水星結束退行，同時在人際關係宮位的木星脫離不良相位的影響，週遭的人事會有重大的變動，會與新的夥伴搭擋，生活有種煥然一新的感覺。

本週須注意的部分

感情運方面，金星進入心靈宮位，受到滿月能量影響，要與職場某個人道別了，心中有些不捨，但這份情感只能永遠藏在內心，你知道這份愛戀不適合發展，只能將他留在回憶之中。

金錢運方面，在金錢宮位的天王星與火星相位持續不良，有許多帳單拖到月底才發現忘了繳費，不但需要繳許多滯納金，還讓你的生活一度陷入停擺。某些白羊座則是遺失了錢包與貴重物品，要辦理許多掛失與申請作業。

金牛座：

整體運勢

工作運方面，水星在志業宮位結束退行狀態，在志業宮位的木星也脫離了不良相位的影響，雖然主管與上司對你很嚴厲，不過有許多障礙已經排除，職務運作開始上手。

人際關係方面，金星進入人際關係宮位，會收到一些小禮物，或是被請客，雖然獲得的東西不多，但暖暖的心意會讓你感到愉悅。某些金牛座轉換到新的環境，會覺得週遭的人比較友善。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在戀愛宮位，還在曖昧中的關係中會有情敵出現，使得戀情無疾而終。某些金牛座喜歡的對象對你所結交的朋友有些不滿意，甚至因此發生爭吵，當心有心人介入其中導致分手。

健康運方面，天王星與火星齊聚在命宮，相位不良，工作開始天天加班，無法獲得充分的休息，當心罹患急性疾病。內分泌也有失調的徵狀。最近依然要注意刀火燙傷見血光，容易發生意外傷害。

雙子座：

整體運勢

工作運方面，金星進入志業宮位，即將承接一項光鮮亮麗的任務或職務，工作內容輕鬆，還會獲得特殊的招待。某些雙子座則是感覺目前執行的事務都已經上手，在職場上獲得肯定。

感情運方面，在慾望宮位的冥王星相位良好，喜歡的對象為了把圍繞在你週遭的爛桃花清掉，在親密關係上會顯得比較高調，不惜在公開的場合熱吻，或在社群網站上放閃。

本週須注意的部分

家宅運方面，滿月發生在家宅宮位，某個家人情緒不佳，為了小事與你大吵一架，使你想離家出走。某些雙子座的租約到期，必須在短時間內找地方搬家，否則將無家可歸。

健康運方面，火星與天王星落在心靈宮位，相位不良，睡眠狀況一直不太好，常做惡夢，或是睡不著。某些雙子座最近情緒不佳，感覺自己需要心理諮商，讓不愉快獲得排解。

巨蟹座：

整體運勢

感情運方面，在感情宮位的冥王星相位良好，喜歡的人有強烈的佔有慾，那是因為你同樣也喜歡掌控對方，兩人的戀情猶如雙生火焰般的炙熱。單身的巨蟹座，會有單相思的對象，最近與對方有很多接觸的機會，但愛卻說不出口。

工作運方面，滿月發生在面試宮位，面試新工作、考公職人員的成績結果會在本週揭曉，雀屏中選的機率很高。在職場地位穩固的巨蟹座，有許多專案會在本週簽約，或是會有好消息傳來。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的火星與天王星受到慾望宮位的許多行星影響，與人之間的肢體接觸分寸要拿捏好，容易捲入性騷擾糾紛。單身的巨蟹座不要有約炮、發展一夜情的行為，當心被設計仙人跳。

金錢運方面，在財務宮位的水星結束退行狀態，但與土星一直受制於在人際關係宮位的天王星的影響，某筆被虧欠的金錢討不回來了，兩人的交情也變得尷尬。有投資的巨蟹座，投資標的雖然有回升的現象，但帳面上仍在虧損當中。

獅子座：

整體運勢

金錢運佳，金星進入財務宮位，受到滿月的影響，分期付款購物的帳單付清，財務狀況如釋重負。有投資習慣的獅子座，投資標的水漲船高，會在相對高點獲利了結。

感情運方面，在感情宮位的水星結束退行，同在感情宮位的木星也脫離不良相位的影響，與喜歡的人和好如初，雙方盡釋前嫌。某些獅子座和另一半有結婚的共識，目前正在計畫兩人的婚事。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的火星與天王星受到夥伴宮位的許多行星影響，與職場上的夥伴溝通不良，個性不合，常常要幫夥伴背黑鍋，或是收拾一堆殘局。某些獅子座則是職場突發狀況太多，沒有人可以分擔你的工作量。

健康運方面，金星、太陽、海王星齊聚疾厄宮位，注意心血管方面的毛病，同時當心著涼感冒，喉嚨發炎。太陽與金星受到滿月影響，腸胃不太舒服，當心吃壞肚子。睡眠狀況不佳，常常做惡夢或是很淺眠。

處女座：

整體運勢

工作運方面，在工作宮位的水星結束退行狀態，同在工作宮的木星又脫離不良相位的影響，工作狀態逐漸順手，執行順利。同時因為表現良好，待遇也會隨著你優異的表現而有所調整。

學業運方面，在學業宮位的天王星與進入夥伴宮位的金星有良好連結，原本快被當掉的科目，會找到救兵幫你惡補，成績順利通過。寒假作業靠著團隊合作，會呈現非常棒的成果。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在命宮，同時金星進入感情宮位，受到滿月影響，曖昧不明的關係在滿月期間塵埃落定，某些處女座會快刀斬亂麻，決定分手。但有些處女作則是接受對方的告白，正式進入交往狀態。

健康運方面，滿月發生在命宮，腸胃狀況不佳，當心吃壞肚子。水星、木星、土星齊聚健康宮位，工作有過勞的傾向，當心感染病毒，呼吸系統發炎。代謝狀況不佳，嚴重發福。慢性疾病的徵狀浮現，最好能去一趟健康檢查。

天秤座：

整體運勢

感情運方面，在戀愛宮位的水星結束退行狀態，同在戀愛宮位的木星也脫離不良相位的影響，會想選擇一個可以長期發展關係的人將情感狀態穩定下來，但由於水星與土星相位不良，千萬不要以肉體關係決定一段關係，遇到渣男（女）的機率較高。

工作運方面，金星進入工作宮位，受到滿月的能量影響，會在這段時間結束某個職務或任務，對於職場浮浮沉沉的情緒終於塵埃落定。某些天秤座會在此時辭職，尋求待遇較好的單位轉業。

本週須注意的部分

健康運方面，在疾厄宮位的天王星與火星相位不良，注意血光之災，容易發生意外傷害，懷有身孕的女性要特別當心流產或血崩的意外。危險的地區與行為不要涉入，人身安全要特別注意。

金錢運方面，在財務宮位的天王星與火星相位不良，會分期付款購買一項昂貴的物品，每個月的生活費用緊縮。有投資習慣的天秤座，投資標的嚴重虧損，資產無形蒸發，甚至必須斷尾求生，以免繼續失血。

天蠍座：

整體運勢

工作運方面，在面試宮位的冥王星相位良好，面試新工作可選擇體質較穩定的企業，很快就可以接到錄取通知。工作穩定的天蠍座，溝通運勢良好，有許多人會對你的分析或是下達的指令十分信任，許多事務執行順暢。

家宅運方面，在家宅宮位的水星結束退行狀態，同在家宅宮位的木星也脫離不良相位的影響，家庭一切的糾紛順利解決，生病的家人身體狀況恢復良好，一切都往好的方向發展。需要購屋或搬家的天蠍座，會順利談下滿意的物件。

本週須注意的部分

人際關係方面，滿月發生在人際關係宮位，與某個朋友有些不愉快，會暫時冷處理對方的情緒。某些天蠍座則嚴重到與某個人翻臉，將對方所有的聯絡管道都封鎖與刪除。

感情運方面，在感情宮位的天王星與火星相位不良，與喜歡的人還是在冷戰當中，卻很在意對方的動態，常常偷偷上他的社群網站查看動態，最近發現自己居然被對方封鎖了。

射手座：

整體運勢

工作運方面，滿月發生在志業宮位，某個任務或是職務在此時結束，終於可以卸下責任，輕鬆一陣子。某些射手座會在此時辭職或跳槽，到待遇比較好的單位工作。

旅遊運方面，水星在旅遊宮位結束退行，在旅遊宮位的木星亦脫離不良相位的影響，不論是自己計劃的行程，或是需要出差，會因為這次的旅程學習到許多新的事物，不單只是吃喝玩樂而已。

本週須注意的部分

感情運方面，進入家宅宮位的金星受到滿月的能量影響，會在家宅附近巧遇有好感的對象，這表示你與對方居住的區域十分接近，可以常常碰到面。但尷尬的是，對方似乎已經有穩定的交往對象了。

健康運方面，在健康宮位的天王星與火星相位不良，依然要注意刀火燙傷見血光的意外傷害，要特別注意交通安全。同時內分泌似乎有些失調，有些病徵已經浮現。

摩羯座：

整體運勢

金錢運方面，水星在金錢宮位結束退行，同時在金錢宮位的木星脫離不良相位的影響，收入逐漸穩定下來，許多花費止血，積蓄逐漸累積，這段時間會覺得生活穩定許多。

旅遊運方面，金星進入旅遊宮位，旅遊會選擇較為高級的食宿，並到嚮往已久的景點打卡，這段旅程會玩得十分盡興。某些摩羯座會在這段時間外派出差，差旅待遇十分優渥，使你差點忘記自己的任務。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的天王星與火星相位依然不佳，因為冷戰，很久沒與喜歡的人說話了，會試著丟些訊息試探對方，卻疑似被封鎖了。感情穩定的摩羯座，對方脾氣捉摸不定，使你每天戰戰兢兢地應對。

學業運方面，滿月發生在學業宮位，寒假時付出許多努力，補修岌岌可危的科目，本週交出的作業將是你升級的關鍵。某些摩羯座的寒假作業雖然完成了，但成績不太理想。

水瓶座：

整體運勢

工作運方面，水星在命宮結束退行，同在命宮的木星也脫離不良相位的影響，一掃各種事務進行不順的陰霾，許多資源準確到位，終於可以大展身手，表現專業能力。

金錢運方面，滿月發生在財務宮位，金星同時也進入金錢宮位，某個分期付款購買的昂貴物品終於付清，生活負擔輕鬆很多。有投資習慣的水瓶座，投資標的水漲船高，可在此時獲利了結。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在慾望宮位，在親密關係上會覺得另一半有些草率，心靈與肉體無法相融。對方甚至因為無法滿足你的需求，會想用金錢或昂貴的禮物打發你，使你感覺受到污辱。

家宅運方面，火星與天王星持續在家宅宮位行進，依然要注意家中電器、爐火的使用，家宅附近治安不太理想，要注意門戶。某些水瓶座會覺得某個家人脾氣古怪難相處，或是與鄰居有些糾紛。

雙魚座：

整體運勢

人際關係方面，金星進入命宮，同時在人際關係宮位的冥王星相位良好，雖然想低調的過生日，卻意外收到很多祝賀的禮物，同時會有很多好朋友想跟你聚聚。

工作運方面，金星、太陽、海王星齊聚命宮，在職場的地位十分討喜，除了承接非常光鮮亮麗的位置，工作內容也十分輕鬆，會是生活十分愜意的時期。某些雙魚座在這段時間會想休假，懶洋洋地過幾天放空的日子。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在感情宮位，被另一半十分情緒化的對待，讓你已經無法忍受，會想離開對方冷靜一陣子，甚至選擇直接分手。有曖昧對象的雙魚座，與對方的關係明朗化，若是戀人未滿，可能連朋友關係都無法維持。

溝通運方面，在溝通宮位的火星與天王星相位不良，常遇到不可理喻的客戶、陌生人，脾氣就算再好，也很容易被激怒。某些雙魚座會覺得週遭許多親近的人無法聽懂你表達的意思，覺得很挫折。

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