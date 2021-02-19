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小孟塔羅：2021年新春必看！選牌測你的「牛年發財秘技」

聯合新聞網 / 小孟
美聯社
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頭腦還依稀記得台灣早期，在公益彩券尚未發行之前，許多人會到廟宇和乩身，請神明指示六合彩數字。有人則是藉由夢境的內容，去推算隱藏在其中的號碼。你是否打牌時也曾穿過紅內褲呢？現在，請憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，牛年發財秘技為何？

請憑直覺選擇一張牌。
請憑直覺選擇一張牌。

塔羅牌圖作者：Tillie Walden(The Cosmic Slumber Tarot)




A：安定心神。(月亮牌正位)

牌面上的天空月亮在哭泣，狼與狗一起渡過小河。

A：安定心神。(月亮牌正位)
A：安定心神。(月亮牌正位)

這張牌表示你在做沒把握的事情時，比較容易感到不安與緊張。因此，你需要增加安定的力量，幫助穩健自己的能量場，才不會把自己嚇的魂都丟了。小孟老師在此提醒你，請在臥房或空間用雪松精油，點在擴香儀、擴香石上，或滴在隨身配戴的飾品，以鞏固你的接地財氣能量。

B：幸運加持。(錢幣四正位)

牌面上有一顆葉子枯萎的樹，男子兩手抱著四枚錢幣。

B：幸運加持。(錢幣四正位)
B：幸運加持。(錢幣四正位)

這張牌表示你懂得貨比三家不吃虧的道理，在買東西時會採用CP最高的方式。因此，你需要加強自身的幸運值，讓你能夠一直遇到好康的事。小孟老師在此提醒你，將牛的形狀存錢桶放在玄關處，每次回家時往裡面放一些零錢，就能幫助你將好運一點一滴累積起來。

C：呼請貴人。(聖杯六正位)

牌面上的男子手拿杯子，水浮到半空裡面有許多生物。

C：呼請貴人。(聖杯六正位)
C：呼請貴人。(聖杯六正位)

這張牌表示你過去所認識的人當中，早已暗藏能為你帶來幫助的人。因此，你要如同劉備三顧茅廬請諸葛亮般，將你的貴人從暗處召喚來到你的身邊。小孟老師在此提醒你，請在住家客廳的窗戶邊，放置含苞待放的十朵黄百合，請打開窗戶讓空氣通風，待花朵一一綻放召喚貴人。

D：補充元氣。(錢幣七正位)

牌面上的女子坐在大樹下，空中七枚錢幣排成S形狀。

D：補充元氣。(錢幣七正位)
D：補充元氣。(錢幣七正位)

這張牌表示你有很多好的想法，但缺點是想的太多做的太少。因此，守株待兔到最後可能一事無成，你欠缺的僅是孤注一擲的魄力。小孟老師在此提醒你，若覺得懶洋洋想振作起來，請在乾淨的藍色玻璃瓶裝飲用水，在午時放置在太陽底下曬半小時，全數飲用便能將元氣補充滿滿。

E：夢想拼貼。(節制牌正位)

牌面上的男子坐在石頭上，將左手杯的水倒向右腳杯。

E：夢想拼貼。(節制牌正位)
E：夢想拼貼。(節制牌正位)

這張牌表示你有時比較悲觀，會事先設想好事情最壞的情形。當事情發展同你預期便會放棄，但許多事需要多試幾次才會成功。小孟老師在此提醒你，從書報雜誌裡剪下你想要的圖片，全數拼貼到全開的白紙上，把這張紙貼在床頭或書桌上，每看一次都會強化實現的力量。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

小孟塔羅

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