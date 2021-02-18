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牛年取名要注意！命理師解析「宜忌字根」 這字首能衣食無缺
許多人相信名字會影響運勢，因此取名成為一大學問，對此，命理師艾菲爾在臉書粉專列出「生肖牛寶寶的取名宜忌用字」，並說明其中涵義，藉此提供給大家參考。
生肖牛喜用字根
1.字根為「艸、禾、米、豆」：牛的主食是五穀雜糧且愛吃草，以上字首代表未來豐衣足食，一輩子衣食無缺。
舉例：芬、芳、芊、秀、稕、秐、粟、粙、豆、豐。
2.字根為「宀、廣、門」：牛天生多勞碌，但如果用此部首來命名，象徵牛能棲息、安歇。
舉例：守、安、廣、廉、閵。
3.字根為「田」：牛天生愛大草原，除了有享用不盡的食物，也代表適得其所自在安心。
舉例：畔、雷、鈿、畹、畲、苗、蕾。
4.字根為「車」：代表在工作上受到肯定，有升官封爵之意。
舉例：轅、軫、載、䡗。
5.字根為「厶、雲」：其形狀如拱腳，象徵生肖牛堅忍的毅力及耐力。
舉例：宏、弘、雄、妘、紜、芸、雲。
生肖牛忌用字根
1.忌用字根為「王」：牛生肖排名第二，用王字有逾矩越權之意，容易招惹不必要的麻煩。
舉例：王、玉、主、冠、長、帝、君。
2.忌用字根為「心、忄、肉」：牛為草食性動物應避免用以上幾字，不然會影響健康。
舉例：心、芯、恩、惠、慧、怡、恬、恆、忻。
3.忌用字根為「彡丶巾丶衣丶採丶系丶示」：牛若披上彩衣，有淪為祭祀供品之意，一輩子運勢黯淡，工作場合可能要為人背黑鍋。
舉例：彤、彥、彬、彩、帆、希、帝、依、佑、袁、裕、裴、潔、絮、紫、祥、祺。
4.忌用字根為「羊、未」：由於牛和羊相衝，若以羊字做姓名，恐有生離死別降臨，不如意也常發生。
舉例：羚、善、群、義、羸、沫、抹、茉。
5.忌用字根為「馬」：由於牛和馬相刑，以馬為字根容易與人一言不合，口舌是非也跟著發生。
舉例：駿、駒、騫、騰、驊。
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