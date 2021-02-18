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3星座今起運勢超旺！ 這1位財氣亨通「天天數鈔票」

聯合新聞網 / 綜合報導
雖然春節連假結束，但「三星座」開工運勢超旺，其中一星座的民眾更是財氣亨通。 示意圖。聯合報系資料照
雖然春節連假結束，但「三星座」開工運勢超旺，其中一星座的民眾更是財氣亨通。 示意圖。聯合報系資料照

春節連假畫上句點，民眾也紛紛回歸職場，而搜狐號《老陳聊星座》也分享開工後的運勢，點出這「三種星座」的人從今（18）日起好運多多，其中一星座的民眾財運更是相當旺，提供給民眾參考！

摩羯座

摩羯座的朋友從今天開始，好運多多，人際關係也會越來越好，因為魔羯座懂得人情世故裡的秘密，擅長察言觀色，將在事業和生活裡都取得傲人的成就。

射手座

射手座的民眾從今天開始福星高照，會不斷努力，為自己爭取很多機會，不管身邊的環境如何變化，射手座的人的初心永遠不會改變，為了夢想，為了明天，永不妥協。

巨蟹座

巨蟹座的朋友從今開始，財運亨通，進帳越來越多，利潤越來越高，不過心態不會因為有錢而失衡，而會繼續努力拚搏，讓財富積土成山，天天數鈔票。

星座 財運 運勢

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超實用！給各命盤的開工收心守則

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