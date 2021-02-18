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今天是節氣「雨水」！3生肖遇水則發 雨水後福運滿溢

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
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【文‧科技紫微網

　

節氣「雨水」的到來，正是代表春天的來臨。如果說立春是春天的序曲，那麼雨水就是春天的第二樂章了！春雨綿綿，令人遙想起古詩裡「沾衣欲濕杏花雨，吹面不寒楊柳風」的美景與心境。在這個時間點，哪些生肖會有遇水則發、天降甘霖般的福運呢？就讓科技紫微網來為大家介紹。

　

＃春節尾聲

雨水後便該迎接元宵節的來臨了。這是春節最後一個盛大活動，因此又有「小過年」之稱。在這一天，家家戶戶吃元宵、提燈籠，熱鬧滾滾。還有放天燈、神明淨港、炸寒單等充滿在地特色的習俗，讓元宵節的夜空顯得喜氣洋洋。

　

＃枯木逢春

初春氣溫低，又下著綿綿細雨，常常讓人陷入憂鬱情緒。不過，此時正是農家耕種的好時機，早在大地甦醒之前，農民就已開始春耕，為了將來的收成打拼。想要歡喜收割，就得付諸實行，這可是放諸各行各業都通用的道理唷！

　

＃天降甘霖

一場春雨，帶來了春回大地的希望，也帶來了人們期待的好運。接下來的這三個生肖，在今年雨水節氣後，更是好運傍身！來看看有誰上榜？

　

生肖鼠：魅力大增

愛情帶來了好消息，單身者魅力大漲，最易邂逅情緣，擺脫單身的機率大大提升。有伴侶者，和另一半能夠溫馨相處、真誠付出，為生活增添許多美好的回憶。

　

生肖龍：感情升溫

勢不可擋的好運，為生肖龍帶來了許多高品質的桃花，提升了你與愛情結緣的機會。心中有愛，就大膽說出來吧！有伴侶者此時亦可多多表白心意，感情將大幅升溫。

　

生肖虎：衝破瓶頸

隨著雨水的到來，你的事業高峰也會在此時到來，若能把握得當，這一時期有望衝破事業瓶頸，獲得嘉獎。若有跳槽、創業、或開展副業計畫者，此時可有所行動。

　

值此雨水之際，想必不少行業已陸續開工，願大家在陽光雨露中，都能感受春到人間的暖意，心暖，福就滿！

　

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