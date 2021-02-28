每日星座運勢／射手感情勿踏兩條船 事業頗具創意
2021-02-28
牡羊座
悠閒自在的一天，有機會大飽口福。
整體運：★★★★★
很適合與戀人約會，不論是攜手漫步，還是到遊樂場玩刺激的遊戲，都能感受到彼此濃烈的愛。胃口特別好，在吃喝玩樂中結識新朋友。今天對求職者特別有利，有機會在休閒中遇到伯樂。
愛情運：★★★★☆
已婚者與另一半的交流順暢，易感受到對方的愛意；戀愛中的人可規劃未來的兩人生活。
事業運：★★★★★
可推行預期計劃，易有不錯的效果。多利用人際關係，可大大減輕你的壓力！
財運：★★★★☆
財氣順順，得財不費力。有閒錢的人不妨在今日投資，容易有意外的收穫喔！
貴人星座：天蠍座
幸運數字：3
吉時吉色：07:00-09:00白鋼銀
開運方位：正南方向
金牛座
錢財在外，多向外活動可拓展財源。
整體運：★★★☆☆
顯得慵懶，有好吃懶做的傾向，待在家裡易與另一半起衝突，家中難得安寧。出門走動走動，瞭解市場訊息，會讓你有意外收穫，有機會從一句不起眼的廣告詞中獲得商機。晚上有機會與好友聚會，獲得各種資訊。
愛情運：★★☆☆☆
對方的寬容與成熟，讓你感受到濃濃的愛意與溫存；單身者別急於戀愛，先從朋友做起吧。
事業運：★★★☆☆
平順的一天，表現自我才華者可換來讚賞與認同；虛榮浮華者則遭到排擠。
財運：★★★★☆
好口才帶來好財運，只要運用得當，進財就會相當順利。
貴人星座：雙子座
幸運數字：3
吉時吉色：21:00-23:00大理石灰
開運方位：西北方向
雙子座
運勢平順，有利展現才華。
整體運：★★★☆☆
今日可運用口才上的優勢，以及忍耐力充分表現自己，多半會獲得好評。頭腦靈活、反應敏捷，對新事物接受度強，適合承接新任務。而財運方面，必要的花費別吝嗇，支出一分可獲得三分。
愛情運：★★☆☆☆
容易得到伴侶的支持與照顧，讓你感到幸福；戀愛中的人別整日黏在一起，容易起衝突。
事業運：★★★★☆
運勢不錯，能夠充分發揮活力，若心中有計劃不妨著手去做，會有好結果喔！
財運：★★★☆☆
適合用最簡單不花腦筋的方式來理財，太複雜多變化的理財工具會造成無謂的焦慮。
貴人星座：天秤座
幸運數字：3
吉時吉色：21:00-23:00翡翠綠
開運方位：西南方向
巨蟹座
抱持著一定要超前進度的理念來行動，將帶來很大的幫助。
整體運：★★★★☆
單身者的戀愛運有種原地打轉的感覺，想要出擊卻又不願邁出第一步，找朋友聊聊可得到解決辦法；直覺敏銳，對股票市場的數據變化有種很強的感應，今天宜入股市；即便是與同事或朋友的閒聊也能得到不錯的建議。
愛情運：★★★☆☆
單身者有機會與意中人約會，不妨好好打扮一番，給對方留下好印象，輕鬆度過甜蜜時光！
事業運：★★★★☆
展現幽默風趣的一面，在人群中特別受人關注，有利拓展人脈，尋找合作夥伴。
財運：★★★★☆
小財不斷，讓你感到錢財的寬裕。
貴人星座：金牛座
幸運數字：8
吉時吉色：05:00-07:00芙蓉晶粉
開運方位：正南方向
獅子座
擁有幸福的負擔。
整體運：★★★☆☆
看著伴侶臉上洋溢著幸福，你會覺得為他付出再多也值得；今天的財運可沒來得及眷顧你，與親戚朋友聚會時可別上牌桌哦，不然有漏財的危險；有時間多陪陪父母，讓他們享享天倫之樂。
愛情運：★★★★☆
多與另一半分享你的心情，不管是快樂還是憂傷，和對方說說可增進彼此的感情喔。
事業運：★★★☆☆
合理安排時間是關鍵。很多事情擺在眼前，應分清事情的輕重緩急，有條理地進行！
財運：★★☆☆☆
千萬不可因求財心切，而沒有進行分析策劃就盲目投資，造成錢財損失。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：8
吉時吉色：17:00-18:00橄欖綠
開運方位：東北方向
處女座
運勢一般，多了幾分和氣，少了幾分刻板。
整體運：★★★☆☆
愛情上心思敏感度增加，獨處時易覺得寂寞無聊，情緒不定易受他人影響。財運一般，錢財上沒有什麼特別的進出。閒暇時可外出購物，多走走看看，認真比較就能發掘到價廉物美的實用商品。
愛情運：★★☆☆☆
對另一半表現得較為強勢，容易起衝突。別企圖控制對方或是主導一切，相互尊重才好喔！
事業運：★★★☆☆
較重視職場人際關係，並能如期完成份內工作，容易得到他人的欣賞。
財運：★★★☆☆
金錢的用法趨於保守，更為看重錢財的累積。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：1
吉時吉色：10:00-11:00蘋果綠
開運方位：東北方向
天秤座
嘗試也能有所收穫，切忌一昧守候。
整體運：★★★☆☆
愛情正值春天，找個好時機向心儀的對象傾訴自己的情感，成功指數極高哦！非常注意自己的消費習慣，且對家人亦有一定的要求，能從多方面節省開支。興趣減退，討厭被人束縛的感覺，覺得渾身不自在。
愛情運：★★★★☆
魅力百分百，有心儀對象的人可以找機會和對方說說話，拉近兩人的距離。
事業運：★★☆☆☆
顯得有些孤傲，易畫地自限，少了與人交流、互動的機會，會讓人有難以親近的感覺。
財運：★★★☆☆
失之東隅，收之桑榆，有失亦有得，雖然得到的不一定是金錢。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：8
吉時吉色：08:00-10:00珠貝白
開運方位：正北方向
天蠍座
在壓力中成長。
整體運：★★★☆☆
交易場所會讓你的運勢降低，想要有所行動者最好避過今天；學習者面臨對手競爭，雖有壓力卻也激發了鬥志，表現很是不俗；美食會成為照亮心情的點睛之筆，約上三五好友一起好好吃一頓吧。
愛情運：★★★☆☆
對另一半別太嚴苛，應懂得將心比心，多站在對方的角度思考，彼此的關係會更和諧。
事業運：★★★☆☆
忙碌的一天，恨不得長出三頭六臂來。事情雖多，但很充實，如此去想你就會更快樂。
財運：★★☆☆☆
易發生省小錢花大錢的狀況，買東西莫貪小便宜。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：6
吉時吉色：20:00-22:00冷泉藍
開運方位：正西方向
射手座
切忌含糊其辭，以免發生誤解。
整體運：★★★★☆
愛與被愛要做出果斷的選擇，單身女性不可腳踏兩條船，莫陷入情感誤區。購物運不錯，可以買到不少經濟又實惠的精美家居用品，會令你心情開懷，笑臉盈盈。今天也是出遊的好日子，沿途的美麗風景盡收眼底。
愛情運：★★★☆☆
在戀愛上不妨表現出一點點任性，偶爾撒撒嬌，會讓你更吸引對方，愛情運上升！
事業運：★★★★★
頗具創意，對新資訊特別敏感，多看一些專業最新資訊，能很快從中獲取靈感，創作出屬於自己的作品。
財運：★★★★☆
儲蓄的效果明顯，對於個人的錢財心裡有踏實的感覺。
貴人星座：射手座
幸運數字：6
吉時吉色：05:00-06:00琉璃銀
開運方位：正北方向
摩羯座
開心、團圓的一天。
整體運：★★★☆☆
戀愛中的男女如覺得時機成熟可把對方帶回家讓父母看看，這樣會使感情得到一定的鞏固；全家人聚在一起吃頓飯，有助於增強家人間的感情；餐飲業的工作人員會比較忙碌。
愛情運：★★★★☆
過於浪漫柔情，對於異性的誘惑是藕斷絲連般欲斷難斷。理性一點，別太感情用事了！
事業運：★★★☆☆
情緒較敏感，他人的一句玩笑話都可能讓你傷心大半天。別多想，開心一點才好。
財運：★★★☆☆
錢財會在你不經意時流失。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：3
吉時吉色：09:00-11:00蘋果綠
開運方位：西北方向
水瓶座
享樂的一天。
整體運：★★★★☆
今日你很有自信，散發出一種獨特的魅力，對異性特別有吸引力，單身者參加聚會可望獲得愛情；休閒娛樂方面的花費將占據你大部分的開支；從事服務行業的人要注意對待顧客的態度，不要把私人的情緒帶到工作中。
愛情運：★★★★★
異性緣旺旺日，大多是別人主動來接近你。
事業運：★★★☆☆
遇到困難，不可礙於顏面而不願尋求幫助，最後延緩了解決時機更糟糕唷！
財運：★★★☆☆
不利小額現金交易、快速買賣業。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：6
吉時吉色：21:00-22:00蘑菇灰
開運方位：正西方向
雙魚座
小心因感性多情帶來的困擾。
整體運：★★★☆☆
此日感情順遂，尤其午後更是魅力無法抵擋，但需謹防陷入多角戀情；個人財政狀況有些吃緊，昔日盲目投資的後果開始顯現；陶藝館是很不錯的休閒場地，泥土的芬芳足以驅趕你的疲憊。
愛情運：★★★★☆
愛情運佳，與朋友相處融洽，有機會透過好友認識到許多不同領域的新朋友喔！
事業運：★★★☆☆
是解決矛盾與衝突的好時機，先前與人發生的誤會或爭吵都可以化解。
財運：★★☆☆☆
沉迷於金錢遊戲者，賭運不佳。
貴人星座：金牛座
幸運數字：8
吉時吉色：23:00-24:00芙蓉晶粉
開運方位：西北方向
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