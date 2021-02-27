每日星座運勢／牡羊今日桃花朵朵開 理財欠缺理智

2021-02-27

牡羊座

為了愛，趕快出擊吧。

整體運：★★★★☆

雙人感情不斷昇華，不妨精心準備一下，營造一個美麗的驚喜給對方；錢財上今天不宜輕舉妄動，想想這段時間的得失，為自己制定一個新目標；純音樂會讓整個人都安靜下來，靜靜的想有時也是一種幸福。

愛情運：★★★★★

桃花朵朵開的一天，與異性朋友接觸的機會多多，在開心快樂中結下一段良緣。

事業運：★★★☆☆

總有忙不完的事，別只顧著往前衝，也給自己安排一些娛樂活動，放鬆身心。

財運：★★☆☆☆

在理財上欠缺理智，胡亂整頓，雜亂無章，易破財。

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：22:00-24:00可可棕

開運方位：正西方向

金牛座

與人交往能夠和睦相處。

整體運：★★★★☆

你將會表現得親切又得體，你能把握大眾的感受，從而迎合他們的心意。雖然在生活中會遇到小麻煩，但多能得到親友的幫助。邀三五個好友相聚，能夠緩解不少精神壓力。

愛情運：★★★★☆

有機會碰到成熟有魅力的對象，深深吸引了你的目光，讓你動了真情。

事業運：★★★☆☆

喜歡表達，有不錯的創見，但也容易在不自知的情況下得罪人，應留意一下措辭！

財運：★★★★☆

今日有福祿雙至之好氣運，只要積極運作，多能求名得名，求財得財。

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：12:00-13:00脆梅青

開運方位：西南方向

雙子座

有不少邀約，爽快地赴約能加強人際關係。

整體運：★★★☆☆

不論是同事還是異性的邀請都不要拒絕，良好互動可讓你累積不少人脈。年輕又顯活力的服飾，讓你更受歡迎，玩得既愉快盡興，又能結識不錯的新朋友。不過今天有點粗心大意，出門前要對家中的門窗、電器檢查一遍。

愛情運：★★★☆☆

忙著自己的事情而把另一半忘了，幸好對方理解你，沒因此放在心上，別忘了日後給對方補償哦。

事業運：★★★☆☆

多考慮周圍的人，自顧自的埋頭苦幹效果不一定好。多與同事合作，共同進步。

財運：★★☆☆☆

生意上容易出現意料之外的麻煩。例如：資金周轉困難、債主拖延、貨款出現問題等等。

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：04:00-06:00玉米黃

開運方位：正南方向

巨蟹座

看起來神清氣爽精神好，易有收穫。

整體運：★★★★★

女性朋友別把自己打扮得花俏，不但不能為愛情加分，還會讓自身的形象打折扣哦！只要穿上的服飾表達出獨有的個性與品味，異性關注你的目光自然不少。財運還可以，適當地控制購買慾望，能留住一大部分錢財。

愛情運：★★★★☆

單身者有許多機會與異性朋友談天玩樂，好好把握好桃花；戀愛中的人可考慮結婚事宜。

事業運：★★★★★

如果想尋找一位與你在事業上、在生活上有人生共鳴的朋友，今天要珍惜一切交流的機會。

財運：★★★★☆

今日充滿了消費的慾望，那就花點錢來滿足內心的消費慾望囉！比較幸運的是今日眼光不錯，容易選到物超所值的好東西。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：07:00-09:00翡翠綠

開運方位：正西方向

獅子座

小心禍從口出。

整體運：★★★☆☆

愛情運偏好，可以約心儀的對象吃飯，你們的戀情有機會得以發展；投資很有謀略，能把資金放在合適的位置，將產生不錯的收益；指出別人的不對之處時，若不注意方式方法，易與人家發生衝突。

愛情運：★★★☆☆

單身者偶爾會感到寂寞，但應用更有意義的事情來充實自己，分散你渴望戀愛的心情。

事業運：★☆☆☆☆

容易發生事與願違的情形，少說點話多做事，自可遠離是是非非。

財運：★★★★☆

在求財上，你認真的態度在今天會得到了很大的回報。

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：06:00-08:00白鋼銀

開運方位：東北方向

處女座

好運降臨。

整體運：★★★★★

財神對你特別眷顧，走路都有機會撿到便宜。愛情進展得順利，戀人之間懂得相互珍惜在一起的美好時光，平淡中更添溫情。今天是充實自我的好時機，對事物的理解力很強，學習起來也就神速。

愛情運：★★★★☆

有機會吸引到好桃花靠近，跟周遭的朋友接觸互動也頗為愉悅，容易結識新朋友。

事業運：★★★★☆

表現能力特別強，在交際上的大方舉止，易獲得他人的肯定，讓你收穫頗多。

財運：★★★★★

財運暢通無阻，眼光獨到，投資新興行業可獲利豐厚。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：08:00-10:00羽絨白

開運方位：西北方向

天秤座

有想法就要付出行動。

整體運：★★★★☆

桃花運不錯，單相思的人不能沉浸在自己虛構的世界，勇於表白才有機會感受到華麗的愛情，不要害怕失敗，幸運正在向你招手。財運順暢，購買樂透會有不錯的收穫。

愛情運：★★★★☆

戀愛中的人適合與戀人商討結婚事宜，對未來的生活做好長遠的打算；單身者小心爛桃花。

事業運：★★★★☆

優越感充斥的一天，發揮樂於助人和足智多謀的一面，不但自己事務完成得不錯，親友的疑問你也能幫助解答。

財運：★★★★☆

為賺錢而忙碌的一天，財運很不錯，可是必須辛苦耕耘，運用人脈才能獲得實質進財。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：20:00-22:00水晶紫

開運方位：正西方向

天蠍座

懂得如何發揮個人魅力。

整體運：★★★☆☆

此日狀態會不錯，顯得鬥志昂揚，能很好的調整心情，在公眾場合也懂得適度地表現自己；牌桌上，易因錢財輸贏之事而與牌友發生口舌之爭，還是不去為妙；今天也很適合決策，你的情緒會贏得身邊人的支持。

愛情運：★★☆☆☆

找不到方向、思緒混亂時，不妨問問另一半的意見，也許會獲得一些新的啟示。

事業運：★★★☆☆

會有新的任務要擔當，正是表現的時候，集中精力好好發揮。

財運：★★☆☆☆

容易受人引誘而引發貪念，要小心。

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：09:00-10:00和闐玉白

開運方位：正北方向

射手座

發揮自身的優點。

整體運：★★★☆☆

交友宜慎重，特別是異性朋友，否則很容易受其蒙騙而傷害到自己；今天有機會在他人面前炫耀你的理財知識，他人的讚許頗讓你得意；對於工作有些厭倦，不如讓自己好好放個假，享受假日的清閒。

愛情運：★★☆☆☆

多看到另一半的優點，別吝嗇誇獎對方，多用欣賞的眼光看待另一半，你會被愛包圍喔！

事業運：★★☆☆☆

喜好與厭惡相當分明，對喜歡的人熱絡得很，而對不喜歡的人不是反應冷淡就是冷嘲熱諷。

財運：★★★☆☆

財神在你身邊忽隱忽現，有很多賺錢的機會都是一閃而過。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：04:00-06:00墨玉綠

開運方位：正東方向

摩羯座

與老友偶遇的機率高，是敘舊的好日子。

整體運：★★★☆☆

沒事別一個人悶在家裡，出門走動走動可提升運氣。容易在商場中與久未謀面的老朋友相遇，有機會因朋友介紹而結識新的異性朋友。不過，如果朋友有不錯的發財計劃想與你合作，可別隨口答應，考慮周全才有勝算。

愛情運：★★★☆☆

你有許多戀愛的機會，但容易出現防衛心理和不信任的態度，無法很快全心投入。

事業運：★★★☆☆

適當給別人機會，也是給自己機會，把事情分攤點給他人，這樣會更輕鬆哦。

財運：★★★☆☆

投資上避免盲目主義傾向。

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：04:00-06:00芙蓉晶粉

開運方位：正南方向

水瓶座

被愛包圍。

整體運：★★★★☆

今天戀人顯得特別溫柔體貼，若能及時給予對方回報，將有機會享受到對方為你提供的更多服務；小的物品看似不起眼，但購買量多，開支也不少；積極配合老師的指導，學習狀況將能得到突破。

愛情運：★★★★★

愛情是很私密的事，要小心那些喜歡對你的愛情指手畫腳的異性朋友。

事業運：★★★★☆

情緒高昂，對什麼事情都表現積極、活躍，為身邊的人排憂解難，很受人歡迎。

財運：★★★☆☆

有免費的午餐，但小心日後要付出多出幾倍的代價。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-11:00大理石灰

開運方位：正東方向

雙魚座

異性助力強，處處受到照顧。

整體運：★★★☆☆

今天與異性相處愉快，特別容易受到異性長輩的照顧，多表現順從的一面，會更受寵愛。單身者有機會與興趣愛好奇特的異性結緣，談話投機，話題不斷。應酬頻繁，錢財難留住，不過，花些錢能交到好朋友，很值得。

愛情運：★★★★☆

戀愛中的人感情進展順利；單身者不妨打電話陪喜歡的人聊天，會讓你感到輕鬆愉快。

事業運：★★★☆☆

有機會接觸新事物，偶爾會讓你迸發出奇異的靈感，別讓好的創意溜走，好好把握才行。

財運：★★☆☆☆

變化快速的金錢遊戲不太適合，所以選擇股票時宜遠離投機色彩明顯的類股。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：15:00-16:00鈦晶金

開運方位：正西方向





