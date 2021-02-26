每日星座運勢／金牛工作上陷入瓶頸 立即請教前輩

2021-02-26

牡羊座

情緒波動較大，精神狀態不佳。

整體運：★★☆☆☆

今天很容易受到周圍環境的影響，對於他人的斷言不可盲目聽信，小心上當受騙。工作的事情先放一邊，腦袋常處於高度緊張的狀態會讓你疲憊不堪，好好休息會讓你有新的領悟。晚上有機會與戀人約會，應放輕鬆一些。

愛情運：★★★☆☆

已婚者感情平順，只要彼此多溝通，相互信任，感情生活就能過得愉快；單身者異性緣佳。

事業運：★★☆☆☆

表現得很沒自信，向上司、同事提出方案或建議時，會顯得很沒有自信，這樣會難讓人信服噢！

財運：★★☆☆☆

自我破壞形象恐會驅離財神。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：14:00-15:00脆梅青

開運方位：正北方向

金牛座

整體運勢欠佳。

整體運：★☆☆☆☆

約會前可以花時間精心打扮一番，但要注意約會時不可遲到哦；工作上陷入瓶頸，遇阻礙應立即向前輩請教，避免一個人無頭緒的處理，既浪費時間又浪費精力；財運方面，容易受情緒的影響而失去理智，從而做出錯誤的決定。

愛情運：★★☆☆☆

答應另一半的事情不易兌現，不宜輕言允諾；單身者與異性接觸多是逢場作戲。

事業運：★★☆☆☆

放鬆緊繃的神經，精神好了才能提升工作競爭力，才會有更大的進步。

財運：★☆☆☆☆

適合存錢的日子，有閒錢就拿去儲蓄為妙，金錢運作上適合只進不出。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：08:00-09:00脆梅青

開運方位：西北方向

雙子座

積極主動一些才有機會扭轉運勢。

整體運：★★☆☆☆

開銷很大，有些不必要買的東西就省省，以免會讓自己過得很狼狽。工作時常常會恍神，小心無法完成工作任務。晚上有機會與朋友、同學聯絡，單身者有機會結識有緣人。

愛情運：★★★☆☆

單身者異性緣較弱，想戀愛還得主動爭取；戀愛中的人易發生爭執，彼此都應少說兩句。

事業運：★★☆☆☆

壓力漸增，但對你來說也許是件好事，有壓力才有動力，相信你會有好的表現。

財運：★★☆☆☆

購物前做好預算，以免透支。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：22:00-24:00蕃茄紅

開運方位：西南方向

巨蟹座

莫問回報，拼命付出就對了。

整體運：★★★☆☆

渴望百分之百的愛情，因此不惜為愛付出一切，但不確定是否有理想的結局，因而會躊躇不安。正財運平平，偏財運略有不順，不要太貪心，小心因此破財。抽點時間出來，泡壺好茶，今天是增進朋友情誼的好時機。

愛情運：★★★☆☆

希望得到另一半的關愛，雖然內心充滿熱情，但你一臉的冷漠，讓對方不知所措。

事業運：★★★☆☆

意志不堅定，容易放棄自己的原則和想法，去迎合同事或上司的觀念，不利於人際關係和事業的長期發展。

財運：★★☆☆☆

金錢上會有點小困擾、小狀況，找人商量看看該怎麼處理，不要一意孤行。適合在今日把帳單繳清！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：06:00-07:00竹葉青

開運方位：正北方向

獅子座

EQ減低、智商升高的一天。

整體運：★★★☆☆

今天心態不好，容易與另一半發生摩擦，冷靜下心態，不要把矛盾越鬧越大。直覺敏銳，是不錯的投資時機，股票族有買賣的想法應大膽行動。而求職者運氣不錯，很容易找到合適的工作，注意把握。

愛情運：★☆☆☆☆

愛情運不穩定，不利秀恩愛；單身者可多結交新朋友，面對愛情則適合保持平常心，不可強求。

事業運：★★★★☆

撥雲見日，心境會豁然開朗，活力和衝勁能得到明顯提高，工作進度會超前進行。

財運：★★★★☆

金錢支出較頻繁，不過貴人助力強，資金不足可向親友求助喔！

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：19:00-21:00睡蓮紫

開運方位：正南方向

處女座

真情的流露很讓人心動。

整體運：★★★☆☆

今天的思念之情特別濃烈，和戀人分開時表現出的依依不捨，易讓對方更加愛你；朋友到你家做客的機率很大，難免要讓你有些破費，不過因此能換來好心情；很懂得處理與同事間的關係，相處會很融洽。

愛情運：★★★☆☆

已婚者希望獲得另一半的尊重，幸好對方特別能配合你，你也應多理解對方才好喔！

事業運：★★★☆☆

人際關係出現明朗轉變，人氣指數逐漸攀升。你的身邊將出現熱心、忠誠的朋友。

財運：★★☆☆☆

與金錢無緣的一天，把焦點放在更有意義的事情上，才會更有收穫唷！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：21:00-23:00橄欖綠

開運方位：正北方向

天秤座

情緒穩定，以樂觀的心態面對生活。

整體運：★★★★☆

單身者桃花旺盛，出門易邂逅美麗愛情，彼此欣賞，情愫漸生。財運上，穩紮穩打的投資作風，讓你的計劃進行得順順利利，波瀾不驚。工作上衝勁十足，突出的表現會讓老闆讚賞不已，但也會遭到同事的嫉妒。

愛情運：★★★★☆

找不到方向、思緒混亂時，不妨問問另一半的意見，易獲得一些新的啟發。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，能夠積極、主動地去執行預定之事，在穩定中緩慢發展。

財運：★★★☆☆

與人合夥投資應慎重，小心受騙上當！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：22:00-23:00冷泉藍

開運方位：正東方向

天蠍座

適合遠離人群。

整體運：★★☆☆☆

今天情緒波動大，公眾場所嘈雜的環境將會使你更衝動，無意說出來的話有可能對他人造成傷害，會使良好的人際關係大打折扣。何不開車去郊外兜兜風，四周的景色會有效安撫你激動的心情，也能靜心想想一些積鬱在心中的事情。

愛情運：★★☆☆☆

有伴侶的人約會的機會較少，不妨用電話、E-mail聯系，也極富浪漫情調！

事業運：★★★☆☆

看似風平浪靜，實則暗潮洶湧。凡事切忌急於求成，遇事須冷靜。

財運：★★★☆☆

理財、消費都潛伏衝動、善變、放手一搏的傾向。

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：22:00-24:00玉髓紅

開運方位：正南方向

射手座

今天你的情緒不太穩定，看事情容易偏離本質。

整體運：★★★☆☆

兩個人的相處距離過遠，產生隔閡，今天應多抽出時間來陪伴對方。財運上今天花銷較大，不過都屬於必要的開銷，不要太在意。工作上易與同事意見不合，影響工作情緒，要妥善處理。

愛情運：★★☆☆☆

今天面對感情特別容易情緒化，也易感傷，不利談情說愛，宜運動健身、自我調節。

事業運：★★★☆☆

有機會推行新的計劃，但在執行的過程中應反覆思考和審視，以免出錯而不得不延遲。

財運：★★★☆☆

暗財運偏弱，所以不適合盤算、計劃私下且額外的賺錢之舉。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：14:00-16:00青金石藍

開運方位：西北方向

摩羯座

異地謀生者有不錯的發展機會。

整體運：★★★★★

是個出行的好日子，對感情有很強的增運效果；不要將錢死死抓在手裡，可拿出部分做投資，今天有貴人相助；從事戶外工作者與人相處頗為愉快，不僅備受尊重，還能得到樂趣。

愛情運：★★★★☆

旺盛的愛情運，是個情話綿綿的大吉日。單身者不妨多參加團隊活動，可以提升愛情運唷！

事業運：★★★★☆

事業運不錯，雖然雜事很多，可是只要冷靜地思考，就能找出捷徑、提高辦事效率。

財運：★★★★☆

財運還不錯，可是卻有快速進出的跡象。想要周轉金錢、討債的人，快利用今天的吉運，只要勇於開口，多能心想事成！

貴人星座：天秤座

幸運數字：9

吉時吉色：12:00-13:00蕃茄紅

開運方位：東南方向

水瓶座

挑戰高難度易有進步。

整體運：★★★★☆

無暇顧及愛情，把更多的心思投入到工作中。越是困難的工作越能激起你的興趣，挑戰讓你獲得快樂與滿足，令身邊的人佩服不已。不過，財運不太妙，多留意金錢往來，最好別借錢給別人，小心遭人算計。

愛情運：★★★☆☆

外表上看似很灑脫，內心卻有一點寂寞、孤單的心境。

事業運：★★★★☆

事業運不錯，適合運用小技巧來達成工作目標，可是最好要聽命行事，一意孤行只會讓完成的部分被上司要求不斷的修修改改。

財運：★★★☆☆

出手大方、慷慨的一天，荷包有錢卻不容易留住，適合請客來經營人際關係。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：09:00-10:00蘋果綠

開運方位：東北方向

雙魚座

快樂要自己製造。

整體運：★★★★☆

有默契的情侶即使坐在沙發上聊白日夢也會感到溫馨浪漫，因為有對方在身邊相伴已是心滿意足；事業上先前的努力與付出，可望在今天得到回報；財運方面維持現狀，不會有太大的變化。

愛情運：★★★★☆

夫妻生活會出現一些小波動，但影響不大；單身者多參加聯誼活動，易有奇緣。

事業運：★★★★☆

工作上你會產生一種緊迫感，讓你能更積極主動地去工作。

財運：★★★☆☆

財運不錯，然而理財上宜藏不宜顯，切莫四處炫耀或嚼舌，以免自擋財路。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：15:00-17:00咖啡棕

開運方位：正北方向





