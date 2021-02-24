每日星座運勢／射手群策群力為上策 事業賦予重責
2021-02-24
牡羊座
處事過於感性，容易意氣用事。
整體運：★☆☆☆☆
今天心情躁動得厲害，與對方相處容易起摩擦，急起來會怒火上心，需隨時提醒自己保持頭腦冷靜。工作上比較混亂，無法理清頭緒，多與長輩交流，讓他們給些參考意見、幫助決斷，會給自己減少許多煩惱。
愛情運：★★☆☆☆
單身者較被動隨緣，有喜歡的對象應鼓起勇氣，大膽表達愛意才好，一昧等待恐錯過良緣。
事業運：★☆☆☆☆
事業運不佳，芝麻小事都會讓你不高興，小孩子脾氣特別多哦，要注意與上司長官的互動性，不要耍性子喔！
財運：★★☆☆☆
你要是老聽人家七嘴八舌，失敗的陰影便會在這刻潛伏。
貴人星座：雙子座
幸運數字：6
吉時吉色：22:00-23:00香吉士黃
開運方位：西北方向
金牛座
減壓是你今天最需要做的事情。
整體運：★★★☆☆
今天你的財運主要集中在上午時段，若有好的投資項目不要忘記跟進，會有收穫；為工作或公司的事情忙得暈頭轉向，幾乎犧牲了個人休息時間；壓力大的時候，喝些少量的酒緩解一下緊張的神經會是不錯的選擇。
愛情運：★★★☆☆
容易被感動，伴侶很平常的關心與問候，都讓你感動不已，對感情的進展很有利！
事業運：★★☆☆☆
職場上的挑戰和壓力並存，面對眼前複雜局勢，將顯得有些手足無措。
財運：★★★★☆
財運不錯，但大多都是正財收入，少投機才好。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：3
吉時吉色：15:00-16:00櫻桃紅
開運方位：西南方向
雙子座
積極行動總會有收穫的。
整體運：★★★★☆
給他準備一份精美的禮物吧，小小的驚喜也能讓感情升溫；今天求職者的運氣還不錯，多到人力銀行或職業介紹所去看看吧；財運頗好，業務工作者經由積極拓展能有機會獲得超出預計的收益。
愛情運：★★★☆☆
周圍有不少對你關注、好奇的對象出現，想要對你一探究竟，但談情說愛不易。
事業運：★★★★☆
很多事情都要你來處理，雖然有些手忙腳亂，但多能堅持並積極應對。
財運：★★★☆☆
財運平平的一天，對財富也不太關心；今日倒是很適合出門玩樂，花錢享受一番！
貴人星座：牡羊座
幸運數字：2
吉時吉色：07:00-09:00萊姆黃
開運方位：正北方向
巨蟹座
喜歡夸夸其談，欠缺行動力的一天。
整體運：★★★☆☆
做起事來有點拖泥帶水，想得到他人的認可還應加強行動力。將家中廢棄不需要的東西清理一下，打掃床底，是提升運勢的小秘訣。晚上約朋友小坐片刻，談談近期的生活狀況，會很開心。
愛情運：★★★☆☆
會遇到一些自己不喜歡的異性，對方的糾纏讓你困擾，應懂得拒絕。
事業運：★★☆☆☆
情緒顯得有些消沉，面對困難和挑戰容易氣餒。
財運：★★★☆☆
適合動腦想想如何可以賺到錢，但僅止於規劃階段，不適宜有太大的動作！
貴人星座：天秤座
幸運數字：1
吉時吉色：06:00-08:00乳酪白
開運方位：西北方向
獅子座
行動之日，宜好好抓住機會。
整體運：★★★★☆
今天桃花正紅，有中意的對象可果斷出擊，成就一段大好良緣的機率高。財運良好，會有大賺一筆的機會，易獲得合作夥伴的指點。求職運佳，想轉換跑道者可尋求出路。
愛情運：★★★★★
豐富、多元化的一天。單身者有機會趕很多場約會呢，戀愛中人也能開開心心的玩一天！
事業運：★★★★☆
事業運佳，適合在今日做點文書、運算之類的工作；有機會的話，可以翻翻書來增加靈感！
財運：★★★★☆
財運還不錯，可是卻有快速進出的跡象，想要周轉金錢、討債的人，快利用今天的吉運，只要勇於開口，多能心想事成！
貴人星座：天蠍座
幸運數字：2
吉時吉色：10:00-12:00珍珠白
開運方位：東南方向
處女座
開口表達你的需求。
整體運：★★★★★
今天是難得的談心機會，兩人可以針對感情和生活上出現的問題進行討論，藉此抒發心中的不快。工作上與其他部門溝通良好，案子進行順利。財運一般，很難發現值得投資的項目，進行儲蓄比較好。
愛情運：★★★★☆
桃花漫天飛舞，很容易遇到心動的對象，一見鍾情的可能性很大唷。
事業運：★★★★☆
今日事業運還不錯啦！可是，必須努力的付出，辛苦的耕耘，才更容易得到長官的賞識！
財運：★★★★☆
財運還不錯，有小額的暗財、偏財運！對股票族而言，是個幸運的一天，適合短線進出，見好就收。
貴人星座：處女座
幸運數字：6
吉時吉色：21:00-23:00玳瑁棕
開運方位：正北方向
天秤座
運勢較低，做事不太滿意。
整體運：★★☆☆☆
情緒比較暴躁，你的一些不理智行為恐怕會引發對方的不滿情緒，導致冷戰。財運方面差強人意，投資項目看來獲取盈利的可能性不是很大，不過倒不至於虧損。今天適宜去圖書館補充一下精神營養，順便平靜一下自己的情緒。
愛情運：★★☆☆☆
對另一半有一種難以言喻的無力感覺，若不加強溝通，彼此之間的關係會變得冷淡。
事業運：★★☆☆☆
情緒不佳，有人跟你說話你也會擺出一副不高興的模樣，稍有不順心就想發脾氣，小心與同事發生口角。
財運：★★★☆☆
想要留下辛苦的血汗錢，必須在理財上多下工夫。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：0
吉時吉色：09:00-11:00脆梅青
開運方位：東北方向
天蠍座
不驕不躁，心態平和最重要。
整體運：★★★☆☆
感情上太過追求完美，讓愛情運勢陷入低潮，將心思放在學習上，比胡思亂想有用得多；對從事業務工作的人來講，今天是踏踏實實穩守老客戶的一天；與人交往時表現過於自大，會讓人對你產生距離感。
愛情運：★★☆☆☆
外力干擾多多的一天，少跟人接觸，省得聽到莫名其妙的風涼話。
事業運：★★★☆☆
表現得十分活躍，很容易博得上級和同事的好感，但要注意在表現自己的同時還需把自己的本職工作做好。
財運：★★★★☆
正財運還不錯，但需要努力的開發才會看見成效。
貴人星座：射手座
幸運數字：0
吉時吉色：17:00-18:00碧空藍
開運方位：東南方向
射手座
群策群力才是上策。
整體運：★★★★☆
長輩的提攜讓工作中的你無往不利，延宕已久的計劃現在拿出來討論最合適不過了；目前沒有伴侶的人身邊會有不錯的對象出現，也許下一段戀情就從今天開始；家庭聚會具有消除煩悶的強大功能，記得多與家人交流互動。
愛情運：★★★☆☆
有利付出的日子，有伴侶者可為對方製造一些小浪漫、小驚喜；單身者助人為樂，可交好運。
事業運：★★★★★
事業運特優，有喜訊傳出，例如升遷，或是被賦予重責大任；總之，是容易受到重用的一天啦！
財運：★★★☆☆
金錢流動性較強，有左進右出的跡象，而且今日對錢特別愛計較，得失心重了點。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：3
吉時吉色：15:00-17:00葡萄紫
開運方位：正北方向
摩羯座
諸事不順，低調行事。
整體運：★★☆☆☆
事務繁忙，沒有什麼時間與情人聚在一起。理財稍欠缺規劃，花費不小，會有點捉襟見肘的感覺，多考慮錢財的使用，不要盲目消費。工作帶來的負荷過重，會讓你有點心緒不寧，要注意調整。
愛情運：★★★☆☆
單身者獲得愛情的運勢較弱，但可以多交異性朋友；戀愛中的人對戀人較挑剔。
事業運：★★☆☆☆
因工作常出小狀況，讓你覺得有小人作祟。其實只是你心裡在作怪罷了，調整好心態，專心工作吧！
財運：★★☆☆☆
錢財有點留不住，一出門就花錢，口袋雖然空了，但你好好享受了一番，也值得。
貴人星座：獅子座
幸運數字：9
吉時吉色：06:00-08:00蘭花紫
開運方位：西北方向
水瓶座
別為今後的發展路埋下隱患。
整體運：★★★☆☆
在投資上對風險的估計太小，會給實際運作帶來隱患，一旦出現問題收手都來不及；工作上容易與同事因意見不和而產生爭論，要及時控制好自己的情緒，不要把事情鬧大；伴侶的一個擁抱便能消除不少在事業上的不順心。
愛情運：★★★★☆
有機會認識朋友的朋友，一拍即合成為情侶的可能性極高，要把握機會喔！
事業運：★★☆☆☆
心情顯得浮躁，對例行性公事感到厭煩，行政工作者要特別注意端正工作態度。
財運：★★☆☆☆
基本上，今日對財富不關心，這樣也好，因為財運也不怎樣！心情不佳時不妨花錢享受買快樂。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：2
吉時吉色：22:00-23:00蜜瓜黃
開運方位：東北方向
雙魚座
容易因金錢煩惱的一天。
整體運：★★☆☆☆
不必擔憂暫時的周轉不靈，可以向親友求助來解決燃眉之急。工作進展還算順利，不過還是需要提高效率，若延誤進程會讓你難以應付。在家待著時，注意室內的通風透氣，對身體健康有利。
愛情運：★★☆☆☆
對另一半的愛要用言語和行動表達出來，你的誠意會令對方很感動喔！
事業運：★★★☆☆
偶爾聽取他人的意見，對你往後的工作才會有幫助。
財運：★★☆☆☆
頻頻轉變賺錢方式，略顯欠缺長期眼光。
貴人星座：獅子座
幸運數字：4
吉時吉色：13:00-14:00湖水綠
開運方位：東南方向
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