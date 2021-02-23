每日星座運勢／雙魚春風得意的感覺 不可太過張揚
2021-02-23
牡羊座
偶爾懷舊，也很甜蜜。
整體運：★★★★☆
愛情運很好，喜歡和戀人回憶過去的點點滴滴，久違的甜蜜能在今日重新體驗；將大部分心思都放在感情上，總想早點結束工作，小心反而會覺得時間過得更慢；礙於情面，請人吃飯或休閒娛樂的可能性大增，會有不小的開支。
愛情運：★★★★☆
單身者有機會因大膽表白而邂逅一段特別的戀情，曖昧關係因而明朗化。
事業運：★★★☆☆
事業運普通，適合在平穩中循序漸進，很適合做點歸納、整理的工作，例如：計劃表的制定等等。
財運：★★★☆☆
財務上有喜訊，要大膽、直接的談判金錢問題；只要敢開口，多會有正面答案。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：6
吉時吉色：21:00-23:00艷棗紅
開運方位：西南方向
金牛座
心情不佳，切勿消極頹廢。
整體運：★★☆☆☆
感情上過於敏感，伴侶易因為你的無端猜疑而感到厭煩，應學著信任對方；控制情緒，今天易與人發生口角；工作上有人扯你的後腿，注意多與合作夥伴或共事的人進行協商，及時排除這些潛在的危機。
愛情運：★★☆☆☆
單身者對愛情有所期待，但得到的回應不太理想；戀愛中的人給對方一些驚喜吧！
事業運：★★★☆☆
工作有些不分輕重，容易把精力放在職責範圍之外的事情上，而本職工作卻沒做好。
財運：★★☆☆☆
外出錢不可帶太多，小心有小人對你不軌，記得帶上零錢，以備不時之需。
貴人星座：獅子座
幸運數字：3
吉時吉色：13:00-14:00芙蓉晶粉
開運方位：西南方向
雙子座
思念猶如煎熬。
整體運：★★★☆☆
見不到戀人感覺特別思念，不妨打通電話給對方，把你的思念告訴他，你們的心將拉得更近；由於思念之情的環繞，讓你無心工作，需要調節一下心情；財運不錯，對他人施予幫助，獲得物質回報的機率很高。
愛情運：★★★☆☆
能看到對方身上的優點，並投以欣賞的目光，令對方很高興，你也會很有滿足感。
事業運：★☆☆☆☆
會有突如其來的任務，且充滿變數，需要靜心處理，切勿操之過急。
財運：★★★★☆
財運不錯，投資上有小筆進帳。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：5
吉時吉色：05:00-07:00白鋼銀
開運方位：正西方向
巨蟹座
誠意滿滿的一天，醞釀已久的計劃可付諸行動。
整體運：★★★★☆
再忙碌也不能放棄與朋友的聚會，新的緣份可能就藏在聚會之中。容易得到長輩的幫助，會因貴人指點而發現生財之道。活躍的一面突顯，對身邊的事物興趣濃厚，能夠輕鬆完成工作。
愛情運：★★★☆☆
腦袋空空的一天，他怎說都好。沒事就去睡覺，睡得飽飽心情更好。
事業運：★★★☆☆
事業運普通，不妨把座位重新佈置一番，增添一點浪漫的氣息，只要保持心情的愉悅，工作上就能平平順順。
財運：★★★★☆
有彰顯才華的機會，不但有利求名，還有機會帶來財富，是個名利雙收的一天！
貴人星座：摩羯座
幸運數字：6
吉時吉色：05:00-07:00夕陽橙
開運方位：正東方向
獅子座
感情困惑重重。
整體運：★★☆☆☆
對方若即若離的表現，讓你有些無所適從，感情也需要有策略，調整追求的方式就會有所收獲。投資有點分不清方向感，今天的直覺不樂觀，匆忙做出決策會帶來損失哦！打打羽毛球當成休閒解壓，鍛鍊身體的同時又放鬆身心。
愛情運：★★☆☆☆
容易把工作、感情混淆，應有所取捨才好，做出合理安排，別賠了夫人又折兵喔！
事業運：★★★☆☆
很想把所有的事情拋到腦後，但一些繁雜瑣事不得不處理，得加強耐心才好。
財運：★★☆☆☆
勿留連風月場所，記住「色」字頭上一把刀，否則遇上仙人跳就不妙囉！
貴人星座：天蠍座
幸運數字：3
吉時吉色：08:00-09:00珍珠白
開運方位：正南方向
處女座
適應能力顯得尤為重要。
整體運：★★★☆☆
因愛情滋潤而顯得神清氣爽，再與對方多做溝通，有助於感情進一步的昇華。理財缺乏策略，得到與支出只能維持平衡，而無任何額外收益。事業平順期，相對來說比較穩定，突破則需等待時機。
愛情運：★★★★☆
單身者有許多戀愛的機會，激情燃燒，可以好好享受愛情的喜悅與甜蜜！
事業運：★★★☆☆
對於目前的工作有些不滿，工作起來也就沒有那麼專心，偶爾還會犯些小錯。若多用點心，也可在目前的崗位上有所突破。
財運：★★☆☆☆
散財日，扮演散財童子的日子。趁著今日主動請客吧，對人際關係會有正面幫助。
貴人星座：射手座
幸運數字：0
吉時吉色：22:00-24:00大理石灰
開運方位：正東方向
天秤座
小心樂極生悲。
整體運：★★★☆☆
處於磨合期的情侶，今天相處得很融洽，家人的介入會更讓兩人的感情迅速發展。花錢慾望強烈，幸而有人提醒，否則會造成財政赤字。外出洽談生意的人，事業運良好，會有意外收穫哦！
愛情運：★★★★☆
單身者有機會在朋友聚會中結識新朋友，可望發展一段新戀情。
事業運：★★★☆☆
頗適合擴充業務。特別是從事銷售或客服的人員，多加強與客戶間的聯繫，有助於業務的發展。
財運：★★☆☆☆
今日付出恐由多變少，容易感慨薪水太少，得失心頗重。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：0
吉時吉色：19:00-21:00鉑金灰
開運方位：正東方向
天蠍座
無奈與追求共存，思想在爭論。
整體運：★★★☆☆
雖然不乏機緣，卻有種無奈的感覺，想見的人見不到，不想見的人卻總是在身邊徘徊。財運佳，想得到的東西在今天顯得唾手可得，讓你頗感意外。身體是革命的本錢，即便失去幾次機遇，也不見得會影響你的事業，反倒是不注意休息會使你失去健康喔！
愛情運：★★★☆☆
愛情運平順，適合約會談心，還可以與另一半安排一次甜蜜旅行，讓愛情升溫。
事業運：★★★☆☆
對待工作有得過且過的傾向，小心工作停滯不前而影響績效。
財運：★★★★☆
運勢頗佳，你所做的投資，都容易獲得不錯的利潤回報。不過，別貪圖小便宜唷！
貴人星座：天秤座
幸運數字：3
吉時吉色：09:00-11:00鈦晶金
開運方位：東北方向
射手座
遇事別太快下論斷，易出錯。
整體運：★★☆☆☆
今天運氣較弱，不宜做重大決策。工作上多聽他人的意見，獨斷獨行會讓你處處碰壁。已婚者在與另一半約會時，要吃什麼、去哪裡約會等，別自作主張；單身者別太相信異性的甜言蜜語，小心愛情來得快，去得也快。
愛情運：★★☆☆☆
情侶間的溝通出現小裂痕，不過，只要保持理性的態度溝通，就不會有太大問題。
事業運：★☆☆☆☆
默默無聞，過於謙虛會讓你錯過良好的工作機會，不可忽視必要的個人表現。
財運：★★☆☆☆
注意莫過度擴張信用，使用信用卡或貸款時要謹慎小心。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：3
吉時吉色：09:00-11:00遠洋藍
開運方位：西北方向
摩羯座
運勢不錯，坦率直接即可。
整體運：★★★★☆
今天的桃花運不錯，單身者有機會與心儀的對象單獨相處，直截了當的表露心聲會有意想不到的好效果。工作上表現出色，狀態良好，能輕鬆應對各種事務，交出令人滿意的成績單。
愛情運：★★★★☆
單身者有機會收到意外的禮物，讓你內心澎湃，陶醉不已，充滿了對愛的渴望。
事業運：★★★★☆
運勢佳，頭腦靈活，工作上適合挑戰高難度的任務，會讓你感到充實，很有成就感。
財運：★★★☆☆
財運平順，適合犒賞自己的一天，花點錢去享受、享受吧！
貴人星座：水瓶座
幸運數字：8
吉時吉色：09:00-11:00香檳金
開運方位：正西方向
水瓶座
與人合作易產生意見分歧。
整體運：★☆☆☆☆
對待問題時與合作者易出現不同的觀點，即使這樣也應彼此先放下執念，相互討論，找到最佳的方法或說服對方的理由。若有朋友在經濟上向你求助，可要量力而為，不可打腫臉充胖子，不然自己也陷入財政危機可就有點頭痛了。
愛情運：★☆☆☆☆
容易跟伴侶發生爭執，若能多包容、先認錯，會更快和解；如果互不相讓，則是互相傷害。
事業運：★☆☆☆☆
事業運不佳，持續力不夠好，而且情緒波動比較大，特別不適合經手金錢相關的事務。
財運：★★☆☆☆
擅用智慧學識賺錢，宜防聰明反被聰明誤。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：9
吉時吉色：19:00-20:00石榴紅
開運方位：正西方向
雙魚座
春風得意的感覺，不可太過張揚。
整體運：★★★★★
所謂的「樹大招風」不無道理，工作上雖然有可喜的成績，但是謙虛、謹慎一點總沒錯。對理財有獨到的眼光，頗能抓住機會進行投資，進而有所收穫！查閱一些有關聯的科技資訊，對判斷投資的方向能起決定性的作用。
愛情運：★★★★☆
多用智慧、體貼來關心他，扮演體貼的關懷者、順從者和傾聽者，他會感動不已喔！想談戀愛的人，可以請朋友牽牽紅線。
事業運：★★★★☆
小心處理好和相關部門及同行的關係，要是有人暗中使壞，你的業績就會大打折扣！
財運：★★★★☆
購買較昂貴的物品，比如：高價電腦、汽車等，易買到物美價廉、品質優良的商品。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：6
吉時吉色：11:00-12:00苔蘚綠
開運方位：東北方向
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言