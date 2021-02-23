每日星座運勢／雙魚春風得意的感覺 不可太過張揚

2021-02-23

牡羊座

偶爾懷舊，也很甜蜜。

整體運：★★★★☆

愛情運很好，喜歡和戀人回憶過去的點點滴滴，久違的甜蜜能在今日重新體驗；將大部分心思都放在感情上，總想早點結束工作，小心反而會覺得時間過得更慢；礙於情面，請人吃飯或休閒娛樂的可能性大增，會有不小的開支。

愛情運：★★★★☆

單身者有機會因大膽表白而邂逅一段特別的戀情，曖昧關係因而明朗化。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，適合在平穩中循序漸進，很適合做點歸納、整理的工作，例如：計劃表的制定等等。

財運：★★★☆☆

財務上有喜訊，要大膽、直接的談判金錢問題；只要敢開口，多會有正面答案。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：21:00-23:00艷棗紅

開運方位：西南方向

金牛座

心情不佳，切勿消極頹廢。

整體運：★★☆☆☆

感情上過於敏感，伴侶易因為你的無端猜疑而感到厭煩，應學著信任對方；控制情緒，今天易與人發生口角；工作上有人扯你的後腿，注意多與合作夥伴或共事的人進行協商，及時排除這些潛在的危機。

愛情運：★★☆☆☆

單身者對愛情有所期待，但得到的回應不太理想；戀愛中的人給對方一些驚喜吧！

事業運：★★★☆☆

工作有些不分輕重，容易把精力放在職責範圍之外的事情上，而本職工作卻沒做好。

財運：★★☆☆☆

外出錢不可帶太多，小心有小人對你不軌，記得帶上零錢，以備不時之需。

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：13:00-14:00芙蓉晶粉

開運方位：西南方向

雙子座

思念猶如煎熬。

整體運：★★★☆☆

見不到戀人感覺特別思念，不妨打通電話給對方，把你的思念告訴他，你們的心將拉得更近；由於思念之情的環繞，讓你無心工作，需要調節一下心情；財運不錯，對他人施予幫助，獲得物質回報的機率很高。

愛情運：★★★☆☆

能看到對方身上的優點，並投以欣賞的目光，令對方很高興，你也會很有滿足感。

事業運：★☆☆☆☆

會有突如其來的任務，且充滿變數，需要靜心處理，切勿操之過急。

財運：★★★★☆

財運不錯，投資上有小筆進帳。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：05:00-07:00白鋼銀

開運方位：正西方向

巨蟹座

誠意滿滿的一天，醞釀已久的計劃可付諸行動。

整體運：★★★★☆

再忙碌也不能放棄與朋友的聚會，新的緣份可能就藏在聚會之中。容易得到長輩的幫助，會因貴人指點而發現生財之道。活躍的一面突顯，對身邊的事物興趣濃厚，能夠輕鬆完成工作。

愛情運：★★★☆☆

腦袋空空的一天，他怎說都好。沒事就去睡覺，睡得飽飽心情更好。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，不妨把座位重新佈置一番，增添一點浪漫的氣息，只要保持心情的愉悅，工作上就能平平順順。

財運：★★★★☆

有彰顯才華的機會，不但有利求名，還有機會帶來財富，是個名利雙收的一天！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：05:00-07:00夕陽橙

開運方位：正東方向

獅子座

感情困惑重重。

整體運：★★☆☆☆

對方若即若離的表現，讓你有些無所適從，感情也需要有策略，調整追求的方式就會有所收獲。投資有點分不清方向感，今天的直覺不樂觀，匆忙做出決策會帶來損失哦！打打羽毛球當成休閒解壓，鍛鍊身體的同時又放鬆身心。

愛情運：★★☆☆☆

容易把工作、感情混淆，應有所取捨才好，做出合理安排，別賠了夫人又折兵喔！

事業運：★★★☆☆

很想把所有的事情拋到腦後，但一些繁雜瑣事不得不處理，得加強耐心才好。

財運：★★☆☆☆

勿留連風月場所，記住「色」字頭上一把刀，否則遇上仙人跳就不妙囉！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：08:00-09:00珍珠白

開運方位：正南方向

處女座

適應能力顯得尤為重要。

整體運：★★★☆☆

因愛情滋潤而顯得神清氣爽，再與對方多做溝通，有助於感情進一步的昇華。理財缺乏策略，得到與支出只能維持平衡，而無任何額外收益。事業平順期，相對來說比較穩定，突破則需等待時機。

愛情運：★★★★☆

單身者有許多戀愛的機會，激情燃燒，可以好好享受愛情的喜悅與甜蜜！

事業運：★★★☆☆

對於目前的工作有些不滿，工作起來也就沒有那麼專心，偶爾還會犯些小錯。若多用點心，也可在目前的崗位上有所突破。

財運：★★☆☆☆

散財日，扮演散財童子的日子。趁著今日主動請客吧，對人際關係會有正面幫助。

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：22:00-24:00大理石灰

開運方位：正東方向

天秤座

小心樂極生悲。

整體運：★★★☆☆

處於磨合期的情侶，今天相處得很融洽，家人的介入會更讓兩人的感情迅速發展。花錢慾望強烈，幸而有人提醒，否則會造成財政赤字。外出洽談生意的人，事業運良好，會有意外收穫哦！

愛情運：★★★★☆

單身者有機會在朋友聚會中結識新朋友，可望發展一段新戀情。

事業運：★★★☆☆

頗適合擴充業務。特別是從事銷售或客服的人員，多加強與客戶間的聯繫，有助於業務的發展。

財運：★★☆☆☆

今日付出恐由多變少，容易感慨薪水太少，得失心頗重。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：19:00-21:00鉑金灰

開運方位：正東方向

天蠍座

無奈與追求共存，思想在爭論。

整體運：★★★☆☆

雖然不乏機緣，卻有種無奈的感覺，想見的人見不到，不想見的人卻總是在身邊徘徊。財運佳，想得到的東西在今天顯得唾手可得，讓你頗感意外。身體是革命的本錢，即便失去幾次機遇，也不見得會影響你的事業，反倒是不注意休息會使你失去健康喔！

愛情運：★★★☆☆

愛情運平順，適合約會談心，還可以與另一半安排一次甜蜜旅行，讓愛情升溫。

事業運：★★★☆☆

對待工作有得過且過的傾向，小心工作停滯不前而影響績效。

財運：★★★★☆

運勢頗佳，你所做的投資，都容易獲得不錯的利潤回報。不過，別貪圖小便宜唷！

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：09:00-11:00鈦晶金

開運方位：東北方向

射手座

遇事別太快下論斷，易出錯。

整體運：★★☆☆☆

今天運氣較弱，不宜做重大決策。工作上多聽他人的意見，獨斷獨行會讓你處處碰壁。已婚者在與另一半約會時，要吃什麼、去哪裡約會等，別自作主張；單身者別太相信異性的甜言蜜語，小心愛情來得快，去得也快。

愛情運：★★☆☆☆

情侶間的溝通出現小裂痕，不過，只要保持理性的態度溝通，就不會有太大問題。

事業運：★☆☆☆☆

默默無聞，過於謙虛會讓你錯過良好的工作機會，不可忽視必要的個人表現。

財運：★★☆☆☆

注意莫過度擴張信用，使用信用卡或貸款時要謹慎小心。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：09:00-11:00遠洋藍

開運方位：西北方向

摩羯座

運勢不錯，坦率直接即可。

整體運：★★★★☆

今天的桃花運不錯，單身者有機會與心儀的對象單獨相處，直截了當的表露心聲會有意想不到的好效果。工作上表現出色，狀態良好，能輕鬆應對各種事務，交出令人滿意的成績單。

愛情運：★★★★☆

單身者有機會收到意外的禮物，讓你內心澎湃，陶醉不已，充滿了對愛的渴望。

事業運：★★★★☆

運勢佳，頭腦靈活，工作上適合挑戰高難度的任務，會讓你感到充實，很有成就感。

財運：★★★☆☆

財運平順，適合犒賞自己的一天，花點錢去享受、享受吧！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：09:00-11:00香檳金

開運方位：正西方向

水瓶座

與人合作易產生意見分歧。

整體運：★☆☆☆☆

對待問題時與合作者易出現不同的觀點，即使這樣也應彼此先放下執念，相互討論，找到最佳的方法或說服對方的理由。若有朋友在經濟上向你求助，可要量力而為，不可打腫臉充胖子，不然自己也陷入財政危機可就有點頭痛了。

愛情運：★☆☆☆☆

容易跟伴侶發生爭執，若能多包容、先認錯，會更快和解；如果互不相讓，則是互相傷害。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，持續力不夠好，而且情緒波動比較大，特別不適合經手金錢相關的事務。

財運：★★☆☆☆

擅用智慧學識賺錢，宜防聰明反被聰明誤。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：19:00-20:00石榴紅

開運方位：正西方向

雙魚座

春風得意的感覺，不可太過張揚。

整體運：★★★★★

所謂的「樹大招風」不無道理，工作上雖然有可喜的成績，但是謙虛、謹慎一點總沒錯。對理財有獨到的眼光，頗能抓住機會進行投資，進而有所收穫！查閱一些有關聯的科技資訊，對判斷投資的方向能起決定性的作用。

愛情運：★★★★☆

多用智慧、體貼來關心他，扮演體貼的關懷者、順從者和傾聽者，他會感動不已喔！想談戀愛的人，可以請朋友牽牽紅線。

事業運：★★★★☆

小心處理好和相關部門及同行的關係，要是有人暗中使壞，你的業績就會大打折扣！

財運：★★★★☆

購買較昂貴的物品，比如：高價電腦、汽車等，易買到物美價廉、品質優良的商品。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：11:00-12:00苔蘚綠

開運方位：東北方向





