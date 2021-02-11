12生肖運勢／牛轉乾坤 先耕耘再收穫

鼠

事業運：★★★

金錢運：★★★

進修學習 時機正好

事業學業都得意，在職人士若是選擇進修，時機正好。復甦的景氣曖昧不明，該不該一股作氣有些左右為難。勞力投入多有斬獲，資金投入要抓好方向。工作雖然稍嫌無趣，但若細心一點，似乎有商機出現，不如睜大眼睛好好瞧瞧。

既有的收入可以固守，但想要開拓財源，得花一番功夫。兼差可以考慮，網拍不無小補，但方向的釐清最好一再確認，免得投入無謂的資源。撙節開銷成績斐然，哪邊可省錢，其實心裡有數。娛樂費用需要節制，光鮮亮麗的大方最難煞車。

牛

事業運：★★★

金錢運：★★★

累積實力 穩定理財

今年是您的本命年，工作事業亟須包裝，努力與前進之餘，別忘了賣相也很重要。累積的實力是今年釋放能量的好機會，送上門的機會不要輕易放棄，但結案的部分也要持續觀察。由於呈現多線發展的態勢，時間控管要好好規劃，以免白忙一場。

財富有為有守，收支也算平衡，今年財富指數平盤開出，只要穩健，避免借貸，可以穩定中求成長。將有小道消息帶來投資機會，小試身手無妨，但期貨則須避免。長期持有的基金，可以開始尋找轉檔的機會。

虎

事業運：★★★

金錢運：★★★★

展現自信 奮鬥到底

今年的事業運勢看來似搭雲霄飛車，既驚險又刺激。既然上了車就只好奮鬥到底。不管怎樣作為，總難以取悅眾人，拿捏好自己的分寸就足夠，無須時時回顧。過去失去的，今年有機會扳回一城，展現自信很重要，但要佐以謹慎。

今年在財富方面有不小的斬獲。但勝負之間，似乎賭注太高。高槓桿的投資有時可積極參與，但雞蛋不要放在同個籃子裡。貴人運勢正隆，努力尋求表現可以博得青睞。但要留意健康問題此時浮上檯面，宿疾或早知的毛病不可不慎。

兔

事業運：★★

金錢運：★★★

投資股票 易套高點

小問題容易釀成大禍，防微杜漸有其必要。重大事件頻傳，隨時保有解決問題的活力是風地觀卦今年的能量所在，一股作氣，過關斬將。不要對例行性的工作掉以輕心，尤其是責任分工的部分，夥伴的進度最好確認再三。

投資標的紛紛出籠，對於好不容易累積財富的您來說，各方面的訊息看來都如此美好。只是今年貴人運並非高分，貿然出手，恐怕投出界外球。全壘打的好運並非隨時都有，投資股票易套在高點，大盤不代表個股，不熟悉的股票還是少碰為妙。

龍

事業運：★★★★

金錢運：★★★

長線釣魚 最佳策略

工作維持既有的基調，雖不滿意，但最好接受。由於表現讓人驚艷，因此尋上門的機會不少，但此時仍然不宜勇往直前，避免意氣風發，否則不免引來蜚短流長。能力與讚賞成正比，將有上司或來自客戶的委以重任，榮譽歸於團隊是最佳策略。

正職收入讓人不甚滿意，且因之前積壓太多開銷，仍須控制預算才是上策。事業總算否極泰來，但仍須持續投入，才能保持收穫。放長線釣大魚的策略仍然管用，額外的賺錢機會出現，須抓準時機把握。貴人運稍縱即逝，要精準眼光。

蛇

事業運：★★★★

金錢運：★★★

築夢踏實 避免躁進

今年可以築夢踏實，雖然成果的回收還不太令人滿意，但策略與方向多如預期，計畫性的作為頗有進展，無論是事業夥伴或同學之間默契俱佳，許久不見的春風得意正濃，維持節奏是重點，太躁進反而徒生困擾。

財運有令人滿意的成長，過去的投資可在本月獲利回收。雖然支出也同步增加，但伴隨收入而來的開銷，尚在控制之內。

投資股市多看基本面，對於市場上的資訊，本月欠缺釐清的能耐，不要盲從，住進套房。

馬

事業運：★★★★

金錢運：★★★

堅守崗位 互助互惠

擺脫事業運勢的泥沼要靠全新的思維，堅持在原有的困境中找到出路，恐怕凶多吉少。不用樹大招風，小人已然駕到，最好檢視與同事之間的關係，是否在互動之中，缺少了互助互惠培養感情的機會。堅守崗位是本色，但全無彈性則不妙。

整體財富，做好必要的準備功夫至為重要，否則平白看機會錯過太可惜。來自於工作、投資甚至合夥的盈餘都有成長，此時保留實力才是重點。新計畫的預算必須小心編列，可別因口袋麥克就失了分寸。

羊

事業運：★★★

金錢運：★★

人事糾紛 應接不暇

由於沖太歲，今年的人事糾紛讓人應接不暇，就算三頭六臂也很難完全接招。只是不服輸的個性終究讓自己突破困境，但傷痕累累，需要休養生息，找到台階就優雅下台，不可輕起爭端。事業面對抉擇，將影響未來整年的布局，長官的態度是重要指標。

今年對於理財有獨到的眼光，投資大發利市，技術分析外對於資訊的過濾頗能得心應手。但要記得好運也有保存期限，本月投資精準不代表下個月也能保持戰果。切莫因獲利就持續加碼，等待足夠的修正再進場不遲。

猴

事業運：★★★★

金錢運：★★★★

雍容大度 平撫衝突

事業上的運勢隨著攻城掠地大致底定，眼前需要謹慎處理的，反而是成果該怎樣分享。患不均的問題必須嚴峻面對，人際關係因此有了微妙變化。適當表現自己的雍容大度，有時候可以平撫一觸即發的衝突。EQ是重點，IQ可以周休二日。

財運的累積顯得有點緩慢，多半是因為投資理財的配比，似乎沒有切割正確的比例。但雖然如此，我們卻建議您不如放緩步伐，花太多時間在投資理財上，有時候反而會忽略生活中其他人際關係的經營。金錢是夢想的翅膀，但別只拿來展示，要用來飛翔。

雞

事業運：★★★★★

金錢運：★★★★★

名利雙收 機會難得

事業名利雙收，反彈力道就看前期準備是否充裕，今年對雞寶寶來說，是耕耘與收穫並進的時候，機會難得，把握時間奠定基礎，可帶來一整年的平順。今年人際關係推上新高點，多參加社團活動，可因此認識要角。

財富能量噴發，投資標的配置戰線不宜過長，否則周轉容易出現問題，絕佳買點出現時，反而沒有籌碼。定存到期可採取更活潑的理財方式，定期定額及單筆基金均可出手，新興市場是首選，股票仍屬權值股為宜。

狗

事業運：★★★★

金錢運：★★★★

長官賞識 謙虛為懷

雖然刑太歲，但事業總能得到長官賞識，朋友也都報以掌聲。但人在高處，更要格外謙虛。否則小瑕疵也會被放大檢視。上半年有貴人星扶持，但下半年卻要選擇回報。在尋求外力奧援時，記得天下沒有白吃的午餐。

投資理財是今年的重頭戲，若投資股票選擇趨勢股頗有收穫。但對於長線不可保持夢想，進出的時機難以掌握，滿足點一到，最好趕快下車。風險的背後當然有甜蜜的果實，但成熟期太短，野心勃勃只怕損失慘重。

豬

事業運：★★★

金錢運：★★★

放下身段 加倍努力

事業進入混沌期，並非毫無進展，但顯得動力全失，百無聊賴外，創意也跟著失去了靈魂。與團隊之間的合作有些芥蒂，問題核心並不難解，但需要放下身段。勝負差別不大，但掌聲終究有別，想要更上層樓，加倍努力不能少。多留意外部機會，並非只有現在池裡有魚。

開銷比預期更難掌握，對於預算的支配，難免有左支右絀的困擾。無論是朋友的借貸或是銀行的債務，利息有往上攀升的趨勢，理財雖有小成，但萬不可融資融券，風險有加倍的可能，努力恐功虧一簣。財富累積展望上半年，下半年保守為宜。