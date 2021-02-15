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唐綺陽星座運勢週報：六星連珠後與水逆期！射手別過度大方 白羊以退為進
【唐綺陽星座運勢週報2/15-2/21】
重要星象：六星連珠後與水逆期，太陽進雙魚，水星逆行期間，土天與火金相位。
六星連珠後與水逆期，多注意說話表達的方式，經歷過去的教訓，從中做出調整並加以改進。太陽進雙魚，眾人話題多圍繞在宗教、夢境、酒精，或是弱勢者、慈善相關議題，成為大衆關注焦點。水星逆行期間，溝通上應保持謹慎，當心3C用品等狀況。土天與火金相位，對股票、科技帶來影響，震動價值觀，打破過往的生命規則，逐步趨向改變。
工作注意：白羊、雙子、天蠍、雙魚
白羊：先靜下來，以退為進反而比較好
雙子：人多嘴雜，感到有點勞累
天蠍：拿出專業精神，避免受到質疑
雙魚：越仔細越好，再小的地方都別疏漏
桃花注意：處女、射手、魔羯、水瓶
處女：好好發揮療癒他人的優勢
射手：別過度大方，以免產生誤會
魔羯：別在意年齡，多跟年輕人打成一片
水瓶：面對他人熱心做媒，要表達立場
財運注意：巨蟹、獅子
巨蟹：避免不乾不脆，要講清楚原則
獅子：理財有成，花錢犒賞自己
健康注意：金牛、天秤
金牛：肩頸痠痛火氣大，多注意睡眠
天秤：把工作分出去，好好養生
周運影片連結：YT唐綺陽官方專屬頻道
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