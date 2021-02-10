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2021水逆時間出爐！「4星座」春節首當其衝 專家曝注意事項
新的一年意味著新轉機與蛻變，相信大家都很好奇明年的運勢如何，星座專家許睿光在臉書分享，2021各星座的水逆時間，提醒大家該注意那些方面，藉此避開水逆帶來的影響。
第一次水逆
時間落在2021/1/30-2021/2/21，正值農曆春節前後，逆行在水瓶座，預警星座為水瓶座、金牛座、天蝎座、獅子座。
應注意職場、事業、財務的危機，個人生涯的重大轉變，健康方面則要留意意外的受傷。
第二次水逆
時間落在2021/5/30-2021/6/23，逆行在雙子座，預警星座為雙子座、射手座、雙魚座、處女座。
應注意交通、合約、人際關係，安排的目標可進行思考調整，健康方面要留意呼吸道丶頭暈、頭痛等症狀。
第三次水逆
時間落在2021/9/27-2021/10/18，逆行在天秤座，預警星座為天秤座、白羊座、巨蟹座、魔羯座。
應注意婚姻問題，可能會有突如其來的的戀情，健康方面多注意腰部、腎臟的問題。
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