快訊

68歲吳孟達工作中突心臟病發 捂胸痛苦畫面流出

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2021水逆時間出爐！「4星座」春節首當其衝 專家曝注意事項

聯合新聞網 / 綜合報導
2021星座水逆時間出爐。 圖片來源／ingimage
2021星座水逆時間出爐。 圖片來源／ingimage

新的一年意味著新轉機與蛻變，相信大家都很好奇明年的運勢如何，星座專家許睿光在臉書分享，2021各星座的水逆時間，提醒大家該注意那些方面，藉此避開水逆帶來的影響。

第一次水逆

時間落在2021/1/30-2021/2/21，正值農曆春節前後，逆行在水瓶座，預警星座為水瓶座、金牛座、天蝎座、獅子座

應注意職場、事業、財務的危機，個人生涯的重大轉變，健康方面則要留意意外的受傷。

第二次水逆

時間落在2021/5/30-2021/6/23，逆行在雙子座，預警星座為雙子座、射手座、雙魚座、處女座

應注意交通、合約、人際關係，安排的目標可進行思考調整，健康方面要留意呼吸道丶頭暈、頭痛等症狀。

第三次水逆

時間落在2021/9/27-2021/10/18，逆行在天秤座，預警星座為天秤座、白羊座、巨蟹座、魔羯座

應注意婚姻問題，可能會有突如其來的的戀情，健康方面多注意腰部、腎臟的問題。

星座 運勢 春節

延伸閱讀

2021年哪些生肖犯太歲？化解方法完整公開

大樂透今晚頭獎上看5.5億！4星座手氣最旺 財運能量最強時間曝光

電器紙箱「神秘人臉圖」有何用？ 內行揭真實用途

手指不沾屑！逛賣場見「洋芋片夾」 網一看拒用：這樣不過癮

相關新聞

忘了大掃除？簡單9招 居家風水不用愁

維持屋內整潔之外，新年大掃除也是個重整家中風水，趁機改運的好時機。但忙東忙西下來，竟然忘了這檔事？別擔心，日本媒體「ananweb」就分享9招整理技巧，簡單顧好家中運勢。

2021水逆時間出爐！「4星座」春節首當其衝 專家曝注意事項

新的一年意味著新轉機與蛻變，相信大家都很好奇明年的運勢如何，星座專家許睿光在臉書分享，2021各星座的水逆時間，提醒大家該注意那些方面，藉此避開水逆帶來的影響。

每日星座運勢／天蠍多留意身體健康 投資快進快出

2021-02-10 牡羊座 工作用心，方能大獲全勝。 整體運：★★★☆☆ 今天愛情運還不錯，主動約對方吃飯，對方應允的機率很高。工作運頗好，做什麼事都感覺得心應手，辦事效率很高。

12生肖哪裡沒打掃乾淨，小心衰一整年？

農曆過年將至，家家戶戶開始打掃準備迎接新氣象，但是打掃之餘也回頭看一下那些地方需要特別加強，小孟老師整理了12生肖的打掃要點，沒有注意到的話小心今年運氣會走衰喔！

小孟塔羅：農曆年前能趕走哪種厄運，才能迎接新年？

「臘月二十四， 撣塵掃房子。」據《呂氏春秋》記載，在堯舜時代就有春節掃塵除舊佈新的風俗。按照民間說法因塵與陳為諧音，其用意是要把一切窮運、晦氣統統掃出門，破舊立新的願望和辭舊迎新的祈求。現在，請憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，農曆年前能趕走哪種厄運，才能迎接新年？

2021星座好運榜出爐！看看你是第幾名？

來到了2021年，內心的空虛還是趕也趕不走？賺的錢不夠花、工作沒衝勁、情路不順？雖然人生有這麼多的不愉快，但是風水輪流轉，運勢已經偷偷在你身後給予助力，如果只顧著自怨自艾，就會錯過好運囉！趕快跟著科技紫微網一起看看2021年的星座好運榜，幫你打一劑強心針！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。